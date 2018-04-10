Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и "умные"! - Трамп написал твит-анонс о начале ракетного удара!

14:31 11.04.2018 "Готовься, Россия": Трамп ответил на угрозу сбивать ракеты в Сирии















Президент США Дональд Трамп написал твит, в котором пообещал нанести ракетный удар по Сирии, невзирая на российские угрозы сбивать их.



"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и "умные"! Ты не должна быть партнером Зверя, Убивающего Газом, который убивает своих людей и получает от этого удовольствие", - написал американский президент в "Твиттере".



Ранее посол России в Ливане в интервью телеканалу "Аль-Манар", связанному с проиранской группировкой "Хезболла", заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты и атаковать места их запуска в случае агрессии США в Сирии. Источник - bbc.com

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