 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США готовят ракетный удар по Сирии – что делать России? - Л.Нерсисян
11:34 11.04.2018

Ударят ли США по сирийским военным объектам и как ответить на это России?

Отношения между Россией и Западом во главе с США деградировали до самой низкой точки с момента распада СССР. Постоянно возникают достаточно сомнительные и не расследованные происшествия, в том числе связанные с химическим оружием, которые используются для нагнетания антироссийской истерии и ввода новых экономических ограничений и санкций. Здесь и дело Скрипалей, и недавняя химическая атака в городе Дума в Восточной Гуте, которую якобы провели войска, подконтрольные Башару Асаду. Последнее стало поводом для прямых угроз со стороны США и Франции нанести удары по сирийским военным объектам, при этом до сих пор неизвестно, будут ли эти угрозы реализованы и к чему это в итоге приведет.

Дежавю: мы видим повторение сценария апреля 2017 года?

Примерно год назад в Сирии произошло нечто, очень напоминающее сегодняшние события. 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун было применено химическое оружие - при этом российская сторона утверждала, что сирийская авиация уничтожила склад с химическим оружием боевиков, а Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) по итогам расследования заявила, что был нанесен авиаудар с использованием газа нервно-паралитического действия (возможно, зарина). Но важно другое - не дожидаясь никаких результатов расследований, уже 7 апреля два эсминца ВМС США (USS Ross и USS Porter) нанесли удар с помощью крылатых ракет Tomahawk по сирийской авиабазе Шайрат.

Тогда этот удар остался без реального ответа - было лишь приостановлено действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

С тех пор сирийские правительственные войска при поддержке России и Ирана добились больших успехов. Одним из основных оплотов антиасадовских сил оставалась Восточная Гута, находящаяся рядом с Дамаском (оттуда по столице Сирии периодически открывался огонь). Сейчас практически вся Восточная Гута уже находится под контролем сирийской армии - боевики находятся в окружении в городе Дума. Более того, 8 апреля, через день после инцидента с химическим оружием, между боевиками и правительственными войсками было достигнуто соглашение - им дано 48 часов на эвакуацию из Думы. Очень сложно представить мотивацию Башара Асада на дачу приказа использовать химическое оружие против практически сломленного противника, не имеющего никаких шансов. Более того, Россия и Сирия официально пригласили экспертов ОЗХО на место инцидента, чтобы провести объективное расследование, и организация поддержала эту идею.

При всем при этом на голосование в Совбезе ООН была выставлена резолюция, которую Россия очевидно не могла поддержать, а в свою очередь российскую резолюцию США заблокировали. Риторика Дональда Трампа и Эммануэля Макрона при этом не приемлет даже малейшего сомнения, что химическое оружие применил не Башар Асад, - им осталось только решить, каким именно образом наказать "животное".

Как ответить России?

Очень вероятно, что США (возможно, совместно с Францией) нанесут ракетный удар по сирийским военным объектам примерно в том же ключе, что и год назад. На этот раз российские дипломаты в МИД и ООН хотя бы немного предостерегли США от нанесения удара, пообещав некие последствия (о которых якобы было сообщено по закрытым каналам). Также в турецких и французских СМИ появилась информация о демонстративном облете французского и американского эсминцев российскими фронтовыми бомбардировщиками с вооружением на подвесках. Но тем не менее, какова "красная линия" и каковы будут последствия ее пересечения, российское руководство на высшем уровне не озвучило, чем показывает свою некоторую нерешительность.

Есть не так много реальных вариантов ответа на американский удар:

1) символические меры, такого же плана, как год назад, - больше на уровне риторики;
2) нанесение ударов по проамериканским оппозиционным силам в Сирии;
3) нанесение удара по американским военнослужащим в Сирии;
4) уничтожение кораблей, с которых проводился пуск крылатых ракет.

Первые два варианта наиболее вероятны, но они ведут в никуда - это будет уже второй тяжелейший удар по авторитету России. При этом США будут и в дальнейшем проводить такие демонстративные акции при наличии повода. А для реализации третьего или четвертого пункта необходимо сначала об этом заявить на уровне президента России - на весь мир объявить, где находится "красная линия" и какие именно военные последствия за этим последуют. Такой подход позволит уменьшить риски по "скатыванию" по инерции в крупный региональный конфликт между Россией и США. В иной же ситуации после ответного удара по тому же американскому эсминцу может последовать ответный удар по авиабазе Хмеймим. А это уже придется "крыть" ударами по американским авиабазам и флоту, что грозит и вовсе началом мировой войны. Это явно не тот сценарий, который нужен Москве и Вашингтону, да и человечеству в целом.

Леонид Нерсисян

Источник - REGNUM
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