История ислама в цитатах, – Н.Мингбаев

00:53 11.04.2018 АЛЬ-РАХМАН – ИСТИННЫЙ БОГ МУХАММЕДА



"Ислам возникал не сразу, его появлению предшествовали учения ханифов – ранней формы арабского монотеизма" (Яблоков И. Основы религиоведения).



"Большинству арабов были знакомы идеи христианства и иудаизма. На основе соединения некоторых положений христианской и иудейской религии с традиционными верованиями арабов возникла религия "ханифизм" (Зеленков М. Мировые религии: история и современность).



"Понятие о едином истинном Боге и о необходимости чистого служения Ему существовало раньше Мухаммеда и между теми арабами, которые не принимали еврейства и христианства. Такие люди для приверженцев национальной религии были отделившимися, отщепенцами или, по-арабски, ханифами (слово приблизительно равнозначительное нашему еретик)" (Соловьев В. Магомет, его жизнь и религиозное учение).



"Во времена Мухаммеда в племени курайш уже было несколько человек, обративших внимание на монотеизм. Они создали, видимо, для себя, личную веру. В поздней традиции их учение называли "ханифизмом" (Маршалл Ходжсон. История ислама).



"Ханифизм – домусульманское учение о едином боге РАХМАНЕ (араб. милостивый)" (Иконникова, Большаков. Культурология).



"Это слово было найдено в южноарабских надписях. Как родственное слово rahm в смысле "милосердия" оно исходит от иврита и арамейского" (The Origin of Islam in Its Christian Environment. Richard Bell. 1968).



"Под влиянием монотеистических религий, а главным образом вследствие стремления арабских племен к политическому объединению в Аравии сложилась самостоятельная форма монотеизма в виде ханифизма. Ханифизм, как арабская форма монотеизма [единобожия], вступил в борьбу с политеизмом [многобожием]. Прежде всего, ханифы боролись против его наиболее грубого проявления в виде идолопоклонства. Противопоставляя племенным и местным божествам своего единого РАХМАНА, они выражали идею всеарабской религии. В Мекке ханифам предстояло вести особенно упорную борьбу, так как здесь политеистическое вероучение имело наиболее солидный базис по сравнению с другими племенами, а культ был гораздо лучше организован. Вероучение мекканских ханифов изложено в "рахманских" сурах Корана. "Сира" вполне определенно представляет Мухаммеда в начале его религиозной деятельности как типичного ханифа" (Беляев Е. А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье).



"Классические мусульманские ученые обычно игнорируют тот факт, что аль-Рахман – это имя доисламского бога. Слова "Бисмилляхи-р-рахмани-р-рахим" (самое используемое мусульманское выражение благочестия) можно перевести как "Во имя Бога, милосердного Рахмана". Аль-Рахман был именем доисламского монотеистического бога в Центральной и Южной Аравии. Мусайлима, современник Мухаммеда, который был объявлен мусульманскими источниками как "лжепророк", назвал аль-Рахмана божественным источником своего вдохновения" (Oliver Leaman. Encyclopedia of Quran).



"После 460–470 гг. Бог обозначался как RAHMАN авторами доисламских монотеистических надписей Южной Аравии. Необходимо принять во внимание, что в дополнение к Мухаммеду в его эпоху в Аравии действовало не менее пяти других монотеистических пророков ("лжепророков" с точки зрения мусульман). Ал-Мусайлима, ал-Асвад и [гипотетически] Тулайха ибн Хувайлид принадлежали именно к аравийской рахманистской традиции. Примечательно, что и ал-Мусайлима, и ал-Асвад называли Бога al-Rahmаn, как это делал и Мухаммед. Высказывалось предположение, что изначальный смысл главной исламской инвокации – "Бисмилляхи-р-рахмани-р-рахим" не "Во имя Аллаха [Бога] милостивого, милосердного", а "Во имя милосердного Бога Рахмана" (Андрей Коротаев. Происхождение ислама).



Упоминание имени Рахман в Коране:



"Ваш Бог – Бог Единственный. Нет божества, кроме Него, Милостивого (ар-Рахмана), Милосердного" (2:163).



"О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой лживо, и пусть это будет лишь торговлей по вашему (обоюдному) согласию. Не убивайте самих себя, ведь Бог (.) Милостив (араб. рахиман) к вам" (4:29).



"Другое значение аль-Рахмана это Всемогущий. Аяты Корана 19.85–96 напоминают, что горы, небеса и земля падают от страха и поклоняются аль-Рахману. Акцент здесь ясен, они отдаются Божьей власти. В другой суре Корана Марьям просит защиты у аль-Рахмана против Архангеля Джибрила (Гавриила). Она просит защиты у самого могущественного, Всемогущего. Также Ибрахим говорит своему отцу, неверующему и идолопоклоннику: "Я боюсь, что вас могут поразить гнев (азаб) аль-Рахмана, и [в возмездии] сатана будет вашим проводником" (Oliver Leaman. Encyclopedia of Quran).



