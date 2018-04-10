 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украина захватила в Черном море еще один российский корабль. Кремль ковыряет в носу...
11:29 11.04.2018

Как "Комсомолка" искала еще один российский корабль, который арестовала Украина
Стало известно о задержании Киевом очередного российского судна

АНДРЕЙ ГОРБУНОВ
АЛЕНА МАРТЫНОВА
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил на своей страничке в facebook: "Украинская прокуратура арестовала российское судно в рамках дела о "незаконной добыче природных ресурсов (песка) у берегов Крыма – Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебяжьи острова"). Установлено, что незаконно добычу вела судно-земснаряд с портом приписки в городе Туапсе, РФ. Судно принадлежит компании Trans Services Maritime". При этом Луценко выложил фотографию вовсе не земснаряда, а сухогруза…

В общем, вопросов к этому заявлению было ох как много. И самый главный – а действительно ли пропало судно. Стали разбираться.

Луценко уверяет, что сухогруз приписан к Туапсе. Поэтому набираем местный порт.

- У нас все сухогрузы и земснаряды на месте, - заверили сотрудники вечерней смены.

Дальше на очереди порт Севастополя. Ответ тот же:

- Все сухогрузы на месте, слава Богу.

А земснарядов у них и вовсе нет.

В Камышовой бухте Севастополя числится 4 земснаряда. Но с ними всеми есть связь.

Получается, во всех портах, к которым мог быть приписан тот самый призрачный захваченный корабль, полный штиль и порядок.

Мы пытались получит информацию так же в МИДе и в спецслужбах, но на 23.00 никакой информацией о задержании Украиной российского судна никто не обладал.

Обратились к самим "захватчикам". Телефоны прокуратуры Незалежной глухо молчали (они больше предпочитают общаться через Фейсбук, причем в одностороннем порядке). Однако по сообщению киевских силовиков, якобы захваченное российское судно отбуксировали в Одесскую область – порт Южный. Звоним туда.

- Вы звоните из России и просите помочь информацией?! – злобно спросили в диспетчерской порта. – Ничего я вам не скажу!

Единственная зацепка - если верить фотографии, размещенной в "Фейсбуке" украинского генпрокурора Юрия Луценко, под арест попало универсальное грузовое судно "Си Бриз" (SeaBreeze). Оно принадлежит российской компании "Транс Сервис Маритим" (Trans Services Maritime), однако ходит под флагом латиноамериканской страны Белиз (частая практика, чтобы избежать налогов). И мы нашли это судно! Судя по информации популярного морского трекера Marine Traffic, судно SeaBreeze сейчас пришвартовано в порту украинского города Южный, что рядом с Одессой. Однако удерживается ли оно насильно или просто разгружается, пока не известно.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523435340
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