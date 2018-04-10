Протест всухую. Почему на юге Ирана начинаются волнения

11:43 11.04.2018 С начала текущего года в Иране уже прошло несколько массовых акций протеста, связанных с нехваткой воды. Например, жители сельских районов в останах (провинциях) Исфахан и Хузестан обвинили власти в бесхозяйственном отношении к водным ресурсам, что привело к их дефициту. Чиновники признают, что в нынешнем году ситуация с водоснабжением будет значительно хуже, чем в предыдущие годы. Связано это с уменьшением осадков в зимний период. Особенно остро проблемы с водой могут сказаться на южных регионах страны и мегаполисах. Драматизма в ситуацию добавляет то, что именно засуха стала первопричиной политического кризиса в Сирии в 2011 году, который в итоге превратился в затяжную войну.



Иранское правительство приняло решение запретить выращивание риса во всех регионах страны, которые относятся к категории засушливых и полузасушливых. Запрет не касается лишь останов, которые расположены в северной части Ирана, - там проблема засушливости не настолько критична. Министр энергетики Ирана Реза Ардаканян (Reza Ardakanian) признался журналистам, что решение связано с острыми проблемами в сфере водоснабжения, а рис является тем растением, для выращивания которого требуются значительные водозатраты. Министерство сельского хозяйства достаточно долго лоббирует меры по введению запретов на выращивание культур, которые требуют значительных водных затрат, в засушливых регионах.



Самая острая нехватка воды в этом году ожидаются в останах Исфахан и Хузестан. Уже создана рабочая группа, которая займется анализом и решением этой проблемы. Кроме того, Ардаканян рассказал, что на многих плотинах, где вырабатывается электроэнергия, уже зафиксирован недостаточный уровень воды. Поэтому министерство энергетики ожидает, что в текущем году возникнет дефицит электроэнергии – порядка 5000 мегаватт.



В последние 50 лет в Иране ежегодно уменьшается общее количество осадков на 1 миллиметр. При этом, по словам Ардаканяна, среднегодовая температура воздуха повышается на 2 градуса каждые 10 лет.



Вода и персы



Проблемы с водой продолжаются на протяжении всей долгой истории персов. Из-за водных проблем начинались войны, эпидемии, свергались царствующие династии. Из-за жаркого и засушливого климата персидская архитектурная мысль создала такие оригинальные конструкции, как берке, бадгиры и канаты. Берке служили для хранения воды, канаты для подачи ее на дальние расстояния под землей, а бадгиры ее охлаждали. И хотя сегодня подобные технологии используются уже довольно редко, тема водоснабжения в современном Иране по-прежнему остается одной из ключевых.



Водоснабжение крупнейших городов страны и сельскохозяйственных регионов, в первую очередь на юге страны, ухудшается из года в год. Чиновники винят в этом природные факторы, часть граждан – самих чиновников, так как за многие годы государственные органы не научились решать проблему водосбережения.



Зима – основной сезон выпадения осадков в Иране. Показатели зимних осадков являются основополагающими для последующего прогнозирования ситуации с водой в стране. Прошедшая зима стала для Ирана самой засушливой за последние 50 лет. 96% территорий Ирана уже страдают от засухи разного масштаба. В остане Хузестан на юго-западе страны, например, количество осадков сократилось на 30-80%. Хотя когда-то земли этой области были частью древнего царства Элам, известного обильными сельскохозяйственными культурами, в том числе сахарным тростником.



Власти отдельных останов решились на весьма оригинальные инициативы, чтобы решать проблемы с нехваткой воды. Например, губернатор остана Мазендеран Забихолла Закери (Zabihollah Zakeri) призвал местных мулл, чтобы они по пятницам во время своих проповедей упоминали о проблемах с водой и молились об увеличении дождей. С помощью пятничных молитв (у иранских мусульман-шиитов, как и у других мусульман, наиболее важной считается пятничная молитва) в прикаспийских областях решили бороться с нехваткой осадков.



В остане Южный Хорасан тоже проводятся молитвы "о дожде". Там за 2017 год выпал лишь 81% от количества осадков 2016 года. Для этого сельскохозяйственного региона проблема с водой чревата серьезнейшими последствиями.



Муниципалитеты крупнейших городов обсуждали тему введения лимитов на потребление воды. Подобные лимиты уже вводились в предыдущие годы. В отдельных сельскохозяйственных районах страны ограничение на водоснабжение все же было введено. Это вызвало акции протеста среди крестьян. В городах Варзан и Исфахан властям пришлось привлекать спецподразделения полиции, чтобы рассеять протестующих.









По мнению крестьян, вода стала предметом коррупции для местных чиновников. За взятки госслужащие позволяют муниципалитетам соседних районов отводить воду своим жителям.



Беженцы от засухи



По данным правозащитников, нарастающая засуха вынуждает жителей самых жарких останов покидать свои дома и переселяться в другие регионы.



"Города и деревни остана Исфахан пострадали настолько сильно от засухи, что они обезлюдели. Те, кто жил там, переехали [в другие области]",- рассказал агентству Reuters Хади Гаими (Hadi Ghaemi), исполнительный директор Центра по правам человека в Иране, базирующегося в Нью-Йорке.



"Никто не обращает на них внимания. И люди, близкие к [президенту Ирана] Роухани, сказали мне, что правительство даже не знает о существовании такой ситуации", - добавил Гаими.



