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Киргизия заключает соглашение о партнерстве с ЕС. Жээнбеков ищет инвесторов, - В.Панфилова
10:00 11.04.2018

Киргизия заключает соглашение о партнерстве с ЕС

Президент Жээнбеков ищет инвесторов для своей страны

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня в Брюсселе обсудит новое соглашение о партнерстве с Европейским союзом в рамках стратегии "ЕС – Центральная Азия", которое станет рамочным документом на ближайшие пять лет. Бишкек заинтересован в европейских инвестициях в приоритетные секторы экономики. В Брюссель киргизский лидер прибыл из Анкары, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Европейский союз разработал новую стратегию для Центральной Азии. В настоящее время идет обсуждение на двусторонней основе с каждой из стран региона. Как заявила в одной из своих поездок по региону верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини, ЕС рассматривает Центрально-Азиатский регион уже не в качестве бенефициария, но экономического партнера, а сам регион становится привлекательным для европейских инвестиций.

Генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток–Запад" (Бишкек) Дмитрий Орлов отметил "НГ", что в новой стратегии на ближайшие пять лет ЕС от своих целей в регионе не отказывается. Наиболее привлекательная сфера – энергетика и транспортные коридоры. "Страны Центральной Азии заинтересованы в стратегии с ЕС в меньшей степени, нежели сам Евросоюз. Смысл в практическом сотрудничестве для стран региона небольшой, если только в получении грантов и другой материальной помощи", – сказал эксперт. В ЕС ожидают от Бишкека проведения реформ и действий по укреплению демократии, повышению прозрачности, эффективному управлению и развитию новых экономических возможностей. "Визит Сооронбая Жээнбекова в ЕС и Турцию служит подтверждением внешней легитимности нового правящего режима. Остальное вторично", – считает Дмитрий Орлов.

Сам Сооронбай Жээнбеков оценил свой визит в Турцию как приоритетный во внешней политике Киргизии. "Сотрудничество с Турцией для Кыргызстана является одним из главных направлений внешней политики. Решен вопрос социального обеспечения мигрантов. Открыта новая страница во взаимоотношениях между Кыргызстаном и Турцией. Так сказал Реджеп Тайип Эрдоган, и я так считаю", – отметил вчера президент Жээнбеков во время встречи с представителями диаспоры в Анкаре. "Турция, как и Россия, выступает сегодня как союзная страна в отношении к Кыргызстану и берет на себя выплату будущих пенсий трудовым мигрантам. Складываются новые международные контуры", – сказала "НГ" эксперт Зульфия Марат.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также остался доволен итогами переговоров с киргизским коллегой. Он получил подтверждение того, что при Сооронбае Жээнбекове недружественных выпадов в адрес Анкары, какие позволял себе предыдущий президент Алмазбек Атамбаев, не будет. "Турция рассчитывает на поддержку Киргизии в борьбе со сторонниками Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки государственного переворота, предпринятой в 2016 году. Мы свою позицию открыто представили нашим киргизским братьям, мы четко обозначили необходимость борьбы с FЕТО (организация сторонников Гюлена. – "НГ"), мы особо подчеркнули важность этого вопроса для будущего развития наших отношений", – сказал Эрдоган. Турецкий лидер напомнил, что отношения между Киргизией и Турцией по разным направлениям развивались очень успешно и были очень теплыми, но, к сожалению, 15 июля 2016 года (день попытки госпереворота в Турции. – "НГ") наше сотрудничество подверглось серьезным испытаниям, – отметил Эрдоган. По его словам, сторонники Гюлена "попытались заложить мину под наши отношения, члены FЕТО и их сторонники пытались спровоцировать разрыв наших отношений". "Но визит президента Жээнбекова – лучший ответ на действия FЕТО", – подчеркнул президент Турции. Эрдоган отметил, что Турция будет бороться со сторонниками Гюлена за границей и внутри страны, пока "все они не окажутся в руках правосудия и не ответят по закону". "Для Турции нужно было получить подтверждение, что новый президент Киргизии продолжит сотрудничество по борьбе с терроризмом, и он его, судя по всему, получил", – полагает Дмитрий Орлов.

Напомним, что в июле 2016 года в Турции военные попытались свергнуть главу страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Путч провалился. В организации переворота турецкие власти обвинили проповедника Фетхуллаха Гюлена, скрывающегося в США. По версии Анкары, аналогичный путч готовился и в Киргизии. Организаторы – все те же гюленисты, которые преподают в частных турецких образовательных учреждениях Киргизии. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал власти Киргизии принять меры в отношении частных школ в республике, которые якобы финансируются фондом Гюлена, и подчеркнул, что "если Киргизия не изменит отношения к банде Гюлена, то Турция изменит отношение к Киргизии". Атамбаев в ответ призвал Анкару следить "за порядком у себя дома" и не вмешиваться в дела Киргизии.

Все школы, таким образом, продолжили функционировать. Но отношение Анкары к ним не изменилось, а значит, проблема между Турцией и Киргизией остается, несмотря на смену киргизского лидера. Эксперты считают, что киргизским властям необходимо создать спецкомиссию, перепроверить деятельность гюленовских структур в стране и поставить точки над "i", тем самым убрав все вопросы в киргизско-турецких отношениях. Тем более что Анкара действительно может стать незаменимым партнером для Бишкека, застрявшего в экономическом кризисе. По окончании переговоров Эрдоган назвал Жээнбекова братом и обещал щедрые инвестиции в экономику Киргизии. "Кыргызстан для нас особенно важен. У наших бизнесменов есть большие возможности инвестирования… Более 3 тыс. киргизских студентов смогли получить у нас бесплатное образование… Турция готова увеличить товарооборот с Кыргызстаном до 1 млрд долл.", – заявил Эрдоган.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
11.04.2018

Источник - ng.ru
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