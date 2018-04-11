 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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The Hill: Как США могут избежать катастрофы в Сирии?
00:10 12.04.2018

Расширение военной миссии против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и использование американских войск в попытке разрешить неразрешимые политические проблемы, которые могут решить только граждане Сирии, – это путь, который может привести американский народ к катастрофе

Часто можно услышать точку зрения, что желание президента США Дональда Трампа вывести 2 тыс. солдат с территории Сирии может привести к полномасштабному региональному Армагеддону. Реакция представителей внешнеполитического ведомства США сопровождалась откровенной паникой и недоверием. Президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас заявил, что вывод американских войск из Сирии означал бы "стратегическую победу" для региональных противников США, пишет Дэниел Депетрис в статье для американского издания The Hill.

Большинство аналитиков игнорируют тот факт, что действия США в Сирии целиком и полностью были сосредоточены на ликвидации боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Те, кто беспокоится о том, что вывод американских войск приведет к возникновению стратегического вакуума, на самом деле сильно переоценивают реальные возможности нескольких тысяч американских солдат. Противники вывода американских войск из Сирии строят свои утверждения на основе нескольких сомнительных аргументов.

Во-первых, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы расположено только на тех территориях, которые не находятся под контролем американских военных. Утверждается, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановит свои позиции в Восточной Сирии, как только американские войска будут выведены из страны. Без американских военных инструкторов арабские и курдские отряды не смогут сдержать боевиков, которые вновь займут города, освобожденные при поддержке западной коалиции. Однако здесь есть одна несостыковка. Получается, арабские и курдские отряды будут просто сидеть сложа руки и смотреть, как боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь захватывают города. Чтобы это произошло, весь регион должен просто ослепнуть и оглохнуть. Крайне маловероятно, что региональные державы будут сидеть без дела и не смогут противостоять возрождению террористической группы.

Во-вторых, говорится, что вывод американского контингента будет способствовать усилению влияния России и Ирана в регионе. Однако второе утверждение тоже не безупречно. Никто не говорит о том, что Россия и Иран всегда имели большее влияние и интересы в стране, чем США. Причина, которая вынудила Россию и Иран прийти на помощь президенту Сирии Башару Асаду, заключается в том, что они понесли бы огромный ущерб, если бы в стране изменился статус-кво. Неважно, присутствует ли США в Сирии или нет, Россия и Иран будут и дальше продвигать свои интересы в Сирии, поскольку они больше заинтересованы в политическом будущем страны, чем Вашингтон.

Сирийское правительство полностью зависит от финансовой и военной помощи Ирана и России. Свержение Асада стало бы для Москвы и Тегерана катастрофой. Они больше заинтересованы в завершении гражданской войны в Сирии, чем США. Противостояние с Россией в регионе, который представляет для нее больший интерес, чем для США, - это рискованный путь, который может привести к открытому конфликту между двумя державами.

В-третьих, утверждают, что американские солдаты должны сражаться и умирать за курдов. Подчеркивается, что вывод войск США - это предательство курдских отрядов народной самообороны, с которыми США сотрудничали с 2014 года в рамках борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако суть партнерства заключалась именно в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не в том, что США навсегда должны отказаться от своих интересов в пользу интересов курдов.

Вооруженные силы США совсем не обязаны помогать курдам в создании своего собственного квазигосударства, миссия американских войск заключалась не в этом. Более того, поддержка устремлений курдов означала бы, что США вступили в многовековое соперничество между курдами и Турцией. В этом случае Анкара бы начала выстраивать более тесные отношения с Россией, предоставив президенту РФ Владимиру Путину еще одну возможность для удара по единству НАТО. Поддержав курдов, США приняли бы не совсем разумное геополитическое решение.

Суть заключается в том, что выход солдат США из Сирии - это не такая пугающая перспектива, как может показаться на первый взгляд. В будущем Сирия может столкнуться еще со многими проблемами, но будущее Сирии - это не будущее США. Сохранение военного присутствия на неопределенный срок - это худший из возможных вариантов. Расширение военной миссии против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и использование американских войск в попытке разрешить неразрешимые политические проблемы, которые могут решить только граждане Сирии и регион в целом, - это путь, который может привести американский народ к катастрофе.

Александр Белов

Источник - REGNUM
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