По данным ООН, проблема с водой чрезвычайно остра и создает "трудности с заработками в сельскохозяйственном секторе". Поэтому крестьяне вынуждены сниматься с мест и отправляться в другие регионы, где они смогут зарабатывать больше денег для содержания своих семей.



Примечательно, что именно засуха в 2006-2010 годах стала катализатором политического кризиса, разразившегося в Сирии в 2011 году. К таким выводам, например, пришли ученые из американского Института Земли при Колумбийском университете. По мнению ученых, продолжавшаяся на протяжении почти пяти лет засуха поставила жителей севере Сирии под угрозу голода, хотя прежде эти области считались житницей страны. Порядка полутора миллионов крестьян вынуждены были переехать в города, обстановка в которых с трудоустройством и без того была не слишком простой. Бедность, нестабильность, нерешенные проблемы и недовольство социальной политикой государства вынудили людей выйти на улицы. А затем произошло то, что произошло.



Возвращаясь к Ирану, надо упомянуть, что в ходе массовых протестов декабря 2017 – января 2018 года одно из самых ожесточенных столкновений между протестующими и полицией было в городе Кахдериджан (Qahderijan) в 10 км от города Исфахан. Там демонстранты сожгли полицейский участок.









По утверждению местных жителей, причиной начала антиправительственных демонстраций послужили трудности с водоснабжением. В итоге, чтобы разогнать недовольных, полиция открыла огонь на поражение и порядка десяти человек были убиты.



Политизация экологии



Несмотря на обвинения в адрес властей, граждане Ирана сами в немалой степени виновны в проблемах водоснабжения. В крупных городах страны, например, несмотря на все призывы властей, очень высоки показатели ежедневного потребления воды.



Тегеран, крупнейший город страны и один из крупнейших мегаполисов в мире, населяют до 12 млн человек. Он расходует до четверти всей потребляемой иранцами воды. При этом доля тегеранцев в общем количестве жителей страны составляет 15%.



Экологи, с которыми государство, по идее, должно взаимодействовать, чтобы решать проблему сбережения воды, доставки ее в нуждающиеся регионы, оказались в обойме "врагов государства". Те из независимых экологов, кто решился открыто обозначать водные проблемы, подверглись репрессиям. Самой известной стала история с ученым Кавусом Сейед-Эмоми (Kavous Seyed Emami), имевшим гражданство Ирана и Канады.



Сейед-Эмоми был арестован 24 января этого года по подозрению в шпионаже. До того он занимал пост управляющего директора организации Persian Wildlife Heritage foundation, которая специализируется на защите редких видов животных. Причина для ареста - ученый со своими коллегами якобы передавал "врагам Ирана" информацию, что Исламская республика более не способна поддерживать свое сельское хозяйство из-за нехватки воды и нуждается в импорте агропродукции.



В середине февраля иранские власти объявили, что ученый покончил жизнь самоубийством. Однако семья ученого сомневается в правдивости официальной версии. Канада потребовала открытого и детального расследования смерти Сейеда-Эмоми. Однако Иран утверждает, что уже точно и детально установил причины гибели ученого.



Попытки других экологов публично обозначить проблему с водными ресурсами наталкиваются на агрессивную реакцию правоохранительных органов Ирана. Временному аресту, например, за свои экологические инициативы был подвергнут даже замруководителя управления по вопросам окружающей среды Ирана Каве Мадани (Kaveh Madani).



Затянувшееся решение



По версии издания Bloomberg, тема воды стала одной из причин противостояния между реформаторами-либералами, возглавляемыми нынешним президентом Хасаном Роухани, и консервативными кругами, которые опираются на религиозных лидеров страны. Роухани и его сторонники выступают за то, чтобы привлекать к решению водных проблем иранских ученых, живущих за границей. Консерваторы резко против. С их точки зрения, этого делать нельзя, так как данные специалисты "испорчены западными нравами" и могут работать на иностранные спецслужбы.



По мнению директора базирующейся в Швеции Европейской исследовательской группы по Ирану Рузбе Парси (Rouzbeh Parsi), "чувствительность" консервативных кругов Исламской республики к иностранному участию в решении вопросов защиты окружающей среды повысилась из-за того, что оппозиционные группы за границей попытались актуализировать эти темы. "Вмешательство оппозиционеров, проживающих за границей, для иранских спецслужб всегда является поводом для новых репрессий", - сказал Парси.



Есть и другое решение, которое устроило бы, вероятно, и консерваторов и реформаторов – это закупка воды у соседей. В качестве варианта властями Ирана уже назывался Таджикистан. Впервые сообщения о желании Ирана покупать воду в Таджикистане появились еще в 2012 году. Исламская республика тогда же обозначила необходимые ей объемы – около одного миллиарда кубометров питьевой воды. Однако практических шагов по реализации этой идеи сделано не было.



Снова о закупке воды в Таджикистане иранцы заговорили в 2014 году. Тогда в Исламской республике разразилась очередная засуха. Слова опять остались словами. Важным барьером в реализации идеи водоснабжения из Таджикистана тогда являлись недружественный таджикистанскому правительству Узбекистан и война в Афганистане. Через Узбекистан или Афганистан мог бы пройти кратчайший "водный путь" от таджикистанских рек к иранским городам и селам.



Возможно, некоторые сдвиги в вопросе снабжения водой произойдут сейчас, когда между Таджикистаном и Узбекистаном активно налаживаются отношения.



Александр Рыбин Источник - Фергана

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