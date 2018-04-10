 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 11.04.2018
14:31  Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и "умные"! - Трамп написал твит-анонс о начале ракетного удара!
12:42  Разбился военный транспортник ВВС Алжира Ил-76 - 257 погибших
12:13  Беспорядки в Тогуз-Торо. Протестующие кыргызы подожгли и громят рудник китайских золото-инвесторов
11:55  Жээнбеков перебрался из Анкары в Брюссель. Может там подадут?
11:44  Как российская ЧВК Вагнера воюет в Сирии, - рассказ бойца
11:43  Протест всухую. Почему на юге Ирана начинаются волнения
11:40  Что погубит США? Прагматизм и гебефрения: парадоксы американского Логоса, - А.Дугин
11:38  Об общем понятии сильных и слабых цивилизаций, - Сергей Лукьяненко
11:36  Глобализация по-китайски, - В.Павленко
11:34  США готовят ракетный удар по Сирии – что делать России? - Л.Нерсисян
11:31  "Озеро чуди". Новая песня Игоря Растеряева
11:29  Украина захватила в Черном море еще один российский корабль. Кремль ковыряет в носу...
11:26  Кыргызы бьют ино-сельчан за гулянки с "своими" девушками
11:20  Ташкент. Актам Хаитов оставил кресло министра труда и возглавил Совет фермеров
11:13  Нешелковые пути на БлВосток. Сирийский конфликт: оценки китайских специалистов
11:12  Эрдоган не хочет стать Януковичем. Зачем России Турция, - Саид Гафуров
10:28  Известный ташкентский имам Тогай уволен за призыв к "смуте" в мечети Мир
10:04  В Бишкеке задержан экс-глава Фонда Госимущества Болсунбек Казаков
10:00  Киргизия заключает соглашение о партнерстве с ЕС. Жээнбеков ищет инвесторов, - В.Панфилова
09:52  Россия срочно просит у Ирана разрешение на использование авиабазы Хамадан
09:40  Собирается ли Россия нанести ответный санкционный удар? - Чэнь Гуанвэнь
09:37  "Необходимо наказать". До большой войны за Сирию осталось..., - Абдель-Муним Али Исса
09:29  Азербайджан - это диктатура, но это не беспокоит Европу, - Liberation
09:27  Эрдоган спросил с Жээнбекова за гуленистов
09:01  Баткен. Отдай мой насос... Очередная стычка на кыргызо-узбекской границе - есть раненые
08:57  Индире сделали джавахарлал. Самую красивую генпрокуроршу Киргизии Кенеш выгнал в отставку
08:29  Бишкек: раскол между бывшим и действующим президентами Киргизии углубляется, - EADaily
08:22  Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран, - А.Мехтиев
08:09  Ошская Атлантида. Вышла из берегов Кара-Дарья
08:07  Эсминцы США готовы расстрелять Дамаск и русские базы "Томагавками", - СП
07:54  На Западе Казахстана прорвало Деркульскую дамбу за 70 миллионов тенге
07:34  В Азербайджане стартуют внеочередные президентские выборы. Один Ильхам и 7 смелых
07:18  Лыжня пуста... В Альпах пропал владелец OBI, германский миллиардер Карл-Эриван Хауб
07:14  В Киргизии открылся первый в ЦА завод по производству электронных детонаторов. Построили китайцы
07:10  Кidnapping. Дочку Скрипаль уволокли в неизвестном направлении.., - Э.Лимонов
07:00  Россия нацелила "Калибры" на базы США в Сирии, - В.Мухин
06:57  Назад в будущее. Зачем сотрудников СГБ Узбекистана сделали неприкосновенными
06:43  Мрачный век позади, но что дальше? - Ван Имин
05:07  Заседание СБ ООН: цитаты Ленина и провал резолюций по Сирии, - Наталка Писня
00:53  История ислама в цитатах, – Н.Мингбаев
00:33  Уж лучше вы к нам. Как московские чиновники управляют миграционными потоками, - Е.Иващенко
00:06  Почему Россию постоянно трясет, а Китай - нет. Компрадорская элита завела РФ в тупик, - "СП"
Вторник, 10.04.2018
23:06  За авиаударом Израиля по Сирии стоит еврейское лобби, - Владимир Погосян
22:12  Италия: евроскептики наступают, - Элизео Бертолази
21:35  Победа Виктора Орбана – штормовое предупреждение Брюсселю, - Д.Седов
12:21  Казахстан в ЕАЭС: оно нам надо? - А.Муминов
11:22  За фейки спросят с юзеров. Госдума России готовит фейк-закон
11:19  Аральское море: чем дальше – тем хуже? - Ж.Байхожа
11:17  Эра "Цифры". Эпоха застоя в мировой науке, - А.Лосев
10:01  Новым главой аппарата правительства Киргизии станет вечный аппаратчик Мурат Мукамбетов
09:58  Что будет, если в стране останутся одни казахи? - Дж.Сулеев
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
Беспорядки в Тогуз-Торо. Протестующие кыргызы подожгли и громят рудник китайских золото-инвесторов
12:13 11.04.2018

Беспорядки в Тогуз-Торо: Митингующие не пропустили пожарный расчет на территорию компании

Turmush - Митингующие не пропустили пожарный расчет, приехавший на тушение пожара на территории золотоизвлекательной фабрики компании "Джи Эл Макмал Девелопинг". Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Жалал-Абадского областного управления МЧС Абдишарип Бекилов.

По его словам, пожарный расчет выехал на место, как только поступил вызов в дежурную часть. "В течение получаса сотрудники противопожарной службы пыталась попасть на территорию объекта, но их так и не пропустили. Пожарные расчеты все еще находятся на месте", - сказал он.

Turmush ранее писал, что 11 апреля местные жители собрались на очередную акцию протеста.

Они заявили, что руководство компании не выполняет их требования, после чего начали поджигать здания золотоизвлекательной фабрики компании "Джи Эл Макмал Девелопинг".

На данный момент акция протеста продолжается. По некоторым оценкам, количество митингующих превышает 500 человек.


В свою очередь в пресс-службе МВД проинформировали, что межведомственная комиссия 11 апреля в составе более 30 человек проводили разъяснительную работу по золотоизвлекательной фабрики компании "Джи Эл Макмал Девелопинг" рядом со старой фабрикой комбината "Макмалзолото" с местными жителями.

На встречу собрались около 1000 местных жителей, но до начала разъяснительной работы собравшиеся начали кидать камни в строну комиссии и сотрудников милиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка. Сотрудникам милиции пришлось обеспечить безопасность членов межведомственной комиссии. В настоящий момент члены комиссии находятся в безопасном месте.

"В основном собрались молодые парни, которые ворвались на территорию золотоизвлекательной фабрики компании "Джи Эл Макмал Девелопинг" и начали разрушать ограждения, а также подожгли строящиеся хозпостройки, незаконченное строительство домов и имеющуюся технику", - сказали в пресс-службе.

По данному факту начато предварительное расследование и по окончанию расследования будет дана юридическая оценка произошедшему.

Источник - turmush.kg
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523437980
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  