В Бишкеке задержан экс-глава Фонда Госимущества Болсунбек Казаков

10:04 11.04.2018 В Бишкеке задержан экс-глава ФУГИ Болсунбек Казаков. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР в среду.



Следственной службой МВД КР задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Злоупотребление должностным положением" и "Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации, налоговой, таможенной или лицензионно-разрешительной деятельности" УК ККР.

МВД напоминает, что ранее в СМИ неоднократно писали статьи под названием: "Расследование: продажа VIP-городка Бакиевых": "Фонд по управлению госимуществом за 142 млн сомов реализовал 48 коттеджей на территории 12,4 гектара недалеко от госрезиденции "Ала-Арча". О победителе аукциона – компании "ВостокТехКомплект" - представлена скудная информация. Некоторые представители общества обеспокоены тем, что госимущество реализовано по неоправданно низкой цене.

ФУГИ в свою очередь сообщает, что национализированные объекты выставлялись на продажу 9 раз, но из-за отсутствия покупателей, оценку их стоимости провело Общественное объединение кыргызских оценщиков. "ФУГИ: Нарушений при продаже элитного городка "Идеал хаус" не было": "ФУГИ продал коттеджный городок из 48 домов в конце сентября за 142 млн сомов. Бывший в то время главой ФУГИ Болсунбек Казаков утверждал, что первоначальная цена городка составляла 242 млн сомов, но снизилась из-за того, что коттеджи выставляли на торги девять раз.



"Стоимость комплекса не снижалась искусственным путем в интересах определенных людей. Объекты проданы участнику, предложившему наибольшую цену с учетом законности и других условий", - заявлял Казаков".

10 апреля экс-глава ФУГИ Казаков задержан и водворен в ИВС.

В настоящее время Следственной службой МВД продолжается расследование.



Мунара Боромбаева. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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