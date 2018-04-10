Кыргызы бьют ино-сельчан за гулянки с "своими" девушками

11:26 11.04.2018 Избили за свидание с девушкой из другого села: Избитый толпой парень рассказал о произошедшем (видео)



Ошская область, Ноокатский район



Пострадавший в результате избиения группой парней из села Бостон сельской управы Гулистан Ноокатского района Розумухамад до сих пор не понимает, почему его избили.



По его словам, он пришел на встречу к девушке, с которой встречался. "Долгое время искал девушку в целях женитьбы. С жительницей села Бостон познакомился по телефону, мы общались по телефону, в тот день у нас было первое свидание. Она попросила меня довезти. Когда ехали к ней, автомобиль остановила группа парней, которые вытащили меня из машины и начали избивать. Палкой наносили удары по рукам. После произошедшего вновь поехал к ним и просил не распространять видеоматериал в интернете. Предлагал разобраться с глазу на глаз, но никто из них не пришел. Позже узнал, что один из избивавших нас парней уехал в Якутию. Он и выложил видео в интернет-пространство. Теперь их должны привлечь к ответственности в рамках действующего законодательства. Приходят родственники и просят прощение. Но я хочу, чтобы они ответили за свои действия. До того, как видео распространилось в сети, хотел по-мужски решить вопрос, без резонанса", - говорит он.









Розумухамад добавил, что его случай не связан с избиением в этом же селе, в результате которого погиб другой парень.



Родственники Розумахамада предполагают, что парня могли избить и по другим причинам. Главные участники избиения уже выехали за пределы Кыргызстана.



Как говорит отец парня - Ахмаджон Азимов, Розумахамад хотел скрыть данный факт и в связи с этим они не обращались в милицию. "Сын пришел в медицинской маске, сказав, что заболел гриппом. В течение 3-4 дней пролежал. Мы подумали, что это действительно грипп. Только после того, как узнали о смерти парня в селе Бостон, стало известно, что нашего сына также избивали. Всех виновных необходимо привлечь к ответственности", - сказал он.



В свою очередь жители села Бостон говорят, что такого рода инцидент произошел впервые и они не в курсе причин.



Turmush писал, что задержаны 6 человек по подозрению в избиении парня. Задержанные водворены в ИВС. В отношении них завели уголовное дело по статье 234 (хулиганство) УК КР. Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению возможных соучастников данного преступления.



В селе Бостон после сильного избиения скончался 32-летний мужчина. В ночь на 30 марта в 02:30 указанный мужчина приехал к своей знакомой в село Бостон. Когда он общался с ней, их увидели двое односельчан девушки.



"Односельчане девушки избили ее знакомого. Он с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где через несколько дней скончался", - говорится в сообщении.



5 апреля после смерти избитого мужчины статья была переквалифицирована на более тяжкую.



Кроме того, как писал Turmush писал, в этом же селе произошел и другой случай - сельчанке завязали руки и ноги и протащили по земле, а ее парня избили.



"Парень и девушка встречались для дальнейшего создания семьи. Около 10 жителей села Бостон избили его, сказав, что главной их претензией является то, что парень пришел к девушке из "их" села. Сельчане увезли парня и девушку на двух разных машинах в разные стороны. При этом они завязали руки и ноги девушке, а парня сильно избили. В тот же день он попал в больницу. Данный факт сняли на видео и распространили в социальных сетях. После этого сотрудники милиции изучили видеоматериал, а избитый парень написал заявление в милицию. Относительно девушки была назначена судмедэкспертиза", - сообщали в УВД.



По фактам инцидентов в селе Бостон сельской управы Гулистан Ноокатского района установлены личности всех парней.



Как сообщает пресс-служба УВД Ошской области, в ходе проводимой проверки были установлены личности 15 парней - участников избиения парней и пытавшихся протащить девушку, связанную по рукам и ногам. Все они являются членами одной группы. На сегодняшний день задержаны и водворены в ИВС семеро, трое находятся под домашним арестом, пятерых объявили в розыск.



По факту смерти 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 104 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") УК КР, по факту избиения парня и девушки уголовное дело возбуждено по ст. 234 "хулиганство". Источник - Turmush

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