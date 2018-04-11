Слушая Трампа. Обезьяна с гранатой – это проблема не обезьяны, а всех посетителей зоопарка, - А.Халдей

00:44 12.04.2018 Когда пушек скапливается слишком много, они начинают стрелять сами



Кому я особенно не завидую в последние две недели, так это руководству Российского Генерального штаба. Принимать решения в атмосфере мечущихся по Сирии звездно-полосатых и иных обезьян с гранатой и не дать обезьянам эти гранаты начать взрывать – это надо обладать поистине фантастической выдержкой и хладнокровием.



Трамп в США каждый день принимает противоположные решения. Мир еще никогда не видел такого слабого президента глобальной ядерной сверхдержавы. Его дергают за нитки как куклу. Ему навязывают свои решения оголтелые психопаты, и Трамп старается перешибить их еще более оголтелым идиотизмом. Судя по риторике и действиям американо-британского истеблишмента, всеобщая паранойя просто охватила американские и британские элиты и накрывает все западное общество. Психически здоровых ставят на учет в ФБР как подозрительных. Все оппоненты просто загнаны под лавку и сумасшедшим бесноватым просто некому сказать слово возражения. Очень похоже на Германию времен раннего Гитлера или Украину времен позднего Порошенко.



И это самое опасное состояние, в котором мир пребывал за последние 70 лет. Сейчас блефующие игроки в политический покер уже потеряли ощущение границы блефа и реальности и готовы всерьез начать войну, потому что иного выхода из тупика, в котором оказались США, они не видят. Но готовы ли они реально платить цену за войну?



Очевидно, что США устали играть в шахматы и перешли к уличной драке. Поводы для войны поставлены буквально на поток. Неоконы уверены, что война все спишет. Война поставит Трампа в полное подчинения ястребам Вашингтона и диктатура в США восторжествует окончательно. В Сирии единым ударом планируется решить вопрос разгрома Асада, вытеснения России и нанесения военного поражения Ирану. Идеально, если из Сирии война перекинется на Иран.



Трамп все ближе подходит к черте, за которой пути назад для него уже не будет. Если после всего, что Америка наговорила, она ограничится обычным ракетным ударом в несколько сотен ракет без перехода в тотальное наступление со столкновением с Россией и Ираном, а потом и с Турцией, то Трамп рискует стать политическим трупом. Но при эскалации войны Трамп теряет свой базовый электорат и становится политическим трупом еще быстрее. Трамп слабый, он так и не смог подчинить себе силовиков и Конгресс, даже своих республиканцев он не смог заставит себя поддерживать. Трамп идет на безумства, чтобы не дать себя уничтожить сговорившимся врагам.



Но чем больше он идет на безумства, тем слабее становится. Он не может сказать "НЕТ!" и стукнуть кулаком по столу, не может посадить врагов в тюрьму и разгромить их коалиции. А в ситуации американского двоевластья именно война – лучшее средство захватить власть полностью. И решить вопрос власти при помощи войны, пожар которой Трампа сожрет.



Но когда рассеется первый дым от взрывов ракет, до которых осталось буквально несколько часов, настанет такая другая реальность, которая может обвалить США. Если блицкрига не случится, то в Сирии произойдет коалиция всех сил против США. И мы увидим, как САА, Иран и Россия, курды и турки одновременно со всех сторон устраивают Америке затяжную кровавую баню. Понятно, что непосредственного столкновения в Сирии Россия и США всеми силами постараются избежать, но США умоются кровью партизанской войны и такого политического кризиса американская вертикаль власти может не выдержать.



США запредельно рискуют. Опыт Вьетнама благополучно забыт и воспринят элитой "яко не бывший". Они рассчитывают, что после первых обменов ударами Россия пойдет на переговоры о разделе Сирии. Но если Россия на переговоры не пойдет и станет поддерживать войну в Сирии против США, то Штатам придется начать тотальную санкционную войну уже без всяких ограничений. Отрезать все российские банки от системы расчетов, ввести уголовные преследования чиновников и олигархов, арестовывать российское имущество. Угрозами требовать от Европы подчинения. Победы это не принесет, раскол Запада углубится еще сильнее, и тупик вырастет еще более глухим. Просто так выбраться из этого болота Соединенным Штатам не удастся.



Элиты Запада очень деградировали за последние 40 лет. Обладание способностью превратить мир в ядерную пустыню делает эту деградацию бедой планеты Земля. Ведь обезьяна с гранатой – это проблема не обезьяны, а всех посетителей зоопарка.



Александр Халдей



11 апреля 2018 Источник - iarex.ru

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