Однако, как продолжает данный автор, "с течением времени слова аль-рахман и аль-рахим стали именами прилагательными Бога, которые со временем стали двумя "самыми прекрасными именами Аллаха". В Коране упомянуто девяносто девять атрибутов Бога. Среди частых атрибутов упоминаются аль-Рахман (Милосердный) – 170 раз, аль-Рахим (Сострадательный) – 227 раз, [в то время как] аль-Гаффар и аль-Гафур (Прощающий) – 97 раз и аль-Латиф (Пленительный) – 7 раз".



"Ар-Рахман – это утраченное имя Бога, которое так и не стало главным. "Всемилостивый" (ар-Рахман) можно считать первым именем Бога" [1].



КОГДА АЛЬ-РАХМАН ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ГЛАВНЫМ ИМЕНЕМ БОГА?



"Отсутствие хотя бы приблизительной датировки мекканских сур Корана и составляющих их фрагментов, относящихся к разному времени и обстоятельствам, не позволяет сказать, с каким объемом выработанных представлений о новой вере Мухаммед начал открытую проповедь. Ясно лишь, что к этому времени безликое Рабб (Господь), которое встречается в первых по времени произнесения тридцати сурах, дополняется или заменяется эпитетом ар-Рахман "Всемилостивый", который встречается в надписях из Южной Аравии и Пальмиры как обозначение верховного божества, а в христианских и иудаистских надписях – бога-отца и Яхве. Затем ар-Рахман превращается в эпитет единого бога, Аллаха, который уже существовал в пантеоне доисламских арабов" (Большаков O. Г. История Халифата).



"Был ли Аллах богом сторонников монотеизма или богом языческого происхождения? В самых ранних откровениях Корана имя Аллаха не упоминается. Когда Мухаммед обращается к Богу, он говорит "Господь" или, если он хочет дать ему подходящее имя, это аль-Рахман (имя единого Бога иудеев и христиан Аравии, но также и последователей Мусайлимы) (Peters 1991, 300-301). Аллах, таким образом, ведет свое происхождение от многобожия" (Scott Fitzgerald Johnson. The Oxford Handbook of Late Antiquity).



"Это имя древнее. Оно встречается в двух южно-арабских надписях, один – на Минае, найденный у аль-Ула, а другой на сабейском языке, а также встречается в форме HLH в лихайанских надписях пятого века до нашей эры", – писал автор работы "История арабов" Филипп Хитти. "Ливийский бог, который, очевидно, происходил из Сирии, явился первым центром поклонения этому божеству в Аравии. Это название встречается, как Hallah в надписях Сафы за пять столетий до Ислама, а также в доисламской христианской арабской надписи, найденной в Умм-ал-Жимал, Сирии и приписываемой шестому столетию" (Philip K. Hitti. History of The Arabs).



ПОЧЕМУ АЛЬ-РАХМАН ТРАНСФОРМИРОВАЛСЯ В АЛЛАХ?



Считается, что аль-Рахман был заменен Аллахом и стал его именем прилагательным лишь после того как Мухаммед обнаружил, что арабы-многобожники не знают аль-Рахмана, но знают Аллаха как высшего бога. С самого начала своей пророческой деятельности Мухаммеду пришлось приспособляться к арабским реалиям и сделать свои проповеди понятными для язычников. "Первоначально Мухаммед даже не собирался проповедовать среди других арабских племен – он обращался только к жителям Мекки и ближайших окрестностей. Мухаммеду не нужно было доказывать сородичам, что Бог существует. Они и так верили в творца небес и земли Аллаха, а многие не сомневались, что Его же почитают иудеи и христиане" (К. Армстронг. История Бога).



"По свидетельству поэзии, христианское паломничество также было обычной языческой формой поклонения богу или святым. Более того, арабские христиане принимали участие в паломничестве к святилищу в Мекке, покровитель которого был для них просто "бог" [Аллах]" (Грюнебаум Г. Э. фон. Классический ислам). "Арабские христиане под этим термином понимали Бога Библии. Упоминание об использовании арабскими христианами слова "Аллах" сохранилось в надписи в Забад (город Алеппо, Сирия) на трех языках греческом, сирийском и арабском, датируется 512 годом н. э. Датировка надписи в Забад и его христианское происхождение подтверждается в Arabiyya: Arabic language and literature".



