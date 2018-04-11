Киргизские мигранты в Москве создали сборную и собрались на игры кочевников

00:17 12.04.2018 Киргизы, проживающие в Москве, создали сборную мигрантов по национальным видам спорта и собираются принять участие в Третьих Всемирных играх кочевников. Об этом сообщает Kabar.kg.



"Мы проводим турниры по ордо, курошу и кок-бору. Все мероприятия организуются, чтобы соотечественники не забывали свою культуру, а также для развития национальных видов спорта среди кыргызстанцев. В настоящее время мы уточняем у сотрудников Государственной службы миграции, какие требования имеются для участия в Играх кочевников", – рассказал один из активистов группы Уланбек Буланбеков.



В Раменском районе Московской области сначала в феврале, а затем в марте этого года в честь празднования Нооруза (Навруза) состоялись турниры по кок-бору. Для этого организаторы специально привезли из Кыргызстана 18 лошадей.



Кок-бору (козлодрание) – древняя популярная игра у народов Азии, представляющая собой командную борьбу на лошадях за тушу козла (ныне замененную муляжом), которую нужно забросить в казан (ворота) соперника. В каждой команде по четыре человека. Матч делится на три тайма по 20 минут.



Ордо (альчики, асык) – игра с использованием надпяточных костей крупного рогатого скота. Кости расставляются в ряд. Игрок бросает с расстояния нескольких метров кость-биток, которым нужно выбить другие кости из кона (круга). Также необходимо, чтобы биток встал в определенную позицию.



Курош (куреш, кураш) – традиционные виды борьбы на поясах у тюркских народов.



Все эти виды спорта входят в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.



Третьи Всемирные Игры кочевников пройдут в киргизском городе Чолпон-Ата на побережье озера Иссык-Куль в сентябре 2018 года. Участие в Играх примут более 3000 спортсменов из 80 стран мира.

11.04.2018 Источник - fergananews.com

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