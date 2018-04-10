Беспорядки в Тогуз-Торо. Протестующие кыргызы подожгли и громят рудник китайских золото-инвесторов

12:13 11.04.2018 Беспорядки в Тогуз-Торо: Митингующие не пропустили пожарный расчет на территорию компании



Turmush - Митингующие не пропустили пожарный расчет, приехавший на тушение пожара на территории золотоизвлекательной фабрики компании "Джи Эл Макмал Девелопинг". Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Жалал-Абадского областного управления МЧС Абдишарип Бекилов.



По его словам, пожарный расчет выехал на место, как только поступил вызов в дежурную часть. "В течение получаса сотрудники противопожарной службы пыталась попасть на территорию объекта, но их так и не пропустили. Пожарные расчеты все еще находятся на месте", - сказал он.



Turmush ранее писал, что 11 апреля местные жители собрались на очередную акцию протеста.



Они заявили, что руководство компании не выполняет их требования, после чего начали поджигать здания золотоизвлекательной фабрики компании "Джи Эл Макмал Девелопинг".



На данный момент акция протеста продолжается. По некоторым оценкам, количество митингующих превышает 500 человек.





В свою очередь в пресс-службе МВД проинформировали, что межведомственная комиссия 11 апреля в составе более 30 человек проводили разъяснительную работу по золотоизвлекательной фабрики компании "Джи Эл Макмал Девелопинг" рядом со старой фабрикой комбината "Макмалзолото" с местными жителями.



На встречу собрались около 1000 местных жителей, но до начала разъяснительной работы собравшиеся начали кидать камни в строну комиссии и сотрудников милиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка. Сотрудникам милиции пришлось обеспечить безопасность членов межведомственной комиссии. В настоящий момент члены комиссии находятся в безопасном месте.



"В основном собрались молодые парни, которые ворвались на территорию золотоизвлекательной фабрики компании "Джи Эл Макмал Девелопинг" и начали разрушать ограждения, а также подожгли строящиеся хозпостройки, незаконченное строительство домов и имеющуюся технику", - сказали в пресс-службе.



По данному факту начато предварительное расследование и по окончанию расследования будет дана юридическая оценка произошедшему. Источник - turmush.kg

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