|Известный ташкентский имам Тогай уволен за призыв к "смуте" в мечети Мир
10:28 11.04.2018
Ставший широко известным после заявлений в соцсетях имам-хатиб мечети "Тинчлик" ("Мир") в городе Ташкенте Шермурод Тогай снят с занимаемой должности, сообщает centralasian.org.
Ранее имам Шермурод Тогай выступил с заявлением, в котором обвинил руководство Духовного управления мусульман Узбекистана в интригах и взяточничестве.
По данным Духовного управления мусульман Узбекистана, Шермурод Тогай снят с занимаемой должности "за свои резкие высказывания в социальных сетях" и за то, что "сыграл большую роль в разжигании смуты среди своей общины". Решение принято после заключения, вынесенного начальником Главного управления по контролю за соблюдением законодательства министерства юстиции республики Худоером Мелиевым.
Имам-хатибом мечети "Тинчлик" назначен Саидбакир Довудов.