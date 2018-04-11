 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 12.04.2018
01:33  Беззубая реакция Москвы только провоцирует пиратство Киева, - Анатолий Вассерман
01:05  Антимир после войны. США работают над планами развала Сирии, - С.Карпачев
00:50  Трудный выбор Трампа в Сирии: войны не будет, русские начали учения, - А.Запольскис
00:44  Слушая Трампа. Обезьяна с гранатой – это проблема не обезьяны, а всех посетителей зоопарка, - А.Халдей
00:40  Многие его мысли были настоящими откровениями. Памяти Олеся Бузины, - М.Ивлев
00:38  Атамбаев будет представлять в Кыргызстане китайские интересы? - "ВБ"
00:33  Кырпремьер Исаков запускает проект "Умный город". Запущенный в 2012 проект "Безопасный город" тихо издох
00:27  Смерть в наследство. Почему в Таджикистане не могут захоронить советские урановые отходы, - Т.Расул-заде
00:23  История ислама в цитатах. Часть-2, – Н.Мингбаев
00:21  Каким будет ответ Москвы на американскую агрессию против Дамаска? - А.Арешев
00:19  Какие варианты есть у Трампа в Сирии, - Neue Zurcher Zeitung
00:17  Киргизские мигранты в Москве создали сборную и собрались на игры кочевников
00:10  The Hill: Как США могут избежать катастрофы в Сирии?
00:08  Митингующие кыргызы сожгли в Тогуз-Торо лабораторию, склад и офис китайской компании
00:07  Весь в Папу. Зачем президент Азербайджана решил выбрать себя досрочно, - М.Семенов
00:02  Ответ России на любую агрессию США в Сирии будет очень разнообразным, - Абдель Бари Атван
00:00  В Турции раскрыт новый зоговор "террористической организации FETО" - 20 арестованых
Среда, 11.04.2018
20:39  Ильхам Алиев ожидаемо набирает более 80% и побеждает на выборах в Азербайджане
14:31  Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и "умные"! - Трамп написал твит-анонс о начале ракетного удара!
12:42  Разбился военный транспортник ВВС Алжира Ил-76 - 257 погибших
12:13  Беспорядки в Тогуз-Торо. Протестующие кыргызы подожгли и громят рудник китайских золото-инвесторов
11:55  Жээнбеков перебрался из Анкары в Брюссель. Может там подадут?
11:44  Как российская ЧВК Вагнера воюет в Сирии, - рассказ бойца
11:43  Протест всухую. Почему на юге Ирана начинаются волнения
11:40  Что погубит США? Прагматизм и гебефрения: парадоксы американского Логоса, - А.Дугин
11:38  Об общем понятии сильных и слабых цивилизаций, - Сергей Лукьяненко
11:36  Глобализация по-китайски, - В.Павленко
11:34  США готовят ракетный удар по Сирии – что делать России? - Л.Нерсисян
11:31  "Озеро чуди". Новая песня Игоря Растеряева
11:29  Украина захватила в Черном море еще один российский корабль. Кремль ковыряет в носу...
11:26  Кыргызы бьют ино-сельчан за гулянки с "своими" девушками
11:20  Ташкент. Актам Хаитов оставил кресло министра труда и возглавил Совет фермеров
11:13  Нешелковые пути на БлВосток. Сирийский конфликт: оценки китайских специалистов
11:12  Эрдоган не хочет стать Януковичем. Зачем России Турция, - Саид Гафуров
10:28  Известный ташкентский имам Тогай уволен за призыв к "смуте" в мечети Мир
10:04  В Бишкеке задержан экс-глава Фонда Госимущества Болсунбек Казаков
10:00  Киргизия заключает соглашение о партнерстве с ЕС. Жээнбеков ищет инвесторов, - В.Панфилова
09:52  Россия срочно просит у Ирана разрешение на использование авиабазы Хамадан
09:40  Собирается ли Россия нанести ответный санкционный удар? - Чэнь Гуанвэнь
09:37  "Необходимо наказать". До большой войны за Сирию осталось..., - Абдель-Муним Али Исса
09:29  Азербайджан - это диктатура, но это не беспокоит Европу, - Liberation
09:27  Эрдоган спросил с Жээнбекова за гуленистов
09:01  Баткен. Отдай мой насос... Очередная стычка на кыргызо-узбекской границе - есть раненые
08:57  Индире сделали джавахарлал. Самую красивую генпрокуроршу Киргизии Кенеш выгнал в отставку
08:29  Бишкек: раскол между бывшим и действующим президентами Киргизии углубляется, - EADaily
08:22  Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран, - А.Мехтиев
08:09  Ошская Атлантида. Вышла из берегов Кара-Дарья
08:07  Эсминцы США готовы расстрелять Дамаск и русские базы "Томагавками", - СП
07:54  На Западе Казахстана прорвало Деркульскую дамбу за 70 миллионов тенге
07:34  В Азербайджане стартуют внеочередные президентские выборы. Один Ильхам и 7 смелых
07:18  Лыжня пуста... В Альпах пропал владелец OBI, германский миллиардер Карл-Эриван Хауб
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Многие его мысли были настоящими откровениями. Памяти Олеся Бузины, - М.Ивлев
00:40 12.04.2018