"Несмотря на свои политеистические традиции, арабы до ислама также были знакомы с именем Аллах как имя Высшего Существа на небесах, что отчетливо видно в значении имени отца Мухаммеда (Абд-Аллах), которое означает "слуга Аллаха" (раб Божий)" (Oliver Leaman. Encyclopedia of Quran). "Культ неба, общий для семитов, играл важную роль и в Аравии. В Коране есть несколько косвенных указаний на это, например Авраам борется за признание истинного бога, пройдя стадию поклонения звездам" (Г.Э. Грюнебаум). "Аллах (Аллах, аль-Илах) был главным, хотя и не единственным, божеством Мекки. Аллах был племенным божеством курайшитов" (Philip K. Hitti. History of The Arabs).



Мухаммед будучи выходцем из племени курайш знал бога по имени Аллах. В отличие от монотеистического бога аль-Рахмана, бог Аллах был знаком арабским идолопоклонникам в качестве главного бога. Когда Мухаммед говорил о едином Боге "он называл его всемогущим, Аллахом – это имя курайшиты хорошо знали, они даже почитали Аллаха наряду с другими богами, в некотором смысле и Кааба была домом, в том числе и этого самого Аллаха", – пишут авторы работы "Жизнь Мухаммеда" В.Панова, Ю.Бахтин. "Арабы покланялись "Аллаху", а в вместе с Ним и двум Его "дочерям", а также еще целому пантеону богов, состоящему из 360 идолов, выставленных в главном святилище – Каабе. Другими словами, арабы знали о существовании Аллаха, но понимали Его не как Единого, а как Верховного бога. Таким образом, проповедь единобожия для них была чуждой, но само имя Всевышнего "Аллах" – привычным" (Т. Ибрагим. Первое имя Бога).



Когда Мухаммед ударился в ханифство (монотеизм), вероятно, он называл своего бога чаще аль-Рахманом как это делали другие ханифы. "Мухаммед называл своего единого Бога также Рахманом, милосердным", – продолжают объяснять В.Панова и Ю.Бахтин. Однако, "это слово было совершенно незнакомо курайшитам. "Что такое Рахман?" – в недоумении спрашивали они друг друга".



"Мало, кто знает, что поначалу Пророк неустанно обращал внимание мекканских язычников на то, что ко Всевышнему следует вызвать не иначе как по имени ар-Рахман ("Всемилостивый"). Факт того, что Мухаммед был, прежде всего, посланцем ар-Рахмана говорит о многом. Даже средневековые мусульманские ригористы неизменно подчеркивали, что ар-Рахман – это эпитет Всевышнего" [1].



"Пророк Мухаммед хотел ввести новое имя Бога – "ар-Рахман" ("Всемилостивый") вместо "Аллаха", распространенного в Мекке и Медине", – продолжает Тауфик Ибрагим, исламовед, специалист по классической арабо-мусульманской философии. "Но, встретив упорное сопротивление и непонимание мекканцев ("Когда ты говоришь им: "Поклоняйтесь ар-Рахману!", они спрашивают: "А кто такой ар-Рахман?" (25:60)), он счел, что это не главное. "Взываешь ли ты к Аллаху, взываешь ли к ар-Рахману… Как бы вы ни взывали, у него прекрасные имена!" – говорится в этой связи в Коране (17:110). И вместо часто встречаемого в мекканских сурах "ар-Рахмана" происходит возврат к "Аллаху", которого признавали язычники и, главное, иудеи и христиане. "Аллах" – это обозначение Бога, который был языческим, немусульманским. "Если ты спросишь их, – говорится в Коране про язычников, – "Кто сотворил небо и землю…?", они ответят: "Аллах" (29:61). "Аллах" – это имя божества, которое было у арабов до Ислама и которым пользовались арабские иудеи и христиане" [2].



"Конкуренция между разными богами, имевшая в доисламском пантеоне подтверждается еще тем, что языческие мекканцы отказались начать письменный договор о перемирии с пророком с выражением "Бисмилляхи-р-рахмани-р-рахим", поскольку в этом изречении был упомянут аль-Рахман", – продолжает Оливер Лиман энциклопедист по Корану. "Вместо этого, они настаивали на "би-смика АЛЛАХумма", или "Во имя твое, о боже". И как сообщается, пророк с этим согласился". Харун Яхья объясняет это так: "Пророк Мухаммед хотел, чтобы договор начинался словами "Бисми-л-лах ар-рахман ар-рахим", но мекканцы противились этому, утверждая, что им ведомо лишь имя Аллаха, но они не знают имена ар-Рахман и ар-Рахим" (Харун Яхья (Аднан Октар). Пророк Мухаммед).



