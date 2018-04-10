 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Каким будет ответ Москвы на американскую агрессию против Дамаска? - А.Арешев
00:21 12.04.2018

Части российской армии в Сирии переведены в повышенную боевую готовность

Информационная и политико-дипломатическая кампания, раскрученная Соединенными Штатами и их союзниками под абсурдным предлогом "химической атаки" в поселении Дума в Восточной Гуте, поставила Вашингтон и Москву на грань военного противостояния. Президент США Дональд Трамп в эмоциональной, грубой манере обвинил Россию и Иран в поддержке якобы приказавшего произвести химическую атаку Башара Асада, пообещав в течение двух суток принять решение об ответных действиях.

"У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. […> Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней", – сообщает Wall Street Journal. Перед встречей с военачальниками президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что после просмотра видеоматериалов о якобы погибших женщинах и детях в Думе он был готов к принятию "быстрого решения": "Это не останется без ответа, и ответ будет мощным. Когда – не скажу. Мы не можем допускать такие зверства, как эти. Мы примем важное решение в течение ближайших 24 или 48 часов".

По данным турецкого издания Hurriyet, эсминец USS Donald Cook, оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" и системой ПРО "Иджис" и приблизившийся на 100 км к Тартусу, по меньшей мере четыре раза облетали российские боевые самолеты, однако в Пентагоне эту информацию опровергли. "В районе Тартуса на удалении 150 миль появляется группировка кораблей ВМС США. В принятой международной практике заранее уведомляются потенциальные участники событий в этом районе. Мы не уведомлены, хотя на законных основаниях мы ратифицировали договор о двух наших базах в Тартусе и Хмеймиме", – заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Американские дипломаты недвусмысленно дают понять, что ракетный удар по Сирии будет нанесен безотносительно к итогам заседания Совета Безопасности ООН и гипотетического расследования, которое, кроме Москвы и ее союзников в Сирии, похоже, никому не нужно. За последние сутки более 3600 боевиков и членов их семей были выведены из города Думы и перевезены на север провинции Алеппо (Джераблус). Наблюдать за процессом в этом районе можно на официальном сайте Минобороны РФ в режиме реального времени. Обстановка в городе стабилизируется, боевые действия прекращены, никаких признаков распыления хлора не наблюдается. Специалисты пиар-отдела запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусры", как часто называют "Белые каски", орудуют в условиях якобы химической атаки, не защищая ни руки, ни лицо. МИД России неоднократно заявлял о том, что цель вбросов о применении отравляющих веществ сирийскими войсками – выгородить террористов и оправдать возможные удары по Сирии. Американцам и их союзникам не удалось остановить крушение террористического оплота в Думе, и теперь им важно не допустить возвращения под контроль сирийских властей других территорий (в провинциях Идлиб, Хама, Хомс, Дера`а, Дейр-зз-Зор, Ракка и др.), в том числе превращенных интервентами в оккупационные зоны.

"Чтобы нанести Башару Асаду ощутимый урон и подать достаточный в представлении Трампа сигнал, США придется атаковать больше целей [чем год назад в ходе атаки на базу "Шайрат". – Авт.]. Таким образом, чтобы военные возможности сирийской армии были подорваны", – пишет эксперт Центра новой американской безопасности Николас Герас в издании Foreign Policy. По его мнению, атаке могут подвергнуться военные объекты как на востоке, так и на западе страны, что означает непосредственную угрозу для базы ВКС России на военном аэродроме Хмеймим. Угрозы, которая в любом случае должна быть нейтрализована.

Ночью 9 апреля два самолета ВВС Израиля выпустили через территорию Ливана (что является нарушением международного права) 8 управляемых авиабомб типа SPICE по военной базе Т-4 ("Тайфур") в провинции Хомс, между ее административным центром и оазисом Пальмира. Пять бомб были поражены средствами сирийской ПВО (предположительно, комплексами "Панцирь-С1"), а еще три разорвались в западной части базы, убив до полутора десятков сирийских и иранских военнослужащих. Присутствие на этом объекте иранцев (еще до начала операции ВКС России в Сирии), равно как и россиян, секретом никогда не было. Именно отсюда запускаются беспилотники в сторону оккупированных Израилем Голанских высот, сопредельных с контролируемыми террористическими группировками территориями в южных провинциях Сирии Дера`а и Эль-Кунейтра. Кроме того, беспилотники могут использоваться для сбора информации о деятельности американских оккупационных сил в районах восточнее Евфрата. В минувшем феврале один из таких беспилотников был сбит, после чего истребители F-16 ВВС Израиля вторглись в сирийское воздушное пространство, где один из них был поражен огнем с земли. Беспокойство Израиля и его союзников понятно: после освобождения Восточной Гуты сирийская армия, получившая в свое распоряжение большое количество тяжелых вооружений, может начать наступление на провинцию Дера`а.

Атака израильтян, за которой следили американцы, рассматривается некоторыми экспертами как возможная проба сил в преддверии более массированной атаки "Томагавками" с кораблей ВМС США в Восточном Средиземноморье, призванной, помимо прочего, испытать возможности российских комплексов противовоздушной обороны С-400 и средств радиоэлектронной борьбы. Согласно источнику в Генштабе, на который ссылается Telegram-канал WarGonzo, подразделения Вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике получили приказ перейти в повышенную боевую готовность.

Можно предположить разные варианты действий в отношении USS Donald Cook и USS Porter, но для перехвата запущенных с них ракет будет сделано все возможное. Ранее, в начале марта, после очередных воинственных эскапад постпреда США при ООН Никки Хейли начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов предупредил о возможном ответе на ракетно-бомбовый удар по Дамаску: "В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять". Постпред РФ при ООН Василий Небензя 9 апреля напомнил Вашингтону о рисках развития ситуации в Сирии по военному сценарию: "По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям".

Андрей АРЕШЕВ | 10.04.2018

Источник - fondsk.ru
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