IN MEMORIAM. Несколько памятных слов

16 апреля 2018 года исполнится третья годовщина со дня подлого убийства в Киеве выдающегося русско-украинского писателя, историка и публициста Олеся Алексеевича Бузины. Думаю, что обязательно стоит вспомнить сейчас свершившееся злодеяние, в котором так, и не поставлена еще последняя точка, и не названы убийцы и их непосредственные заказчики. А вернее всего, они и не будут названы в ближайшее время, как это ни прискорбно. Но о самом Олесе Бузине вспомнить конечно нужно.

Это не некролог погибшему писателю, не панегирик, не рассказ о нем и его творчестве, а скорее просто обрывки каких-то мыслей, воспоминаний и слов, всплывших в памяти в преддверии этой даты.

Как будто вчера это было…

Я хорошо помню этот скорбный день середины апреля 2015 года. Я сидел на каком-то совещании в далеком заполярном городке Алакуртти. Несмотря на календарную весну, в этих северных широтах все еще было завалено огромными сугробами снега, хотя солнце светило уже вполне по-весеннему и повсюду между снегов текли обильные ручьи. И вот в разгар совещания мне на телефон пришла эсэмэска из города Алма-Аты, в которой было только три слова: "Бузину убили суки". Я встал и незаметно покинул совещание, выйдя на улицу. Что-то аж в голове помутилось немного от этого сообщения. Буквально за несколько дней до этого я получил от Олеся эсэмэску с поздравлением с Пасхой. И вот тут, на улице, среди тающих сугробов, в течение какого-то часа, на мой телефон стали пулеметными очередями поступать из разных мест и от разных людей, эсэмэски и звонки с известиями об убийстве Олеся. Оказывается, по телевизионным каналам была встреча с Путиным в режиме он-лайн, на которой и озвучили эту новость.

Включить телевизор и посмотреть новости удалось только вечером в гостинице в Кандалакше. Печально было видеть эти репортажи с улиц когда-то прекрасного города Киева. Я сразу вспомнил, как шли мы с Олесем по Владимирской улице в Киеве, мимо древних каменных стен монастыря, мимо мрачноватого серого здания СБУ и новодельных Золотых ворот и он увлекательно и с неподражаемым юмором рассказывал буквально о каждом доме встреченном нами на пути. У Оперного театра мы попрощались и перед тем, как разойтись, я предостерег его:

- Будь осторожен. Помни гибель Ярослава Галана от рук украинских националистов. Я не хотел бы тебе такой же судьбы!

Олесь только весело рассмеялся в ответ и сказал, что у него хватит физических сил справиться с троими.

- От пули не убережешься, - лишь оставалось ответить мне.

А ведь это было еще теплым и хорошим летом 2010 года. Киев, как и вся Украина, был тогда мирным и спокойным городом. Не было на улицах орд бесчинствующих, отмороженных активистов с одной извилиной в мозгах, не было горящих автомобильных покрышек, затянувших смрадом "революции достоинства" центр города, не было толп обезумевших людей на майдане, еще не было разбомбленного Донбасса, десятков заживо сожженных людей в Одессе и не было той всеобщей атмосферы ненависти, предательства, доносительства и страха.