В результате "в Коране Бог преимущественно (около трех тысяч раз) фигурирует под именем Аллах, которым [как было отмечено] в доисламские времена нарекали Бога не только аравийские иудеи и христиане, но и язычники [арабы], величавшие верховное божество этим эпитетом" (Наталия Ефремова. Ислам. Философия, религия, культура. Часть 1. Теолого-философская мысль).



Таким образом, Мухаммед осознав, что путь ханифов не ведет к сокрушению язычества, отказался от пророческой и монотеистической рахманистско-ханифитской традиции, и от прославления единого истинного Бога, аль-Рахмана, он перешел к почитанию всемогущего Аллаха. Впредь милостивый и милосердный Рахман становиться прилагательным именем Аллаха. А слова "Бисмилляхи-р-рахмани-р-рахим" с тех пор переводиться как "Во имя Бога [Аллаха], Милостивого (и) Сострадающего".



ЧТО ЗА БОГ БЫЛ ДОИСЛАМСКИЙ АЛЛАХ?



Термин "Аллах" происходит от "аль-илах". "Илах" означает просто "бог", а термин "аль-илах" означает "известный бог", "этот бог", "бог по преимуществу". Со временем термин аль-илах трансформировался в Аллах.



"Это слово имеет семитские корни, восходящие к библейскому "эль", "элоха" и "элохим". В арамейском языке таким эквивалентом является слово "аллаха". Даже некоторые ранние мусульманские ученые соглашались с тем, что это слово имеет еврейские или арамейские корни" (Arthur Jeffrey, The Foreign Vocabulary of the Quran).



"Арабское слово "Аллах" берет свое начало из того же семитского корня и близко к похожим словам на иврите, таких как "Элоаh", "Эль" и "Элоhим" – слова, которые часто встречаются в Библии в качестве имен единого Бога, Бога Израиля", – объясняет Давид Зейден. По его мнению, арабы-христиане Аллахом называют Бога Библии, а "арабы-язычники использовали это же имя для своего самого главного бога – который стоял у них над многими полубогами. Мухаммед заимствовал это имя как имя единого Бога" [3].



"В доисламской Аравии, Аллах был главным из пантеона языческих богов, богом-творцом, которому поклонялись особенно в Мекке. Аллах был творцом, верховным божеством и единственным в Мекке, чей образ не был представлен в виде статуи. Однако, язычники в обычной жизни поклонялись гораздо менее значительным божкам, которые служили своего рода посредниками между человеком и высшим богом" [F.E. Peters, Muhammad and the Origins of Islam. 1994).



"Язычники полагали что, вера и почитание обожествленных идолов дают им возможность посредством тех самых божеств обеспечить для себя сближение с Верховным богом и завоевать его милость и снисхождение" (Яхья Шами. Аш-Ширку-л-джахили).



"Всякий араб признавал в храме Мекки свою святыню. Божество Каабы, хотя бы он и редко прибегал к нему, становилось, в конце концов, его собственным, ибо над сонмом идолов, даже в Аравии, предчувствовали все высившегося "неведомого бога", всюду царил древний бог семитов: Иль, или Илях, как звали его арабы севера", – пишет Август Мюллер. "Вероятно, благодаря влиянию иудейскому он был нечто вроде всеотца богов предков, но как бы невидимо присутствовавший в качестве властителя Каабы" (Август Мюллер. История ислама).



В арабском язычестве Аллах, восходящий к семитскому Иль (единственный, вечный и всемогущий бог) превратился в политеистического бога, у которого был культ в Каабе.



"Самое понятие Божества начинало сознаваться лишь смутным и неопределенным образом", – пишет В.Соловьев в своей работе "Магомет, его жизнь и религиозное учение". "Для обозначения Бога у арабов искони существовало слово [Аллах] общего семитического корня (иль, эль и т.д.), но с этими словами кроме понятия о божестве вообще соединялось также и представление об особом главном боге владыке Каабы".



Для бедуинов Кааба стала "домом Бога" в виду того, что Мекка с древних времен была религиозным центром центральной Аравии. Как пишет Ибн Варрак, "Кааба была мечетью [местом поклонения] многих племен, начиная с 60 г. до н.э.". Е. А. Беляев описывает это подробно:



"Наиболее древней формой арабских верований и культа можно признать фетишизм, выражавшийся в почитании камней метеоритного и вулканического происхождения. Был развит культ бетилов, пережитки которого сохранились в исламе в виде культа "черного камня". Еще древнегреческие авторы сообщали, что арабы являлись поклонниками камней. Мекка возникла как остановочный пункт на древнем караванном "пути благовоний", у источника Земзем. Город еще в древности приобретал все возраставшее религиозное значение. Вода Земзема стала считаться священной, возможно, вследствие того, что она действовала на желудок как слабительное. Издревле высившийся у источника храм Кааба стал объектом паломничества хиджазских бедуинских племен. Вероятно, уже в древности в сезон паломничества происходил торговый обмен между мекканцами и бедуинами. Город был расположен вокруг этого древнего святилища, которое еще до возникновения ислама называли "домом Аллаха", а мекканцы с гордостью именовали себя "соседями Аллаха". Голландский ориенталист К. X. Снук Хюргронье писал: "Аллах не даровал своим соседям ничего, кроме горькой воды Земзема, камней, песка и нестерпимой жары" (Е. А. Беляев).



