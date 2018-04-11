Смерть в наследство. Почему в Таджикистане не могут захоронить советские урановые отходы, - Т.Расул-заде

00:27 12.04.2018 Радиоактивную руду в Таджикистане начали добывать почти сотню лет назад. Еще с середины 1920-х годов на месторождении в Табошаре рабочие приступили к добыче радия, а в 1930-е на месторождении в Адрасмане - висмута. Со временем стратегическим сырьем стал уран. В конце 1944 года полномочия по контролю за разведкой, добычей, и производством урана были переданы в НКВД СССР. В середине мая 1945 года постановлением государственного оборонного Комитета СССР был создан Ленинабадский горно-химический комбинат №6 (ныне ГУП "Востокредмет") по добыче и переработке урановых руд на базе месторождений Средней Азии. По словам ученого-физика, профессора Хотама Муртазаева, в те годы до 90% всех операций по добыче, транспортировке и переработке осуществлялось ручным способом.



"Для быстрейшей транспортировки руды, например, в Майлисуу, из-за отсутствия механического метода был найден оригинальный выход - руду перевозили на ослах. Они в день и ночь спускали руду вниз в хурджинах (переметные сумки из плотной ткани или кожи у восточных народов. – Прим. "Ферганы") по 25 килограммов в каждом. Как-то наблюдая эти "челночные" рейсы ишаков, "работающих" в атомной промышленности, академик Дмитрий Щербаков сказал: ""Не моя власть, а то поставил бы памятник ишакам""", - рассказывает Хотам Муртазаев.



К концу 1947 года комбинат №6 в северном Таджикистане переработал 176,6 тысячи тонн урановой руды и выдал 66 тонн урана, а в 1953 году достиг объемов переработки одного миллиона тонн руды в год, из которой было произведено более 400 тонн урана. 29 августа 1949 года на Семипалатинском ядерном полигоне была испытана первая советская атомная бомба мощностью 22 килотонны. При ее изготовлении был использован уран, добытый на севере Таджикистана.



Работа шла бурными темпами параллельно на нескольких месторождениях. Местных ресурсов было недостаточно, поэтому руду привозили из других стран Центральной Азии, Европы и даже Африки. В гонке вооружений руководство СССР ставило задачу не отставать от США. Стремительно развивавшаяся советская атомная промышленность требовала все больше урана. К концу 1980-х годов урановое производство в Таджикистане сократилось, а после распада Союза и вовсе свернулось. В результате Таджикистан остался с незавидным наследством - десятками миллионов тонн радиоактивных отходов.



Никому не нужные полигоны



В настоящее время в северном Таджикистане существуют десять хвостохранилищ - полигонов захоронений радиоактивных отходов. Их суммарная площадь составляет 180 га, на которых накоплено более 55 миллионов тонн отходов. Хвостохранилища расположены в густонаселенных районах, а также в верховьях водных притоков реки Сырдарьи. Состояние большинства из них представляет серьезную опасность для окружающей среды и здоровья людей. Кроме того, в Согдийской области имеются заброшенные радиоактивные шахты, штольни и другие высокоинтенсивные источники ионизированного излучения (ИИИ).



Во всех радиоактивных хвостохранилищах основными загрязняющими биосферу естественными радионуклидами являются уран, радий, торий, полоний. В наиболее критическом состоянии на сегодняшний день находятся так называемая "Фабрика бедных руд" в Истиклоле (бывший Табошар), хвостохранилище Адрасмана, расположенное в селерусле, и самое крупное, открытое всем ветрам Дегмайское (Дигмайское) хвостохранилище. Такие данные приводят авторы исследования "Радиационный мониторинг природных сред северного Таджикистана" Хотам и Анвар Муртазаевы и Умед Гиясов.



Расположенный в 45 км от областного центра - города Худжанда - табошарский рудник состоит из пяти хвостохранилищ общей площадью около 54 га. Около 15 млн тонн отходов в них образовались в период с 1945 по 1965 годы от деятельности двух гидрометаллургических заводов и двух фабрик по обогащению урана. Кроме того, здесь находится карьер с глубиной до 50 метров, который в настоящее время затоплен водой, и отвал "Фабрики бедных руд". Более 50 лет эти отходы подвергаются ветровой и водной эрозии и загрязняют биосферу разносом радионуклидов на пастбищные поля, автодороги, участки и огороды жителей на значительной территории вдоль русла реки Уткенсай до Мирзораватской долины. При обильных дождях и селевых потоках возможно попадание радионуклидов в реку Сырдарья. В отдельных местах долины содержание радия в почве в 300 раз превышает предельно допустимый уровень для материалов, используемых при строительстве жилых зданий. При этом на территории самих хвостохранилищ местные жители соорудили хозяйственные постройки и разбили огороды.



