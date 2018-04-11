 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кырпремьер Исаков запускает проект "Умный город". Запущенный в 2012 проект "Безопасный город" тихо издох
00:33 12.04.2018

Глава правительства объявил о запуске проекта "Умный город" с 12 апреля

Проект "Умный город" заработает с завтрашнего дня. Об этом объявил премьер-министр Сапар Исаков на заседании парламентской фракции СДПК в среду, где рассматривается отчет правительства за 2017 год.

"Правительство запустит проект "Умный город" 12 апреля", - сообщил премьер.

По его словам, на сегодняшний день в Бишкеке на пересечении улиц Фрунзе-Ибраимова, Байтик Баатыра-Горького, Байтик Баатыра-Ахунбаева и Байтик Баатыра-Токомбаева установлены камеры видеонаблюдения.

"Камеры работают в тестовом режиме. С завтрашнего дня мы запустим проект в режиме он-лайн. В скором времени штрафы будут направлены правонарушителям", - добавил он.

Отметим, ранее правительство заключило соглашение с китайской компанией Huawei по реализации проекта "Умный город". Однако позже соглашение было расторгнуто, и правительство КР заявило, что намерено реализовать проект собственными силами.

Напомним, кабмин пытается запустить проект "Безопасный город" с 2012 года, однако проект был заморожен.

Альбина Метерова.

Источник - kyrtag.kg
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