Следовательно, арабы еще в древности стали смешивать незримого Бога Илях, который был известен всем, с культом Каабы. Однако, кроме культа Каабы с ее "священным камнем" сформировались другие религиозные аспекты арабского язычества. Как было отмечено выше, в древнеарабской мифологии существовали идолы, служившие в качестве посредников между людьми и Аллахом. Впоследствии Элоах (Аллах), который своим корнями уходит в древние традиции единобожия, в бедуинской Аравии перестал быть единственным богом как у христиан и иудеев. Аллах в арабской языческой среде был верховным богом, имеющим богов-сотоварищей. Как было указано, в языческом пантеоне арабов "каждое божество имело в определенном месте свою святыню. Над всеми этими божествами царил главнейший "бог" – Аллах. Он являлся Богом-Творцом, и представители племен часто обращались к нему как к гаранту своих прав и соглашений" (Маршалл Ходжсон. История ислама).



АЛЛАХ НЕ ВСЕГДА БЫЛ ЕДИНСТВЕННЫМ ВЕРХОВНЫМ БОГОМ КААБЫ



Как было отмечено, "язычники признавая Верховного бога, вместе с тем поклонялись идолам и считали, что идолы будут их заступниками и защитниками". Однако, "были и такие, которые поклонялись идолам, не признавали кроме них никаких творцов. Не все язычники, поклонявшиеся идолам, придерживались одних и тех же религиозных догм и предписаний" (Джабир Искендерли. Арабы язычники периода джахилиййи и монотеизм).



Языческая вера арабов не была упорядочена, не было четко установленных правил, "национальная религия арабов была в состоянии смешения и разложения" (В. Соловьев). По-видимому, по этой причине святилище Аллаха "к VII веку перешло к набатейскому божеству Хубалу" (К. Армстронг).



"Xубал – главное божество мекканской Каабы. Там помещалось его изображение в облике человека – каменная статуя с золотой правой рукой. Находившийся в Каабе черный камень (видимо, метеорит), вероятно, также олицетворял Xубал. В качестве главного божества Мекки Xубал, по-видимому, отождествлялся с Аллахом. Примечательно, что в Коране отсутствуют какие-либо упоминания о Xубале или о борьбе с его культом" [4]. Таким образом, "о едином Боге, Аллахе, у арабов до VII века было очень неопределенное представление" (Васильев А. История средних веков).



"В центре Каабы стоял (или сидел) Хубал самый крупный и самый, по-видимому, почитаемый идол Каабы, которого некоторые считают главным идолом храма, то ли Ибрахимом, то ли самим Аллахом. Он был привезен из Сирии якобы потому, что обладал способностью вызывать дождь" (Панова В., Бахтин Ю. Жизнь Мухаммеда).



Однако, по словам аш-Шахристани, среди арабов язычники, признававшие существования невидимого верховного бога составляли большинство. "Вполне оправданным представляется предположение, что до Мухаммеда Кааба была первым и самым главным святилищем именно Аллаха, а не набатейского Хубала" (Г. Э. Грюнебаум). В общем, как отмечал П. Цветков в своей работе "Исламизм" "такого рода представления "монотеистического" характера в религиозных взглядах языческих арабов проявлялись в весьма туманной и неясной форме".



МУХАММЕД ИМЕННО БОГА КААБЫ ОБЪЯВИЛ БОГОМ ИСЛАМА



"Нет оснований принимать идею о том, что Аллах перешел в ислам из христианства и иудаизм. Мы должны искать происхождение Аллаха среди арабских божеств, а не в иудео-христианской Библии" (Ceasare Farah. Islam).



Как упоминалось выше "до возникновения ислама арабы веровали в бога по имени Аллах, однако предысламские представления об Аллахе существенно отличались от понимания Аллаха в исламе. Мощь Аллаха была общепризнанной, и есть свидетельства того, что некоторые древние арабы сосредоточивали все свое внимание именно на нем, исключая из его общества меньших богов, однако для большинства арабов Аллах не являлся средоточием монотеистического движения до тех пор, пока ему не был дан решающий толчок пророческой деятельностью Мухаммеда" [5].



