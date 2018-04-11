В Турции раскрыт новый зоговор "террористической организации FETО" - 20 арестованых

00:00 12.04.2018 В Турции прошли новые аресты членов "террористической организации FETО"



По меньшей мере двадцать человек задержаны 11 апреля в Турции по подозрению в связях с "террористической организацией FETÖ" в ходе полицейских рейдов сразу в нескольких городах страны. Об этом агентству Anadolu сообщили источники в турецких правоохранительных органах.



11 лиц подверглись приводу в полицейские участки провинции Малатья на востоке страны. У властей имеются данные о попытках части задержанных "просочиться" в службы безопасности Малатьи и соседней провинции Тунджели, отметили собеседники "Анатолийского агентства".



Шесть человек, включая четырех предполагаемых членов FETÖ, задержали в северо-западном регионе Эдирне при попытке пересечь границу с Грецией.



Напомним, после неудавшегося военного путча в июле 2016 года в Турции был введен режим чрезвычайного положения. За прошедшее время под арест помещены около 50 тыс. человек. Среди них военнослужащие, сотрудники полиции, работники прокуратуры и судебных органов, журналисты, правозащитники, представители других профессий. Более 150 тыс. граждан Турции лишились работы в государственном и частном секторе страны, включая около 110 тыс. госслужащих и работников бюджетной сферы.



Постоянно проживающего в США с 1999 года исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена турецкие власти считают лидером "террористической организации FETÖ" и "идейным вдохновителем" попытки госпереворота. Анкара добивается от американской стороны экстрадиции Гюлена из США.



11 апреля 2018 Источник - eadaily.com

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