Россия срочно просит у Ирана разрешение на использование авиабазы Хамадан

09:52 11.04.2018 Россия обратилась к правительству Ирана с просьбой разрешить использование авиабазы Хамадан.



Об этом сообщает известный военный аналитик Babak Taghvaee со ссылкой на источники.



По его словам, база нужна России для бомбардировщиков, самолетов-заправщиков Ил-78, а также истребителей, которые, как он утверждает, планируется перебросить в Сирию.



Ранее оперативная информация Babak Taghvaee по Сирии неоднократно подтверждалась ведущими СМИ или официальными источниками.



Интересно, что сегодня же появилась информация, что правительственный борт Ту-154 85605 вылетел с аэродрома Чкаловский в Анкару и Затем в Тегеран. По имеющимся данным, высокопоставленные российские военные летали на встречи со своими турецкими и иранскими коллегами. Источник - rusvesna.su

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