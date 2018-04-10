|Ильхам Алиев ожидаемо набирает более 80% и побеждает на выборах в Азербайджане
20:39 11.04.2018
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных выборах главы государства. По данным различных опросов, он набирает свыше 80% голосов.
Так, согласно экзит-поллам, проведенным французским институтом социологических исследований Opinion Way, за Алиева проголосовали 86,53% избирателей. Американская компания Arthur J.Finkelstein and Associates (AJF) приводит практически такие же сведения: 85,57%. У независимого исследовательского центра Els цифры - 82,71% голосов.
Второе место занимает Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана". За третье борются самовыдвиженец Захид Орудж и Сардар Мамедов от Демократической партии. Далее следуют Хафиз Гаджиев ("Современный Мусават"), Араз Ализаде (Социал-демократической партии Азербайджана), Фарадж Гулиев (Движение национального возрождения) и Рази Нуруллаев ("Инициативная группа фронтистов").
Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени (18:00 мск).
Ильхам Аливев является лидером Азербайджана с 2003 года, переизбравшись в 2008 и в 2013 годах.
Юрий Когалов