Одним из самих опасных является Дегмайское хвостохранилище, представляющее собой чашу высохшего водоема. Оно расположено на площади 90 га на территории Бободжонгафуровского района, в 1,5 километрах от села Гозиен и в 10 км от Худжанда. В хвостохранилище накоплено 36 млн тонн радиоактивных отходов. Во времена уранового производства в него сбрасывались жидкие отходы. Когда это прекратилось, жидкость испарилась, и отходы в чаше превратились в твердый грунт. Он не имеет никакого защитного покрытия. С его поверхности ветер может вынести в год до 6000 кубометров радиоактивной пыли, загрязняющей окружающую среду. Это хвостохранилище является источником повышенной активности радона и продуктов его распада. Уровень радиации в чаше хвостохранилища достигает 1200 мкр/час при допустимом радиационном фоне 20-40 мкр/час. Территория объекта ограждена на 25%. Предупредительных знаков мало.



Брошенный понтонный мост в чаше Дегмайского хвостохранилища (фото из личного архива автора)



Адрасманское радиоактивное хвостохранилище находится в Карамазарских горах на расстоянии 75 км от Худжанда. Хвостохранилище расположено в сае (в Центральной Азии - овраг с постоянным или временным водотоком. – Прим. "Ферганы"), имеющем крутые склоны. Оно образовалось в процессе переработки урансодержащих руд в 1945-1955 годы. На площади 3,2 га находятся 400 тысяч тонн радиоактивных отходов. А на глубине 14 метров захоронено загрязненное радионуклидами оборудование уранового завода. Поверхность хвостохранилища засыпана слоем отвальных пород Адрасманского свинцового комбината. В 1992-1993 годах были начаты работы по перезахоронению более мелких разрозненных хвостохранилищ в одно. Но из-за отсутствия средств работы по рекультивации и захоронению хвостов были приостановлены.



Гафуровское хвостохранилище "Опытного завода" площадью 5 га расположено в 10 км от Худжанда. В санитарной зоне находятся жилые постройки и промышленные предприятия, автомобильная трасса, которая связывает Худжанд и железнодорожный вокзал. В 1945-1958 годы на "Опытном заводе" перерабатывались урановые руды и концентраты, привозимые из Киргизии, Эстонии, Чехословакии и Китая. При этом накопилось 400 тысяч тонн радиоактивных отходов. В начале 1990-х годов были частично реализованы мероприятия по их захоронению, но, как и на Адрасманском полигоне, работы остались незавершенными.



Хвостохранилище "Карты 1-9" города Чкаловска (ныне Бустона) расположено в промышленной зоне, в пяти километрах от Худжанда. Его площадь составляет 18 га. За время эксплуатации (с 1945 по 1963 годы) в нем накопилось 4 млн тонн радиоактивных отходов. В 1975 году поверхность хвостохранилища засыпали галечником толщиной до одного метра. В санитарной зоне расположены хлопковые поля Бободжонгафуровского района, проходят отводы Ферганского канала. При обильных дождях и селевых потоках есть риск попадания радионуклидных песков в Ферганский канал.



С 1993 года из-за финансовых трудностей в зонах хвостохранилищ радиационный мониторинг проводился нерегулярно. В то же время вокруг большинства из них не выставлены предупредительные знаки о радиационной опасности, отсутствует либо бездействует система водоотвода. Зачастую в запретных зонах местные жители пасут скот, в карьерах, которые расположены в непосредственной близости от мест складирования урановых отходов, купаются, ловят рыбу, используют эту воду для полива своих огородов и садов и, возможно, пьют ее.



Почему ученые бьют тревогу



"На основе результатов исследования влияния Дегмайского хвостохранилища на окружающую среду, которое проводилось в течение нескольких последних лет отечественными и зарубежными специалистами, можно выделить такие опасные факторы, как радиоактивные вещества, входящие в состав пыли, радоновый газ, радиоактивное излучение. Вредное воздействие на организм человека происходит от опыления и загрязнения атмосферы радоном, употребления в пищу зараженных продуктов животного происхождения, воды, растений, а также наружного облучения во время нахождения на территориях радиоактивного воздействия", - говорит заместитель генерального директора ГУП "Редкие металлы Таджикистана" Мирзошокир Ходжиен.



Высохшая и растрескавшаяся поверхность Дегмайского хвостохранилища (фото из личного архива автора)



"Из-за доступности радиоактивных хвостохранилищ местные жители заняты там поиском цветных металлов и металлоконструкций, получая при этом дополнительную дозу радиации. Это негативно воздействует на здоровье населения, чтобы определить, насколько - потребуются годы комплексных исследований медиков, радиологов, биологов, физиков, химиков и других специалистов. Но известно, что, попадая в организм с пищей, водой и воздухом, продукты радиационного распада и радионуклиды наносят наибольший вред иммунной системе, одной из главных функций которой является противоопухолевая защита", - обеспокоен Хотам Муртазаев.



