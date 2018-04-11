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Трудный выбор Трампа в Сирии: войны не будет, русские начали учения, - А.Запольскис
00:50 12.04.2018

Чем дальше развиваются события, тем сильнее ощущение, что вся эта война закончится ничем


После зомби-апокалипсиса на экстренном заседании Совбеза ООН два дня назад сложилось впечатление, что до начала Третьей Мировой осталось времени ровно столько, сколько нужно для сбора на аэродромах, поднятых по тревоге десантных частей НАТО. Мощно ударить по Сирии пообещали США. К ним тут же присоединился Макрон. Безусловно убедительными "доказательства химатаки" назвала Меркель. Казалось естественным участие в этой эпопее Великобритании. Сутки, казалось, мир балансирует на грани большой войны. Но потом все как-то стало рассыпаться.

Из Норфолка в Средиземное море вышла авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Гарри Трумэн". В ее составе также находятся крейсер УРО "Нормандия", а также эсминцы "Балкелей", "Форест Шерман", "Фаррагут" и "Арли Берк". Однако позднее оказалось, что не вышла, а только выходит, сегодня, 11 апреля, и до Гибралтара ей ходу по меньшей мере 7-8 суток. И еще до двух суток для выхода в зону оперирования, откуда можно дотянуться палубной авиацией до Сирии. Причем бросок этот не срочный, а совершенно плановый, в рамках программы ротации АУГ 5-го и 6-го флотов США. Он был анонсирован еще в начале прошедшей зимы.

Из всего французского флота Париж для операции может предоставить единственный фрегат, зато новейший, D650 "Акитэн", типа FREMM, но всего один. Остальной флот и вся авиация Пятой Республики оказались заняты другими, более важными, задачами. Впрочем, как стало известно сейчас, Эммануэль Макрон свою позицию пересмотрел. По его словам, Франция готова решительно бороться с терроризмом, но вот с Сирией принципиальных разногласий она не имеет. Да и Израиль, еще 24 часа назад утверждавший, что не останется в стороне если США по Сирии ударят, теперь упорно отмалчивается, отвечая журналистам в кулуарах, что его неверно поняли.

Что касается Великобритании, то главный союзник США по НАТО от участия в показательной порке Асада отказался сразу. Правда, в свойственной британцам обтекаемой манере. Наказать изверга они как бы готовы, но только после предоставления Вашингтоном убедительных и однозначных доказательств факта химатаки в Думе, что на фоне выступлений британского представителя в СБ ООН выглядит по меньшей мере странно.

Теоретически ударить по Сирии США могут и сами. В данный момент в Средиземном море находятся два американских эсминца УРО, в том числе DDG75 Дональд Кук, и две атомные подводные лодки типа "Вирджиния". В сумме у них на борту может находиться около 300 (по другим данным до 380) крылатых ракет "Томагавк", что для показательного массированного удара по Сирии в целом достаточно. Во время операции "Шок и Трепет" (вторжение в Ирак, 2003 г.) их было использовано всего 700. Так что имей США желание действительно по Сирии ударить, они бы сделали это еще в течение прошлых суток. Судя по тому, что Трамп до сих пор "принимает решение", такого желания у Вашингтона в действительности нет.

Вот и гадай теперь, все устрашающие заявления были блефом с самого начала или финальную точку в спектакле все же положило заявление командования экспедиционных сил ВМФ РФ в Сирии о проведении сегодня, 11 апреля, в прибрежных водах своих учений с боевыми стрельбами, уведомление о которых вчера были разосланы по всем соответствующим каналам. Конечно, в целом угроза ракетного удара со стороны США все еще остается, но вот ее вероятность с каждым часом стремительно падает. Не удивлюсь, если еще через сутки про "нас неверно поняли" вдруг заговорят и в Вашингтоне.

Александр Запольскис

11 апреля 2018

Источник - iarex.ru
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