Ответ России на любую агрессию США в Сирии будет очень разнообразным, - Абдель Бари Атван

00:02 12.04.2018 Атван: ответ России на любую агрессию США в Сирии будет очень разнообразным





Арабский регион находится в атмосфере "горячей войны" в связи с угрозами США единовременно нанести удары по Сирии и ее российскому союзнику. Президент США Дональд Трамп лично обвинил президента России Владимира Путина в предполагаемой химической атаке в Восточной Гуте, что, вероятно, приведет к американским авиаударам по российским базам и силам в Сирии.



Очевидно, что президент Трамп не будет удовлетворен израильской агрессией, которая произошла на рассвете в понедельник. В результате авиаудара ВВС Израиля по сирийской авиабазе недалеко от города Хомс погибли 14 офицеров и солдат сирийской армии. Трамп пообещал принять решение об ответе США в течение 24 часов. Франция может присоединиться к атаке, согласно официальным франко-американским заявлениям.



Никто не может предсказать, где произойдет новая американская агрессия, но судя по тону президента Трампа, он не ограничится сирийской военной базой или аэропортом после израильского рейда. Возможно, он нанесет удар по сирийско-российским военным объектам в Дамаске, что может потребовать сильного ответа от России.



Существует несколько моментов, которые вселяют уверенность в отношении совместного российско-сирийского ответа на любую американо-французскую агрессию.



Во-первых, успех сирийской системы ПВО, которая отразила удар пяти из восьми ракет, выпущенных четырьмя израильскими самолетами по военной базе Тифор. Это означает, что сирийская арабская армия получила от своего российского союзника продвинутые ракеты-перехватчики.



Во-вторых, заместитель председателя ГД по обороне генерал Юрий Швыткин заявил, что Сирия имеет полное право нанести удар в ответ по базам, с которых были осуществлены израильские ракетные атаки по сирийскому военному аэродрому Тифор. А также по тем военным базам, которые находятся на территории Сирии, явно намекая на военные базы США в пограничной зоне с Иорданией и Ираком в районе Ат-Танф, а также в районах Айн-эль-Араб, Эль-Камышли, Ракка и Манбидж на северо-западе и северо-востоке Сирии.



В-третьих, четыре израильских истребителя F-15 нанесли удары управляемыми ракетами по сирийской авиабазе Тифор из воздушного пространства Ливана. Это означает, что они или их командиры хорошо осведомлены, что вероятность неудачи выше, если они попадут в воздушное пространство Сирии. Сирийская армия обладает российскими системами С-300 или С-400 и получила "зеленый свет" от России на использование этих систем, которые позволяют перехватывать любые израильские военные самолеты, проникающие в воздушное пространство Сирии.



Президент Трамп чувствует себя униженным из-за провала своего проекта в Сирии и на Ближнем Востоке в целом: всему виной российский противник. Он хочет отреагировать на это оскорбление военным ударом, который, как считается, восстановит престиж американских сил и их союзников, потому как он пообещал в своей предвыборной кампании сделать Америку сильным государством. Однако любое безрассудное действие с его стороны, особенно решение об уничтожении российских войск, может спровоцировать открытую конфронтацию с Москвой.



Президент Трамп возложил ответственность за химическую атаку в Восточной Гуте лично на президента Путина и пригрозил, что он заплатит высокую цену. Это "объявление войны". Российская сторона не будет стоять в стороне, как мы предполагаем, зная о гордости президента России, его стремлении сохранить престиж своей страны и способности принимать трудные решения.



Президент Трамп пробирается наощупь, одновременно играя с огнем и втягивая мир в маленькую войну. Возможно, она превратится в крупную мировую войну, которую больше никто не хочет.



Мы не исключаем, что американский президент приветствовал израильскую агрессию в Сирии, которая произошла сегодня на рассвете. Он знал о ней заранее и участвовал в ее планировании, чтобы добиться сирийского или российского ответа, который оправдал бы военную интервенцию США под предлогом защиты израильского союзника. Однако сдержанная позиция перед лицом этой агрессии испортила все его планы и помешала усилить угрожающую риторику.



Нам предстоят 48 сложных часов в ожидании, в течение которых может многое произойти. Однако мы уверены, что Америка и ее союзники также могут заплатить большую цену, особенно Израиль из-за начала агрессии в Сирии.



В воздухе витает атмосфера войны. Однако это не будет война в одностороннем порядке, и многочисленные неожиданности не исключены. У нас есть несколько дней.



Абдель Бари Атван (عبدالباري عطوان)

Оригинал публикации: عطوان: الرد الروسي على أي عدوان أميركي على سوريا سيكون مختلفا جدا

10/04/2018

Al Alam, Иран Источник - inosmi.ru

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