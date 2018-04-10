|Жээнбеков перебрался из Анкары в Брюссель. Может там подадут?
11:55 11.04.2018
Президент С.Жээнбеков вылетел в Брюссель с рабочим визитом
Международные отношения
14:10, 11 апреля 20181301
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Бишкек (АКИpress) – Президент Сооронбай Жээнбеков вылетел в Брюссель с рабочим визитом.
Ожидается, что в рамках визита глава государства посетит институты Евросоюза, встретится с верховным представителем ЕС Федерикой Могерини, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
"Поездка состоится для установления личных контактов с руководством институтов Евросоюза, приданию импульса проекту о расширенном сотрудничеству Кыргызстана с ЕС, продвижения и привлечения инвестиций, закрепления основных приоритетов КР в рамках проекта "Таза коом", проектом по обеспечению чистой воды в регионах, обсуждения вопросов международной безопасности", - сообщал ранее глава внешней политики Аппарата президента Данияр Сыдыков.