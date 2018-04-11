Весь в Папу. Зачем президент Азербайджана решил выбрать себя досрочно, - М.Семенов

00:07 12.04.2018 На сегодня, 11 апреля, в Азербайджане назначены внеочередные президентские выборы. Собственно до очередных оставалось всего ничего, каких-то полгода, но что-то пошло не так, и два месяца назад действующий президент Ильхам Алиев решил перенести голосование на апрель. Отчасти причиной тому стала внутриполитическая ситуация, но и внешние факторы наверняка сыграли свою роль. "Лента.ру" разбиралась в причинах и возможных последствиях преждевременного волеизъявления.



Вошел в доверие



Президент Азербайджана Ильхам Алиев во всех смыслах является наследником своего отца Гейдара Алиева - предыдущего президента страны, правившего 10 лет, и безусловного авторитета (не зря его называли "Папой"). Алиев младший бессменно руководит страной начиная с 2003 года. За это время он успел дважды переизбраться на этот пост, в 2008 и 2013 годах. Всякий раз президент набирал не меньше 79 процентов голосов, и мало кто сомневался, что 17 октября он победит уже в четвертый раз. Но 5 февраля Алиев перенес дату выборов почти на полгода, причем никак не объяснив свое решение. Вместо президента объяснения давал его помощник по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.



По его версии, перенос выборов связан с конституционной реформой. В 2016 году в стране прошел референдум о внесении изменений в конституцию. В результате срок полномочий президента увеличили с пяти до семи лет. По словам Гасанова, Алиев решил провести выборы раньше положенного срока дабы получить вотум доверия избирателей в связи с этими изменениями.



Помощник Алиева по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов развил тему своего коллеги и назвал конституционную реформу новым историческим этапом. Потому неудивительно, что на пороге глобальных изменений президент должен отчетливо понимать, поддерживают ли граждане его курс.



Этот аргумент был бы вполне убедителен, если бы Алиев спросил избирателей о доверии сразу после референдума. Однако о переносе выборов он заявил аж через полтора года. Логичней было бы подождать еще шесть месяцев и выяснить мнение азербайджанцев в установленные законом сроки - в октябре 2018 года. Тем более, что положение о 7-летнем сроке правления вступает в силу уже после выборов, так что никакого смысла получать вотум доверия досрочно у Алиева не было.



Праздники и будни



В качестве еще одного аргумента Али Гасанов напомнил о ряде крупных мероприятий, которые пройдут в стране начиная с мая. И чтобы не совмещать предвыборную кампанию с не менее важными событиями, руководство Азербайджана решило провести выборы пораньше.



Действительно, с конца апреля в Азербайджане пройдут несколько государственных и международных мероприятий. Сначала в Баку состоится этап Формулы-1, затем празднование 100-летия провозглашения независимости Азербайджанской Демократической Республики - дата, особенно чтимая оппозицией. На октябрь намечен Бакинский международный гуманитарный форум.



Желание снять с себя бремя предвыборной кампании в период национальных праздников и крупных международных мероприятий вполне понятно. Однако есть и другие, более веские причины, чтобы закончить с выборами пораньше.



При Ильхаме Алиеве в Азербайджане произошел колоссальный рост благосостояния. В 2003 году ВВП страны на душу населения составлял меньше 5 тысяч долларов, а в 2016 году - более 17 тысяч. На фоне стабилизации политической жизни произошла и некоторая условная либерализация. Ильхам Алиев хоть и слывет авторитарным лидером, однако по степени жесткости его никак нельзя сравнить с отцом - Алиевым старшим.



Относительное благополучие страны обеспечивала нефтяная отрасль, которая давала 77 процентов экспорта. После падения цен на нефть в 2014 году страна столкнулась с определенными финансовыми трудностями. Ослабление национальной валюты, снижение поступлений в бюджет, инфляция - ситуация схожая с той, которую преодолевает сегодня Россия.



К началу 2018 года страна, в целом, пережила последствия кризиса: нефть продается выше заложенной в бюджет цены, курс национальной валюты укрепляется. Однако никто не может дать гарантий, что через полгода, когда должны были состояться очередные выборы, цена на нефть снова не обвалится.



