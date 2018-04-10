Нешелковые пути на БлВосток. Сирийский конфликт: оценки китайских специалистов

11:13 11.04.2018 Нешелковые пути на Ближний Восток



НОАК учится смелости у российских военных



Лебедев Ярослав



М. Казанин. Сирийский конфликт: оценки китайских специалистов. М., Институт Ближнего Востока, 2017, 276 стр.



Китайский взгляд на ближневосточные события подмечает многое оставшееся без должного внимания российских экспертов.



К примеру, целью спланированной Анкарой операции "Щит Евфрата" было не наказание курдов и уж тем более не помощь американским и британским спецназовцам, понесшим потери под Алеппо. "Истинно турецкий" замысел состоял в том, чтобы отправить на передовую подразделения под началом кемалистов, представляющих угрозу правлению Эрдогана. Его самого в Поднебесной определенно не жалуют, даже аналитики сравнивают с ядовитым пресмыкающимся.



Характеризуя роль Эр-Рияда в развязывании войны и нагнетании обстановки в Сирии, китайские эксперты считают важным тот факт, что саудовцы обеспечивали восполнение потерь "Джебхат ан-Нусры" (запрещенной в РФ) за счет осужденных, отбывавших наказание в исправительных учреждениях КСА, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств Персидского залива.



Конечно, у Пекина свои интересы в Сирии. Они обусловлены и ее углеводородами, и желанием включить страну в программу Морского шелкового пути XXI века. Китайские стратеги не скрывают намерения под прикрытием ВС РФ закрепиться в Сирии экономически. Есть и военные планы. Зависть специалистов НОАК вызывает российская база (пункт материально-технического обеспечения) в Тартусе. Китайские военные обозреватели отмечают, что дислоцированные там подразделения радиотехнической разведки ВМФ РФ способны собирать информацию о деятельности АОИ (Армии обороны Израиля. – Я. Л.), ВС Иордании, а также наблюдать за ситуацией в западной части Ирака.



Источники, на которые ссылается автор, могут быть субъективны, но они честны. "ВС РФ еще не достигли уровня боеготовности времен СССР, однако интенсивность боевой учебы и ее результаты во многом являются примером для китайских стратегов и военных экономистов, которые реализуют свои модернизационные планы недостаточно смело". Ценное наблюдение для обеих заинтересованных сторон.



Книга Максима Казанина помогает проникнуть в суть сирийского конфликта. Для нас китайские оценки тем важнее, что это видение хорошо вооруженным глазом.



Ярослав Лебедев,

кандидат филологических наук



№ 14 (727) за 10 апреля 2018 года Источник - vpk-news.ru

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