|Разбился военный транспортник ВВС Алжира Ил-76 - 257 погибших
12:42 11.04.2018
В Алжире разбился военный самолет, много погибших
В Алжире потерпел крушение военный самолет. Источники алжирских СМИ утверждают, что на борту находились не менее ста человек, никто из них не выжил. Информация о погибших уточняется.
Телеканал "Аль-Хадас" сообщает со ссылкой на алжирские СМИ, что на борту могли находиться более 200 военнослужащих.
Местное радио передает о не менее чем ста погибших.
Инцидент произошел в провинции Блида близ аэропорта города Буфарик. Военно-транспортный Ил-76 упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны - Алжира.
Это произошло около 08:00 по местному времени. Сразу после падения борт загорелся и вспыхнул пожар. Причины катастрофы неизвестны.
На фотографиях, опубликованных агентством Algérie24, видны обломки самолета и густой дым.
Источник телеканала заявил, что выживших нет. Источник агентства "Аль Арабия" также заявил, что никто не выжил.
По данным агентства, потерпевший крушение самолет направлялся с севера страны из провинции Блида на юго-запад. Большинство пассажиров были военнослужащими.
На место происшествия направлены кареты скорой помощи. Движение на близлежащих дорогах перекрыто.
Буфарик - коммуна на севере Алжира, находится в 35 км от Алжира, столицы североафриканского государства.
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Жервами крупной авиакатастрофы на севере Алжира стали не менее 257 человек, сообщила местная служба гражданской обороны. Военно-транспортный Ил-76 разбился вскоре после взлета с авиабазы, расположенной неподалеку от столицы страны.
В числе погибших - 10 членов экипажа.
Агентство Франс Пресс пишет о нескольких выживших. Данные о находившихся на борту уточняются.