Прошло всего немного времени после этой "революции гидности" и все эти химеры из ночных кошмаров и гоголевских ужасных сновидений буквально воплотились на наших глазах. Мирная и благословенная Малороссия-Украина Олеся Бузины стала превращаться в свою полную противоположность. Тогда, в 2014 году, я видел Бузину только на разных телевизионных ток-шоу и лишь несколько раз разговаривал с ним по телефону. Помнится, я и тогда говорил ему, что надо бы ему подумать о переезде, хотя бы на время, в Россию, иначе добром это не кончится. На это он отвечал, что он родился в Киеве и хотел бы прожить в нем всю свою жизнь. В этом ответе мне даже какой-то фатализм показался с его стороны – мол, будь, что будет…

Казалось, как утешение, и уход от кровавых постмайданных реалий, было для него тогда погружение в давнюю седую старину - в раннесредневековую русскую историю. Результатом всех этих поисков и размышлений явилась его книга "Докиевская Русь". Это - рассказ о полулегендарном времени варягов, когда, по-видимому, именно они, эти скандинавские разбойники-викинги, и принесли с собой, на своих драккарах, на восточно-европейские равнины краткое и красивое имя – Русь.

Ну, а в 2015 году, свершилось, то, что свершилось… Сейчас кажется, что писатель еще и достаточно долго протянул, в тех политических условиях и в той атмосфере ненависти и злобы в которой он оказался. Весть об убийстве Бузины сразу разнеслась не только по странам бывшего СССР, но и по всей Европе, Северной и Южной Америке. Миллионам людей, которые раньше даже не подозревали о его существовании, стало известно его имя, его судьба и его творчество. Ничтожные убийцы, спрятавшие свои морды за "революционными" балаклавами, своим злодеянием добились ровно противоположного эффекта. Мало того, этим преступлением они изрядно подпортили имидж самой Украины, как "демократического и правового" государства, где царит закон, справедливость и соблюдаются основные права человека, в том числе право на жизнь и право на свободу слова. Ну да ладно об этом…

Через пару месяцев после убийства писателя, заинтересованными людьми, удалось провести в Музее Рерихов в Петербурге небольшой вечер памяти писателя, где присутствовали его друг детства Александр Пылаев, его вдова Наталия и его дочка Маша. Думаю, что для них это стало небольшой отдушиной, после пережитого киевского кошмара. Книги самого Олеся наконец-то стали издавать в России, чего он так желал. В Киеве, усилиями матушки писателя вышел, прекрасно изданный большой сборник воспоминаний о нем. И продолжает, несмотря ни на что, работать его персональный сайт.

Олесь Бузина конечно не был провидцем, но он был талантливым, чрезвычайно эрудированным и мастерски владеющим словом современным писателем. Его книги и статьи интересно и легко читаются, и они навсегда останутся с нами. С теми, кто знал его лично и с теми, кто любил и любит его творчество. И от этого уже никуда не уйти.

Будучи коренным украинцем, он одинаково любил Украину, Россию и Белоруссию, считая их искусственно разделенными частями единой восточнославянской (русской) цивилизации. В своих произведениях он восхищался Императорской Россией и ее отголоском - Белым движением. Многие его мысли были настоящими откровениями. В 2012 году в своей статье "Вечное обаяние Белого дела" он написал: "В конце концов, глядя на сегодняшнюю Россию с двуглавым орлом, трехцветным знаменем и прахом Деникина, перенесенным на родину, кто усомнится в том, что в гражданской войне победили все-таки белые? Победили уже после смерти, духом своим обелив красную страну".

А ведь это так и есть, по большому счету! Пройдет какое-то время, нынешняя беснующаяся Украина успокоится, к власти придут другие новые люди и народ благословенной Украйны, оглянувшись назад, увидит, что он сотворил, и ужаснувшись содеянному, начнет строить другую страну – мирную, добрую и комфортную для всех ее сограждан. А образ Олеся Бузины также будет обелять эти тяжкие годы безвременья и умопомрачения. Я почему-то уверен, что именно так и будет.

И рано или поздно, будет стоять памятник убиенному писателю в Киеве – в городе, который он так любил, в котором он жил, и в котором погиб и похоронен. А все прошедшее после этого будет вспоминаться только как страшный, кошмарный сон.

Максим Ивлев, специально для BUZINA.ORG

Источник - BUZINA.ORG
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523482800
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  