"Арабы времен Магомета, особенно бедуины, находились на очень низком уровне религиозного развития, спускавшегося до анимистического и фетистического характера", – пишет Лев А. Тихомиров. "Они поклонялись различным мелким божествам, между прочим, трем дочерям Аллаха, то есть Бога, существо которого было для арабов очень неясно, хотя все-таки понятие Аллаха выражало у них идею Бога по преимуществу. Культ Аллаха был очень распространен, и храмом его служила Кааба (в Мекке) с известным черным камнем (может быть, аэролитом). Сюда стекались на поклонение все арабские племена на праздник Хадж, время которого было обязательным для всех племен перемирием. Это был именно праздник Аллаха, идею которого и развил Магомет" (Лев А. Тихомиров. Ислам).



"Сосредоточив в Мекке и ее окрестностях ряд заповедных мест – масджидов, считавшихся священными, племенная и жреческая знать курейшитов добилась ежегодного участия обитавших поблизости арабских родов и племен в ярмарках и паломничествах, проводившихся в Мекке и ее окрестностях, и тем самым усилила свое экономическое, политическое и идейное влияние на других арабов. В культе мекканской Каабы на первое место выдвинулся бог Аллах, имя которого образовано от арабского слова "илах" – божество и определенного члена "аль" (аль-илах) или от арамейского "алаха". Это был древний бог племени курейшитов, занявший господствующее положение среди богов зависевших от них арабских родов и племен" (Л. И. Климович. Книга о Коране).



"Каждое племя, населяющее Аравийский полуостров имело своих богов, но постепенно верования племен, наиболее мощных в политическом и экономическом отношении, становились обязательными для менее развитых в экономическом отношении родов и племен. Наиболее влиятельным было племя курейшитов, ему принадлежало древнее святилище Кааба, находящееся в Мекке, построенное задолго до появления ислама. Племенного бога мекканских курейшитов Аллаха (араб. "аль-Илах") сторонники ислама объявили единственным и всемогущим, положив тем самым начало монотеистической религии арабов" (Зеленков М. Мировые религии: история и современность).



Таким образом, "Ислам много сохранил из доисламской Аравии, включая имя Бога – Аллах. Концепция монотеизма существовала в джахилия – даже язычники имели представление о Боге, превосходящем всех других", – пишет пакистанский ученый Ибн Варрак.



С одной стороны, нет ничего предосудительного в том, что Мухаммед заимствовал имя Аллах, использованное в языческой среде, как имя единого Бога своей религии. "Английское "God" происходит от германского слова, которое использовали германские языческие племена для своих богов в дохристианскую эпоху. Когда они приняли христианство, термин, который им был знаком, они стали использовать применительно к единому истинному Богу в христианстве" [6].



Однако гибкий Мухаммед вместе с именем Аллах принимал еще и языческие ритуалы, связанные с культом Каабы, которые не имели отношения к монотеистическому богу аль-Рахману. "Уже в наиболее ранних сурах проявляется весьма интересная и существенная деталь", – пишет Е. Беляев. "Единый бог выступает под именем "Аллах", т.е. носит имя племенного божества курейшитов, и сохраняется культ Каабы как "дома Аллаха"; предписывается соблюдение некоторых обрядов, установившихся в прежние времена".



УСТУПКА ИДОЛОПОКЛОННИКАМ



Язычники по-прежнему относились к проповедям Мухаммеда настороженно. Многие из мекканцев не поддерживали пророка и не верили в его божественность. "Равнодушие мекканцев огорчало пророка и заставило его придать своей проповеди полемический характер. Он дошел даже до того, что смягчил свое учение о едином Боге. Ибо религия должна идти на компромиссы, чтобы склонить на свою сторону толпу" (А.С. Суворин, 1893).



В то время разногласие между Мухаммедом и курайшитами заключалось лишь в одном. "Мусульмане признают только Аллаха. Курайшиты не отрицают существования Аллаха, но они придают ему "сообщников" – под видом дочерей Бога. Таким образом, в это время верховную роль Аллаха признают все – и язычники и мусульмане, суть расхождений – в "сотоварищах" Аллаха" [7]. "В Мекке Мухаммед воевал против идолов, а не против издревле установленных церемоний, которых средоточием была Кааба. Глубоко страдавшему пророку и в этом тяжелом положении находящемуся в сильном возбужденном состоянии пришло в голову, нельзя ли попытаться прийти к какому-либо соглашению с земляками. Ему показалось возможным признать туземных богов по отношению к Аллаху, господину Каабы, за ангелов – за некоторый род промежуточной инстанции между Творцом и людьми. По его позднейшим соображениям, мысль эту вдохнул ему сатана. Скорее всего, можно предположить, что мимолетное признание древних богов произошло в виде некоторого рода попытки войти в соглашение с аристократами Мекки. Этой уступкой, рассчитывал он, влияние его сильно возрастет. И тогда при помощи постоянного и твердого напоминания об Аллахе, надеялся он, постепенно уйдет на задний план почитание идолов" (Август Мюллер. История ислама).



