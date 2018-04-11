Митингующие кыргызы сожгли в Тогуз-Торо лабораторию, склад и офис китайской компании

00:08 12.04.2018 Митингующие сожгли лабораторию, складские помещения и офисное здание на территории китайской компании "Джи Эл Макмал Девелопинг". Об этом ИА "24.kg" сообщило руководство предприятия.



По их словам, жители Тогуз-Тороуского района остаются на территории компании, сотрудники все выведены. "Нам требования митингующих неизвестны. Они их не озвучивают. Что касается заключения экологов, то мы отправляли проект на экспертизу, но почему-то результатов до сих пор нет. Нет даже данных по оценке воздействия работы золотоизвлекающего предприятия на окружающую среду. Но это не наша вина. Мы-то все в срок отправили, и к работе до сих пор не приступили даже", - отмечают представители "Джи Эл Макмал Девелопинг".



Жители района несколько раз проводили митинг, требуя приостановить строительство фабрики, принадлежащей компании "Джи Эл Макмал Девелопинг". Вице-спикер парламента Мирлан Бакиров заявил, комментируя ситуацию в Тогуз-Тороуском районе, что наказывать зачинщиков митинга преждевременно, следует разобраться в ситуации.



Во время сегодняшнего митинга в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области пострадали три милиционера.



11 апреля 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Дарья ПОДОЛЬСКАЯ Источник - 24.kg

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