Политолог, эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Фархад Ибрагимов видит в особенностях внутренней, в первую очередь, экономической политики основную причину переноса выборов. По его словам, последние годы Азербайджан сталкивается с рядом социальных и экономических трудностей, в том числе из-за падения цен на нефть. В этих условиях Алиеву очень важно получить поддержку проводимой им политики со стороны народа. С другой стороны, именно сейчас азербайджанское общество видит в Алиеве лидера, способного решить стоящие перед страной проблемы.



К слову, последние соцопросы показывают, что Ильхам Алиев действительно является безальтернативным лидером. По данным Центра мониторинга "Ряй", за него готовы проголосовать 83,5 процента избирателей. Его ближайший оппонент набирает всего два процента голосов.



Слишком много выборов



Перенос президентских выборов решает и еще одну проблему - совпадение по срокам с парламентскими в октябре 2025 года. Одновременное проведение двух предвыборных кампаний, очевидно, добавит политической турбулентности, из которой могут возникнуть нежелательные риски для власти. В первую очередь лично для президента. А досрочные выборы в апреле 2018-го автоматически переносят следующую президентскую кампанию на апрель 2025. Таким образом, Ильхам Алиев уже в этом году заранее укрепляет свои позиции на выборах 2025 года.



Было бы странно, рассуждая о внутриполитических проблемах Азербайджана, не коснуться темы Армении и Карабаха. Как известно, 17 апреля пройдут выборы премьер-министра Армении. Соответственно, приход к власти новоизбранного премьера Армении совпадет с инаугурацией президента Азербайджана. Несмотря на все сложности в отношениях двух стран, им необходимо поддерживать конструктивный диалог. И чем быстрее лидеры соседних стран закончат предвыборные кампании и вернутся к полноценной работе, тем быстрее Азербайджан и Армения возобновят совместные консультации, в том числе по вопросу Карабаха.



Внешний фактор



Еще в 2014 году посол США в Азербайджане Ричард Морнингстар в эфире национального радио, комментируя ситуацию на Украине, вполне серьезно говорил, что в случае, если правительство Азербайджана будет проводить более жесткую политику в отношении гражданского общества, события украинского майдана вполне могут повториться и в Баку. Если даже не сейчас, то через 5-10 лет. А в случае, если гражданские свободы будут еще больше ущемлены, это лишь увеличит риск повторения украинского сценария.



Неудивительно, что эксперты отмечают возможность поддержки США азербайджанской оппозиции. Российский политолог Сергей Марков считает, что Азербайджан выступает одним из залогов мирного и стабильного развития региона. С нарастанием противоречий на Ближнем Востоке, обострением отношений между Соединенными Штатами с одной стороны, и Россией, Турцией и Ираном - с другой, США вполне могут поддержать протестные движения в Азербайджане для дестабилизации всего региона.



Аналогичного мнения придерживается Фархад Ибрагимов, считая, что Запад вполне способен вмешаться в выборы президента Азербайджана. "Причина, вероятно, в том, что Азербайджан выстраивает конструктивные и взаимовыгодные отношения с двумя главными конкурентами США на Ближнем Востоке: Россией и Ираном, - говорит политолог. - Это не устраивает Соединенные Штаты, которые в этих условиях заинтересованы в создании новых точек напряжения в регионе".



Власти Азербайджана вполне справедливо опасаются повторения событий на Украине. Несмотря на слабость оппозиции, иностранная поддержка может стать решающей в случае народных волнений. Поэтому существует мнение, что Ильхам Алиев сработал на опережение. Оппозиция просто не успела консолидироваться под досрочные выборы.



Неудивительно, что главные оппозиционные силы - движение "Республиканская альтернатива" (REAL), Национальный совет демократических сил (НСДС) Азербайджана и Партия народного фронта Азербайджана (ПНФА) в такой ситуации по сути отказались от борьбы, призвали к бойкоту выборов и заявили, что не станут признавать их результаты.



Максим Семенов Источник - Lenta.ru

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