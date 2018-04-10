 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Бишкеке задержан экс-глава Фонда Госимущества Болсунбек Казаков
10:04 11.04.2018

В Бишкеке задержан экс-глава ФУГИ Болсунбек Казаков. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР в среду.

Следственной службой МВД КР задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Злоупотребление должностным положением" и "Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации, налоговой, таможенной или лицензионно-разрешительной деятельности" УК ККР.
МВД напоминает, что ранее в СМИ неоднократно писали статьи под названием: "Расследование: продажа VIP-городка Бакиевых": "Фонд по управлению госимуществом за 142 млн сомов реализовал 48 коттеджей на территории 12,4 гектара недалеко от госрезиденции "Ала-Арча". О победителе аукциона – компании "ВостокТехКомплект" - представлена скудная информация. Некоторые представители общества обеспокоены тем, что госимущество реализовано по неоправданно низкой цене.
ФУГИ в свою очередь сообщает, что национализированные объекты выставлялись на продажу 9 раз, но из-за отсутствия покупателей, оценку их стоимости провело Общественное объединение кыргызских оценщиков. "ФУГИ: Нарушений при продаже элитного городка "Идеал хаус" не было": "ФУГИ продал коттеджный городок из 48 домов в конце сентября за 142 млн сомов. Бывший в то время главой ФУГИ Болсунбек Казаков утверждал, что первоначальная цена городка составляла 242 млн сомов, но снизилась из-за того, что коттеджи выставляли на торги девять раз.

"Стоимость комплекса не снижалась искусственным путем в интересах определенных людей. Объекты проданы участнику, предложившему наибольшую цену с учетом законности и других условий", - заявлял Казаков".
10 апреля экс-глава ФУГИ Казаков задержан и водворен в ИВС.
В настоящее время Следственной службой МВД продолжается расследование.

Мунара Боромбаева.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kyrtag.kg
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