|Ташкент. Актам Хаитов оставил кресло министра труда и возглавил Совет фермеров
11:20 11.04.2018
Бывший министр избран главным фермером Узбекистана
Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Актам Хаитов освободил свой пост. Теперь он будет руководить Советом фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель. На эту должность он был выбран вчера президиумом этой организации.
Хаитов – выпускник Самаркандского кооперативного института. Прежде работал в информационно-аналитическом департаменте правительства, Госкомприватизации, занимал пост первого заместителя министра труда и социальной защиты.
С 2006 по 2014 годы он возглавлял министерство труда и социальной защиты, затем работал директором по экономическим вопросам акционерного общество Biokimyo, генеральным директором Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации "Узстандарт".
В августе прошлого года он вновь возглавил Министерство занятости и трудовых отношений.
Перед Советом поставлена главная задача - сделать фермерские хозяйства многопрофильными. Предстоит также включить приусадебные участки в решение продовольственной программы.