Из-за желания пойти на компромисс с курайшитами, Мухаммед в итоге "признал дочерьми Аллаха трех великих богинь: ал-Лат, ал-Уззу и Манат, чья святилища находились в Таифе и других местах недалеко от Мекки" (Г.Э. Грюнебаум). "Ведь люди писания [иудеи] признают, кроме единого Бога, высшие существа, называемые ангелами. Христиане сверх того считают своего пророка Сыном Божиим и воздают религиозное почитание Его Матери. Нельзя ли признать и национальные божества арабов-идолопоклонников за что-то среднее между Богом и людьми, за ангелов Аллаха и ходатаев перед Ним? Вдохновленный этой мыслью, которую он потом признал за внушение сатаны, Мухаммед произнес однажды около Каабы следующее изречение: "Думали ли вы, как должно, об Аллат, и Узза, и Манат, о третьей между ними? Воистину это небесные лебеди, воистину можно положиться на их ходатайство". Аллат, Узза и Манат были женские божества из наиболее чтимых арабами. Мекканцы, враждовавшие против Мухаммеда не за его поклонение Аллаху (который тоже имел свое место в Каабе), а за его нападение на прочих богов, с радостью приветствовали перемену в его настроении и, собравшись вокруг него, слушали все, что он далее говорил; а когда он закончил свою проповедь возгласом "Итак, преклонитесь перед Аллахом и служите Ему!" все присутствовавшие пали на колени и благословляли имя Аллаха" (В.Соловьев Магомет, его жизнь и религиозное учение).



"Считались эти богини дочерьми Бога. Мухаммед назвал их после этого откровения "ангелами". "Мухаммед признал курайшитских богов" – именно так поняли все, и мусульмане, и язычники, когда откровение было обнародовано. Ликование было полным – наконец-то наступил конец вражды, мир и согласие воцарятся в племени курайшитов! И мусульмане, и язычники дружно пали ниц, когда Мухаммед прочел эти стихи, восхваляя Аллаха и любимых богинь, его дочерей. Особенно ликовали курайшиты, владевшие собственностью в цветущих оазисах Таифа, ради которых в первую очередь и пошел Мухаммед на уступки. Кстати, крупные владения в Таифе имел и родной дядя Мухаммеда, пребывающий в язычестве Аббас" [7].



В это время, Мухаммед почти ничем не отличался от среднестатистического арабского язычника того времени. Однако Мухаммед не мог обмануть себя. Он именно себя объявил посредником между людьми и Богом. Получение признания в своем обществе как духовного вождя было изначальной целью Мухаммеда. "С самого начала Бог и его посланник оказались неразрывными и нерасторжимыми: нельзя было уверовать в Бога и не верить, что Мухаммед является его пророком, посланником. В этом была логика – все сведения о Боге и о законах новой религии поступали только от Мухаммеда" [7].



ДОЧЕРИ АЛЛАХА И ПРОЧИЕ ИДОЛЫ – КОНКУРЕНТЫ МУХАММЕДА



"В рамки созданной им самим [Мухаммедом] концепции единого невидимого Бога эти богини, "дочери Бога", появившиеся под влиянием страстного желания достичь компромисса с курайшитами, совершенно не укладывались. Они разрушали все возведенное Мухаммедом здание, а его самого, великого и единственного посланника Бога, ставили на одну доску со служительницами аль-Лат, аль-Уззы и аль-Манат. Можно сказать, что Мухаммед изменил самому себе, стал оправдывать презрительное название "прорицатель", которым его травили враги. Несколько недель длился мир между мусульманами и язычниками. Мухаммеда ни на минуту не покидало ощущение, что он сделал чудовищно нелепый и непоправимый шаг. Проблема казалась неразрешимой – ведь он не мог ни изменить, ни объявить ошибочными слова, воспринятые от самого Бога. Неразрешимая проблема, однако, разрешилась во время следующего откровения. Бог оказался ни при чем. Это дьявол Иблис заставил его произнести фразу о чтимых ангелах, на чье заступничество можно якобы уповать! Причем Иблис всунул эту фразу, восхваляющую богинь, так ловко и складно, что Мухаммед ничего не заметил. Таким образом, история с дочерями Бога объяснилась очень просто – Мухаммеда в буквальном смысле слова попутал бес" [7].



