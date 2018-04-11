Многие его мысли были настоящими откровениями. Памяти Олеся Бузины, - М.Ивлев

00:40 12.04.2018 IN MEMORIAM. Несколько памятных слов



16 апреля 2018 года исполнится третья годовщина со дня подлого убийства в Киеве выдающегося русско-украинского писателя, историка и публициста Олеся Алексеевича Бузины. Думаю, что обязательно стоит вспомнить сейчас свершившееся злодеяние, в котором так, и не поставлена еще последняя точка, и не названы убийцы и их непосредственные заказчики. А вернее всего, они и не будут названы в ближайшее время, как это ни прискорбно. Но о самом Олесе Бузине вспомнить конечно нужно.



Это не некролог погибшему писателю, не панегирик, не рассказ о нем и его творчестве, а скорее просто обрывки каких-то мыслей, воспоминаний и слов, всплывших в памяти в преддверии этой даты.



Как будто вчера это было…



Я хорошо помню этот скорбный день середины апреля 2015 года. Я сидел на каком-то совещании в далеком заполярном городке Алакуртти. Несмотря на календарную весну, в этих северных широтах все еще было завалено огромными сугробами снега, хотя солнце светило уже вполне по-весеннему и повсюду между снегов текли обильные ручьи. И вот в разгар совещания мне на телефон пришла эсэмэска из города Алма-Аты, в которой было только три слова: "Бузину убили суки". Я встал и незаметно покинул совещание, выйдя на улицу. Что-то аж в голове помутилось немного от этого сообщения. Буквально за несколько дней до этого я получил от Олеся эсэмэску с поздравлением с Пасхой. И вот тут, на улице, среди тающих сугробов, в течение какого-то часа, на мой телефон стали пулеметными очередями поступать из разных мест и от разных людей, эсэмэски и звонки с известиями об убийстве Олеся. Оказывается, по телевизионным каналам была встреча с Путиным в режиме он-лайн, на которой и озвучили эту новость.



Включить телевизор и посмотреть новости удалось только вечером в гостинице в Кандалакше. Печально было видеть эти репортажи с улиц когда-то прекрасного города Киева. Я сразу вспомнил, как шли мы с Олесем по Владимирской улице в Киеве, мимо древних каменных стен монастыря, мимо мрачноватого серого здания СБУ и новодельных Золотых ворот и он увлекательно и с неподражаемым юмором рассказывал буквально о каждом доме встреченном нами на пути. У Оперного театра мы попрощались и перед тем, как разойтись, я предостерег его:



- Будь осторожен. Помни гибель Ярослава Галана от рук украинских националистов. Я не хотел бы тебе такой же судьбы!



Олесь только весело рассмеялся в ответ и сказал, что у него хватит физических сил справиться с троими.



- От пули не убережешься, - лишь оставалось ответить мне.



А ведь это было еще теплым и хорошим летом 2010 года. Киев, как и вся Украина, был тогда мирным и спокойным городом. Не было на улицах орд бесчинствующих, отмороженных активистов с одной извилиной в мозгах, не было горящих автомобильных покрышек, затянувших смрадом "революции достоинства" центр города, не было толп обезумевших людей на майдане, еще не было разбомбленного Донбасса, десятков заживо сожженных людей в Одессе и не было той всеобщей атмосферы ненависти, предательства, доносительства и страха.



Прошло всего немного времени после этой "революции гидности" и все эти химеры из ночных кошмаров и гоголевских ужасных сновидений буквально воплотились на наших глазах. Мирная и благословенная Малороссия-Украина Олеся Бузины стала превращаться в свою полную противоположность. Тогда, в 2014 году, я видел Бузину только на разных телевизионных ток-шоу и лишь несколько раз разговаривал с ним по телефону. Помнится, я и тогда говорил ему, что надо бы ему подумать о переезде, хотя бы на время, в Россию, иначе добром это не кончится. На это он отвечал, что он родился в Киеве и хотел бы прожить в нем всю свою жизнь. В этом ответе мне даже какой-то фатализм показался с его стороны – мол, будь, что будет…



Казалось, как утешение, и уход от кровавых постмайданных реалий, было для него тогда погружение в давнюю седую старину - в раннесредневековую русскую историю. Результатом всех этих поисков и размышлений явилась его книга "Докиевская Русь". Это - рассказ о полулегендарном времени варягов, когда, по-видимому, именно они, эти скандинавские разбойники-викинги, и принесли с собой, на своих драккарах, на восточно-европейские равнины краткое и красивое имя – Русь.



Ну, а в 2015 году, свершилось, то, что свершилось… Сейчас кажется, что писатель еще и достаточно долго протянул, в тех политических условиях и в той атмосфере ненависти и злобы в которой он оказался. Весть об убийстве Бузины сразу разнеслась не только по странам бывшего СССР, но и по всей Европе, Северной и Южной Америке. Миллионам людей, которые раньше даже не подозревали о его существовании, стало известно его имя, его судьба и его творчество. Ничтожные убийцы, спрятавшие свои морды за "революционными" балаклавами, своим злодеянием добились ровно противоположного эффекта. Мало того, этим преступлением они изрядно подпортили имидж самой Украины, как "демократического и правового" государства, где царит закон, справедливость и соблюдаются основные права человека, в том числе право на жизнь и право на свободу слова. Ну да ладно об этом…



Через пару месяцев после убийства писателя, заинтересованными людьми, удалось провести в Музее Рерихов в Петербурге небольшой вечер памяти писателя, где присутствовали его друг детства Александр Пылаев, его вдова Наталия и его дочка Маша. Думаю, что для них это стало небольшой отдушиной, после пережитого киевского кошмара. Книги самого Олеся наконец-то стали издавать в России, чего он так желал. В Киеве, усилиями матушки писателя вышел, прекрасно изданный большой сборник воспоминаний о нем. И продолжает, несмотря ни на что, работать его персональный сайт.



Олесь Бузина конечно не был провидцем, но он был талантливым, чрезвычайно эрудированным и мастерски владеющим словом современным писателем. Его книги и статьи интересно и легко читаются, и они навсегда останутся с нами. С теми, кто знал его лично и с теми, кто любил и любит его творчество. И от этого уже никуда не уйти.



Будучи коренным украинцем, он одинаково любил Украину, Россию и Белоруссию, считая их искусственно разделенными частями единой восточнославянской (русской) цивилизации. В своих произведениях он восхищался Императорской Россией и ее отголоском - Белым движением. Многие его мысли были настоящими откровениями. В 2012 году в своей статье "Вечное обаяние Белого дела" он написал: "В конце концов, глядя на сегодняшнюю Россию с двуглавым орлом, трехцветным знаменем и прахом Деникина, перенесенным на родину, кто усомнится в том, что в гражданской войне победили все-таки белые? Победили уже после смерти, духом своим обелив красную страну".



А ведь это так и есть, по большому счету! Пройдет какое-то время, нынешняя беснующаяся Украина успокоится, к власти придут другие новые люди и народ благословенной Украйны, оглянувшись назад, увидит, что он сотворил, и ужаснувшись содеянному, начнет строить другую страну – мирную, добрую и комфортную для всех ее сограждан. А образ Олеся Бузины также будет обелять эти тяжкие годы безвременья и умопомрачения. Я почему-то уверен, что именно так и будет.



И рано или поздно, будет стоять памятник убиенному писателю в Киеве – в городе, который он так любил, в котором он жил, и в котором погиб и похоронен. А все прошедшее после этого будет вспоминаться только как страшный, кошмарный сон.



Максим Ивлев, специально для BUZINA.ORG Источник - BUZINA.ORG

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