Об общем понятии сильных и слабых цивилизаций, - Сергей Лукьяненко

11:38 11.04.2018 Сергей Лукьяненко: Фантасты - как попугайчики



11 апреля знаменитый писатель отмечает 50-летие



ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА



На фестивале маэстро вел бурную и веселую деятельностьНа фестивале маэстро вел бурную и веселую деятельность



Накануне своего дня рождения писатель Сергей Лукьяненко отказал в интервью всем изданиям. Корреспонденты "КП", страшно опечаленные, отправились горевать на фестиваль фантастики "Роскон", который состоялся в пансионате "Лесные дали". И именно там, в футболке с изображением волка, с короной, собственноручно сооруженной из разодранной фанатами на клочки афиши "Черновика" (грядущий фильм по одноименному роману Лукьяненко) перед нами предстал именинник. На фестивале маэстро вел бурную и веселую деятельность. Днем учил начинающих авторов писать фантастику, по ночам пел песни с Вадимом Степанцовым. И, несмотря на отказ в интервью, ответил на несколько вопросов, которые корреспондентам "КП" удалось задать в разные промежутки жизни Лукьяненко.



- Как праздновать будете?



- С сырым мясом. Отмечу день рождения Стейком тар-тар.



- Почему вы всем отказали в интервью?



- А зачем оно надо? Вот выйдет фильм "Черновик" - тогда все расскажу. А в интервью ко дню рождения смысла не вижу. Самовосхваление какое-то.



- Вам фильм самому понравился?



- Знаете, что я вам скажу? А вот понравился! Это хорошо. Актеры реально хорошо играют, порадовали. Я уже забыл то ощущение, когда смотришь на актера и видишь второй слой. Там есть замечательный Женя Ткачук, который играет вторую мужскую роль, эдакого оболдуя, приятеля главного героя. Есть в фильме совершенно потрясающие моменты, когда у оболдуя меняется взгляд. И зритель понимает: ешкин кот, а казачок-то засланный! Но при этом тот, кто не читал книжку, не поймет до самого конца.



- Многие настороженно относятся к фильму...



- Вы, наверное, спросите: "Откуда матрешки"? Матрешки - это киборги. В книжке это были обычные тренированные люди. В кино их решили сделать более страшными. Что может быть страшнее матрешки с пулеметом? Я когда увидел - вспотел.



- Как вы относитесь к таким изменениям?



- Если бы меня спросили, я бы задал вопрос, почему не медведь с ядерным реактором и лучом смерти из балалайки? На самом деле, я нормально все принимаю, единственный есть момент, который мне не сильно нравится. В книге все было раскидано по пространству и времени, а в фильме сведено в Москве, и миру Нирваны приделали несколько постсоветский антураж: развалины башен, звезды… Я честно сказал, что это мне не нравится. Хотя понимаю логику создания постсоветского мира - это для продажи на западный рынок.



- Вы сами играете небольшую роль сердобольного мужика из метро...



- Да, это режиссерская задумка. По сценарию герой едет в поезде и ему становится плохо, он вываливается, а я с еще одним пассажиром его тащу. Снимали мы это в метро, в обычный будний день. Не все понимали, что происходит, а некоторые бабушки качали головами и говорили: "Ну надо же, такой молодой, а с утра так нажрался!".



- Будете ли снимать вторую часть, "Чистовик"?



- А это от зрителя зависит. Окупится первая часть - снимем вторую. Задача-то простая, нам же поле расчищали, чтобы мы ни с кем не конкурировали… Вот, расчистили, выходим одновременно со "Звездными войнами" (фильм "Хан Соло: Звездные Войны. Истории" - Ред.).



- "Эффект Паддингтона" сработал...



- Да я не в претензии, не люблю игру в поддавки. Если зритель пойдет на "Черновик" - снимем и "Чистовик". Не пойдет - будем смотреть "Звездные войны".



- На фестивале вы вели мастер-класс по фантастике, на котором постоянно призывали народ больше читать.



- У начинающих фантастов есть проблема малого чтения. Если вы хотите писать фантастику, нужно читать классику. Не нужно бояться читать вещи, написанные в пятидесятые годы прошлого века. Все основное написали тогда. Основной базис фантастики наработал Герберт Уэллс, а все остальное наработали в США в 50-е годы прошлого века, в золотой век американской фантастики.



- Многие критики говорят, что этим обусловлен кризис жанра. Он нынче не особо в чести, потому что самим фантастам не о чем писать.



- Знаете, у меня дома есть попугайчик. Он сначала клюет корм из мисочки. Потом в мисочке остается шелуха, но попугайчик и в ней иногда что-то находит. Фантасты - и есть эти попугайчики. К сожалению, крайне редко находится птичка, которая находит новую кормушку, полную еды. Но иногда такие птички все же появляются.



- Например, Джордж Мартин с "Игрой престолов"?



- Что вы, что вы! Мартин ничего не придумал. Он сделал банальный перевертыш: нарушил табу и стал убивать своих героев и детей. Нарушить табу очень просто. Я считаю, что кормушку нашел, например, Дэвид Брин. Это ученый, физик и писатель, который смог найти несколько замечательных концепций. У него есть цикл космической фантастики, где накидана огромная куча фантастических идей. Причем накидана настолько щедро, что, например, фантаст Володя Васильев даже написал несколько романов, где поклевал зерна, которые ел Брин.



- А вы что клюете?



- Мне нравится его идеи в романе "Глина". Там замечательный мир, где каждый человек может за очень небольшой прайс создать свою копию. Вот, понимаете, мне надо ехать на фестиваль "Роскон", а мне не хочется. Поэтому я создаю за сто рублей копию, которая сюда едет, поет с Вадимом Степанцовым ночью песни, гуляет, залезает в Фейсбук и ругается с кем-нибудь. А потом ведет мастер-класс и, наконец, возвращается домой и сливается со мной. Но вот вопрос - где я на самом деле? Это я, это копия или это наш симбиоз?



- Сумасшествие какое-то.



- Вот об этом и книга. А еще мне очень нравится знаменитый цикл "Война за возвышение". Там воюют цивилизации между собой и права быть цивилизацией заслуживает только та, которая смогла неумную цивилизацию поднять до уровня разума. Все из себя крутые - и вдруг появляется Земля! Ее хотят взять под опеку, но вдруг оказывается, что люди довели до ума дельфинов. И все эти суперцивилизации, с ужасом почесав затылки, сказали: "Блин. Придется с ними играть на равных".



- А вы у Брина поклевали?



- Отчасти да. Общее понятие сильных и слабых цивилизаций какое-то влияние, однозначно, оказало. Я пытался по-своему это переработать. Но вообще, я же сказал, когда попугайчик находит отличную кормушку, не грех к ней тоже прилететь. Источник - КП

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