"Архангел Гавриил, или собственная совесть Мухаммеда, заставил его отречься от допущенной сделки. Впоследствии Мухаммед так говорил об этом случае: "Чуть было неверные не заставили тебя (говорит Аллах Мухаммеду) покинуть Наше учение и выдумать нечто другое от Нашего имени. Уступчивостью своею купил бы дружбу их. Когда бы Мы не утвердили сердце твое, близок ты был, близок к тому, чтобы исполнить желание их. Если бы последовал ты им, немощь жизни и смерти испытал бы ты и гнева Нашего не избежал бы ты" (Сура ХУЛ, 7678)" (В. Соловьев).



"В посланиях Мухаммеда с самого начала была скрыта идея, что существует лишь один объект поклонения – это единый Бог. Другие божества являются не просто второстепенными, а совершенно ложными. Первое время Мухаммед проповедовал новый культ, не настаивая [тем не менее] на свержении прежних. Он даже пытался интерпретировать один из культов поклонения великой мекканской богине как переходную стадию к почитанию Аллаха", – объяснял Маршалл Ходжсон в известной работе "История ислама". В начале деятельности "Пророк не настаивал на монотеистической стороне своего провозвестия, и многие полагали, что имеют полное право, как и прежде, почитать наряду с Верховным Богом, Аллахом, и других традиционных аравийских божеств. Однако когда Мухаммед объявил древние культы идолопоклонством, он в одночасье утратил большинство своих последователей, а ислам превратился в презренную и гонимую секту" (К. Армстронг). "Когда же Мухаммед сообщил курайшитам, что он является не кем иным, как посланником и пророком всемогущего Аллаха, общее раздражение и негодование нашло наконец выход" [7]. "Во всяком случае, традиция настаивает на том, что конфликт между малочисленными последователями Мухаммеда, которые происходили из кругов, не пользовавшихся влиянием, и необращенными обострился лишь тогда, когда Пророк прямо выступил против мекканских божеств" (Г. Э. Грюнебаум).



"Храм Кааба с его многочисленными богами был религиозным центром всей Центральной Аравии, который курайшиты бережно хранили и поддерживали, чтобы каждое племя, посещающее мекканские ярмарки, нашло в нем своих почитаемых богов" [7]. "Мекканцы смотрели на религиозные празднества, как на прибыльное дело, от которого зависел успех их торговли, и дорожили перемирием во время священного месяца, так как оно было выгодно для ярмарки", а "Магомет не мог простить себе своей временной уступки и еще сильнее стал нападать на религию, своих противников, причем личный элемент выступил мало помалу на первый план. Он добивался не столько поклонения Аллаху, сколько признания его пророком" [8]. "В мекканских "пророческих" сурах наряду с единством Аллаха выдвигается другой, не менее важный догмат о "посланнике Аллаха" (Расул Аллах), который претендует на положение единственного посредника между верховным существом и людьми" (Е. А. Беляев). "С того времени Мухаммед становится ревностным сторонником единобожия, а ширк (идолопоклонство, уподобление Аллаху иных существ [естественно кроме Мухаммеда]) – страшнейшим грехом для мусульман" (К. Армстронг).



Таким образом, окончательно была провозглашена непримиримая борьба с идолопоклонством. Мухаммед единственный посредник между людьми и Богом. Следовательно, не может существовать никаких посредников и полубогов. "Есть только два пути. Многобожие, неверие Мухаммеду – адские мучения в аду. Покорность Богу и его посланнику – вечное блаженство в раю. Мухаммед прославлял всемогущего и милосердного Аллаха и призывал курайшитов порвать с идолопоклонством и напоминал им о вечных мучениях, которые ждут в загробной жизни всех идолопоклонников, всех, кто не повинуется божественным заповедям, требующим молиться и признавать Мухаммеда пророком и посланником Бога, ибо "свидетельствую, что нет никакого божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммед – посланник Аллаха" [7]. "В исламе он стал решающим испытанием для человека, желающего стать мусульманином и принять на себя все обязательства правоверного. Ключевым моментом вступления в мусульманское сообщество был отказ от идолопоклонства" (Маршалл Ходжсон). Таким образом, "мекканский ханифизм перешел в следующий этап развития, который уже можно рассматривать как возникновение новой религии, получившей название ислам" (Е. А. Беляев). Само слово "ислам" означает покорность. Покорность Мухаммеду, который передавал слова Аллаха.



"Лидеры курайшитов хорошо понимали, что Мухаммед под видом религиозной общины создает новый "клан", претендующий на исключительное положение. Абу Джахль, Абу Суфиан и другие лидеры курайшитов ни минуты не сомневались в том, что от Бога никаких поручений Мухаммед не получал. В действиях Мухаммеда они усматривали непомерное честолюбие и жажду власти" [7].