Следует отметить, что в северном Таджикистане, по данным областного Онкологического центра, ежегодно выявляются более 1000 новых больных злокачественными заболеваниями, и это число имеет тенденцию роста. По мнению специалистов-онкологов, если бы повсеместно существовали условия для ранней и точной диагностики и проводились массовые профилактические обследования женщин, выявляемость онкобольных была бы выше.



В одной из своих статей бывший директор ГУП "Востокредмет", профессор Зафар Разыков ранее писал о пагубном воздействии урана на организм человека: "Химическая токсичность урана, особенно высокая у его легкорастворимых соединений, пагубна для живых организмов. При попадании внутрь организма через дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт соединения урана откладываются в костях, почках, печени, легких и в лимфатических узлах, вызывая острые и хронические заболевания. При острых отравлениях поражаются, прежде всего, почки. При хронических заболеваниях поражаются желудочно-кишечный тракт, печень, почки, кровь и нервная система. Выведение урана из организма происходит крайне медленно. За период от 70 до 140 суток выводится не более 50% его количества, попавшего в организм.



Не менее опасно для всего живого присущее урану и его соединениям свойство радиоактивности. Прямое и косвенное действие радиации на сложные органические компоненты биологических объектов существенно изменяет их структуру и химические свойства, что ведет к дальнейшим различного рода нарушениям жизнедеятельности клеток, тканей, органов и живого организма в целом. Поражая организм первого получателя, ионизирующее излучение вызывает изменение в клетках, несущих код наследственной информации. Это, в свою очередь, приводит к аномалиям и мутационным поражениям потомства".



Единственное закрытое хвостохранилище на территории Бободжонгафуровского района (фото из личного архива автора)



Проекты приняты, реализация тормозит



В 2014 году правительством Таджикистана была принята Национальная Концепция по реабилитации хвостохранилищ отходов переработки урановых руд на 2014-2024 годы, а также программа по реализации данной концепции. Приоритетными в ней значатся мероприятия по реабилитации открытых Дегмайского и Адрасманского хвостохранилищ, отвала "Фабрики бедных руд", очистке шахтных и дренажных вод, установлению ограждений вокруг контролируемых зон и другие защитные мероприятия на бывших урановых объектах северного Таджикистана.



Для финансирования этих мероприятий подразумевается привлечение средств международных организаций и фондов, а также из национальных источников. Так, в 2015-2017 годах для консервации Дегмайского хвостохранилища из бюджета Согдийской области и местных бюджетов городов Худжанда, Бустона и Бободжонгафуровского района было выделено около одного миллиона сомони ($113,6 тыс). На эти средства были покрыты грунтом толщиной 50-100 см около 16 га объекта, что позволило в несколько раз снизить уровень распространения радиоактивной пыли. Однако при таком финансировании из местных источников только на покрытие Дегмайского хвостохранилища понадобится около 15 лет.



Ранее для реабилитации радиоактивных хвостохранилищ города Истиклола (Табошара) Комиссией государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях была принята Межгосударственная целевая программа "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств" на 2013-2023 годы. Основную часть финансирования программы взяла на себя Россия - 75%, остальные 25% разделили Казахстан (15%), Таджикистан (5%) и Кыргызстан (5%). Программа предполагает рекультивацию нескольких хвостохранилищ и отвала "Фабрики бедных руд" в Табошаре. Уже проведены исследовательские, проектно-изыскательские и экспертные работы. Теперь дело за осуществлением намеченных мероприятий по реабилитации конкретных объектов.



С целью очистки рудных вод Табошара от радионуклидов в 2016 году был начат трехлетний проект Еврокомиссии "Детальное проектирование и конструирование установки водоочистки в городе Истиклол (Табошар)". Годом ранее было заявлено о начале реализации еще одного проекта по экологической рекультивации бывших урановых рудников в Таджикистане. На разработку технико-экономического обоснования проекта и оценку воздействия объектов на окружающую среду Евросоюз выделил 2,4 млн евро (на 2015-2017 годы). Ожидается, что фактическое проведение рекультивационных работ на некоторых бывших урановых рудниках профинансирует мультидонорский фонд ЕБРР.



Таким образом, большинство программ и проектов все еще находятся на стадии оценки или начала реализации, поэтому угроза радиоактивного загрязнения окружающей среды для северного Таджикистана продолжает оставаться одной из самых острых экологических проблем.



Тилав Расул-заде

11.04.2018 Источник - fergananews.com

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