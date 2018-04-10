"Необходимо наказать". До большой войны за Сирию осталось..., - Абдель-Муним Али Исса

09:37 11.04.2018 "Необходимо наказать". Но за что?

Война за мир в Сирии



Дисбаланс на сирийской арене, который можно наблюдать на фоне событий прошлых субботы и воскресенья, объясняет лихорадочное поведение Соединенных Штатов и Франции, которая уже два месяца пытается проявить себя в качестве активного игрока в Сирии. Похоже, что Вашингтон стремится накалить обстановку, прежде чем вступить в гонку. Однако отличительным моментом в данной ситуации стал тот "американский язык", на котором заговорил Европейский Союз, заявив, что имеются свидетельства применения сирийским режимом химического оружия, и призвав международное сообщество принять ответные меры. Это непривычная риторика для европейской политики в этом регионе. Но ее можно объяснить в контексте совместного американо-европейского наступления на Россию, цель которого - демонизировать образ этой страны в глазах западного общества, его различных сил и партий и гарантировать отсутствие каких-либо политических условий, необходимых для успешного диалога между Западом и Москвой в будущем. Точно такого же подхода эти страны придерживались в отношении сирийского государства и правящего в нем режима.



Не ожидалось, что Восточная Гута падет так скоро и сирийская армия установит контроль над этим районом, перевернет карту влияния в стране и уменьшит роль США в Сирии, способствуя исчезновению сирийской оппозиции. В ответ на этот успех было необходимо залечить раны, полученные западными странами и сирийской оппозицией. В этом контексте необходимо рассматривать и заявление президента США Дональда Трампа, в котором он пообещал, что действия режима не останутся безнаказанными. Однако самый важный вопрос заключается в следующем: за что его следует наказать? Ответ прост: за то, что Дамаск восстановил контроль над своей территорией, лишив западные страны пространства, необходимого для реализации собственных проектов.



В минувшее воскресенье Совет национальной безопасности США провел совещание, которое было посвящено изучению возможных вариантов ответа Вашингтона на применение Дамаском химического оружия в Думе. Согласно информации, полученной американскими СМИ, в Совете практически был достигнут консенсус по необходимости нанесения военного удара по сирийской армии, тем не менее, имелись разногласия по поводу того, каким должен быть масштаб этого удара. Так, некоторые требовали, чтобы удар имел всеобъемлющий характер и был нацелен на сирийские военно-воздушные силы в целом. Другие считают, что интерес США в свете текущих осложнений в отношениях с Москвой в Сирии, заключается в том, чтобы ограничиться ударом по военному аэродрому в Думейре, с которого, как считают американцы, взлетали сирийские самолеты, атаковавшие Думу.



Несмотря на эти сообщения, возможность военного удара по Дамаску исключена, поскольку Трампу крайне сложно идти в этом направлении из-за отсутствия четкого видения будущей роли США в Сирии, что было продемонстрировано в заявлениях президента США. В частности, в прошлый вторник он объявил о намерении уйти из Сирии, но в течение служащих 24 часов взял свои слова обратно.



Трамп согласился с тем, что американские войска останутся в Сирии, как следует из заявления Белого дома, опубликованного в прошлую субботу. Однако вопрос о присутствии США на сирийской территории все еще висит в воздухе. И, конечно, здесь приходится принимать во внимание призыв премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, чтобы все иностранные силы покинули иракскую территорию, и американские войска не исключение, поскольку ни слова не было сказано по поводу сил, которые присутствуют в стране с согласия иракского правительства. Если американские войска не покинут Ирак, то присутствие в Сирии перестанет быть необходимостью. Также следует принимать в расчет возможность столкновения с российскими войсками в Сирии, поскольку в случае военного удара по сирийской армии, целью последней станут американские войска, базирующиеся на востоке Сирии.



Можно предположить, что этот кризис продлится до тех пор, пока не будут исчерпаны его причины и выгоды для американцев и французов. Примечательно то, что российско-иранские отношения возвращаются в нормальное русло после саммита в Анкаре, в ходе которого российско-турецкое сближение превзошло все ожидания и нарушило так называемые "красные линии". С геополитической точки зрения любое сближение Москвы и Анкары автоматически означает ее отдаление от Тегерана. Возможно также, что это сближение стало причиной для беспокойства сирийского режима, учитывая ту роль, которую Анкара сыграла и продолжает играть в отношении Дамаска. Турция не скрывает своего желания повысить уровень сирийского землетрясения по шкале Рихтера вплоть до уничтожения сирийского государства, несмотря на сдерживание со стороны Москвы.



Тем не менее упомянутый саммит имел большой успех с точки зрения блокирования американской роли в Сирии, что можно заметить в тексте итогового коммюнике, в котором говорится, что участники саммита выступают против попыток создания новой реальности в Сирии под лозунгом борьбы с терроризмом. Очевидно, что они имели в виду Вашингтон, поскольку он имеет возможность сделать это, будь то напрямую или через другие силы. В настоящее время можно наблюдать, что Соединенные Штаты склонны поощрять Париж играть большую роль на востоке Сирии, что может нести в себе высокий риск, если это произойдет. Ранее президент Турции выступил против того, чтобы Франция играла какую-либо политическую роль в Сирии, после того как французский президент предложил Анкаре посредничество в рамках турецко-курдского диалога, как если бы речь шла о военной роли, которая, несомненно, приведет к военной конфронтации между турками и французами. В конце концов Франция - это не Америка в том смысле, что Эрдоган, который избегает конфронтации с Вашингтоном, не будет действовать так же в отношении Франции, и проблема здесь будет серьезней, чем сирийская война, поскольку столпы НАТО окажутся под угрозой по мере сообщений СМИ о первых жертвах среди турок или французов в результате этого противостояния. Это будет угрожать интересам США, если только Вашингтон не посчитает, что этот альянс себя исчерпал и его можно демонтировать.



Возможно, последние американские шаги указывают на то, что Вашингтон сейчас находится в процессе внесения серьезных изменений в свои внешнеполитические стратегии, поскольку американцы все более склонны рассматривать большинство своих союзников как бремя, что можно наблюдать на примере лозунга "Америка прежде всего" и игнорировании отдаления между Вашингтоном и Анкарой, которое угрожает их отношениям и может подтолкнуть Турцию перейти на сторону России со всеми вытекающими для Америки последствиями.



В воскресенье было объявлено о соглашении о выводе боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" на север Сирии, и хотя это событие имеет множество положительных сторон, есть и отрицательные последствия. Сосредоточение большинства мятежных вооруженных группировок на севере Сирии несет в себе множество угроз, главной из которых является создание новой военной ситуации на территории, граничащей с Турцией. И если Анкара не сможет выйти за рамки, очерченные для нее Россией в Сирии, никто не сможет гарантировать, что ситуация останется такой же, пока не начнется битва в Идлибе. Учитывая политические зигзаги, практикуемые Эрдоганом, можно ожидать чего угодно, и то, что происходит сегодня, ничего не говорит о том, как будет обстоять дело в будущем.



Абдель-Муним Али Исса (Abdel Munim Ali Issa)

Al-Watan Syria, Сирия

Оригинал публикации: "لا بد من عقاب" لكن على ماذا؟

Опубликовано 10/04/2018 Источник - inosmi.ru

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