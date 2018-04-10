Известный ташкентский имам Тогай уволен за призыв к "смуте" в мечети Мир

10:28 11.04.2018 Ставший широко известным после заявлений в соцсетях имам-хатиб мечети "Тинчлик" ("Мир") в городе Ташкенте Шермурод Тогай снят с занимаемой должности, сообщает centralasian.org.



Ранее имам Шермурод Тогай выступил с заявлением, в котором обвинил руководство Духовного управления мусульман Узбекистана в интригах и взяточничестве.



По данным Духовного управления мусульман Узбекистана, Шермурод Тогай снят с занимаемой должности "за свои резкие высказывания в социальных сетях" и за то, что "сыграл большую роль в разжигании смуты среди своей общины". Решение принято после заключения, вынесенного начальником Главного управления по контролю за соблюдением законодательства министерства юстиции республики Худоером Мелиевым.



Имам-хатибом мечети "Тинчлик" назначен Саидбакир Довудов. Источник - vesti.uz

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