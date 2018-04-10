Ташкент. Актам Хаитов оставил кресло министра труда и возглавил Совет фермеров

11:20 11.04.2018 Бывший министр избран главным фермером Узбекистана



Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Актам Хаитов освободил свой пост. Теперь он будет руководить Советом фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель. На эту должность он был выбран вчера президиумом этой организации.



Хаитов – выпускник Самаркандского кооперативного института. Прежде работал в информационно-аналитическом департаменте правительства, Госкомприватизации, занимал пост первого заместителя министра труда и социальной защиты.



С 2006 по 2014 годы он возглавлял министерство труда и социальной защиты, затем работал директором по экономическим вопросам акционерного общество Biokimyo, генеральным директором Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации "Узстандарт".



В августе прошлого года он вновь возглавил Министерство занятости и трудовых отношений.



Перед Советом поставлена главная задача - сделать фермерские хозяйства многопрофильными. Предстоит также включить приусадебные участки в решение продовольственной программы. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - vesti.uz

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