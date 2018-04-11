Атамбаев будет представлять в Кыргызстане китайские интересы? - "ВБ"

00:38 12.04.2018 Атамбаев будет представлять в Кыргызстане китайские интересы?



Речь, возможно, идет об очень больших деньгах



Сегодня состоялась встреча экс-президента Алмазбек Атамбаев с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщили в штабе СДПК.



Как отмечается, Атамбаев и Цзиньпин обсудили возможности и перспективы сотрудничества в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь".



По словам китайского лидера, Алмазбек Атамбаев, будучи президентом, внес большой вклад в укрепление дружественных и добрососедских отношений между двумя странами.



"Данное мероприятие и его итоги придадут импульс дальнейшему расширению международного экономического взаимодействия", - отметил китайский лидер.



Примечательно, что в штабе СДПК уточнили, что в Китай Алмазбек Шаршенович отправился в статусе экс-руководителя страны.



С одной стороны можно было бы предположить, что Атамбаева пригласили так сказать из вежливости, в счет прошлых взаимоотношений. Тем более, что, с учетом нынешней ситуации в стране, в значительной степени экс-президент влиять на какие-то серьезные процессы, в т.ч. внешнеполитические и экономические, уже не может.



Однако и нельзя исключать, что даже в статусе экс-президента Атамбаев вполне может продвигать крупные экономические проекты. Тем более такие, в которых замешаны крупные китайские интересы.



По словам политолога, бизнес-аналитика Искендера Шаршеева, интерес и амбиции Китая сейчас, действительно, нацелены на реализацию проекта "Один пояс – один путь".



- Общая сумма этого проекта - более четырех триллионов долларов. Только на КР планируется потратить 4 млрд долларов. И Поднебесная крайне заинтересована в успешности его осуществления. Поэтому, вполне возможно, что кредит доверия и даже определенные инвестиции может получить наиболее сильная партии. Единственный нюанс – стабильность. СДПК – достаточно сильная партия, следовательно, есть вполне реальный шанс заручиться подобной поддержкой. Правда, сохранится ли после подобной помощи наш суверенитет, сказать трудно, - пояснил VB.KG Искендер Шаршеев.



Стоит напомнить, что ранее в СМИ появилась информация о выделении одного миллиона сомов в качестве техпомощи Китая в адрес фракции СДПК в ЖК. Однако в штабе социал-демократов это сообщение опровергли, назвав "несоответствующими действительности слухами".



Не стоит забывать и о расколе в самой СДПК, что наглядно продемонстрировал прошедший съезд партии. Так что, возможно, китайская сторона еще подумает, прежде чем останавливать свой выбор именно на этом "партнере"...



11 апреля 2018

Виктория Григоренко Источник - vb.kg

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