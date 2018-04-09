 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Азербайджане стартуют внеочередные президентские выборы. Один Ильхам и 7 смелых
07:34 11.04.2018

На пост президента Азербайджана претендуют восемь кандидатов, в том числе и действующий глава государства Ильхам Алиев. Президент избирается на семь лет.

В Азербайджане в среду, 11 апреля, пройдут президентские выборы.

Очередные президентские выборы должны были состояться в Азербайджане 17 октября. Однако действующий глава государства Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении 11 апреля внеочередных выборов.

На пост президента претендуют восемь кандидатов, в том числе и действующий глава государства.

Согласно изменениям, внесенным осенью 2016 года в Конституцию Азербайджана, президент страны будет избираться на семь лет.

В Азербайджане отсутствует нижний порог явки избирателей, выборы считаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших.

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Напомним, Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 и в 2013 годах.

Источник - korrespondent.net
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