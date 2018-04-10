Уж лучше вы к нам. Как московские чиновники управляют миграционными потоками, - Е.Иващенко

00:33 11.04.2018 Круглый стол "Иностранные работники в Москве. Год 2018" провели на прошлой неделе в Московской торгово-промышленной палате. Здесь обсуждались "принципиально важные для страны в условиях демографического провала" вопросы миграции и оргнабора. Представители ММЦ "Сахарово", службы управления миграции, а также департамента труда рассказали о нововведениях в миграционной сфере, появлении нового интернет-портала с личными кабинетами для мигрантов и работодателей, формировании стоимости патентов и оргнаборе из стран, откуда в Россию едут мигранты. Работодатели, в свою очередь, смогли задать интересующие их вопросы, в том числе об оформлении документов мигрантам, регистрации и получении разрешений на временное проживание.



Главной целью мероприятия стало информирование работодателей и специалистов в сфере трудовой миграции. Необходимо было довести до них положения новых нормативных актов, регулирующих порядок и правила привлечения иностранной рабочей силы, разъяснить особенности их использования и выявить актуальные проблемы работодателей.



Открыл работу круглого стола вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян. Он отметил, что в последнее время "наблюдается спад притока иностранной рабочей силы, а существующий в стране демографический провал сказывается на конкурентоспособности российских предприятий". Проще говоря, трудовых мигрантов становится меньше, а объем работы остается таким же. Вопрос: кто ее будет выполнять?



По данным вице-президента МТПП, на 1 января 2018 года в России находилось около 9 миллионов иностранцев, что на 160 тысяч меньше, чем в прошлом году. Варданян отметил, что причины для этого могут быть разные, в том числе и экономические. Сейчас, возможно, не всем иностранцам выгодно работать в России, хотя сама страна по-прежнему нуждается в трудовых ресурсах. В первую очередь, речь идет в низко- и среднеквалифицированных рабочих кадрах.



– Нехватка кадров сохранится в ближайшее время, поэтому вопрос привлечения иностранной рабочей силы все время находится в зоне нашего внимания, – заявил Варданян. – В идеале, наша работа – это не только образовательные аспекты набора мигрантов, но также консультация и помощь компаниям по подбору кадров. Система торговых палат есть во многих странах мира, поэтому мы начали работать с палатами стран, откуда к нам едут мигранты. Местные торговые палаты не меньше нашего заинтересованы в легальном потоке мигрантов, поскольку нелегальная миграция создает проблемы и для них тоже. Выстраиванию отношений между мигрантами и Москвой помогло создание ММЦ "Сахарово". Важно, чтобы в нашем городе было не только безопасно и уютно жить и работать, но и чтобы к нам могли приезжать люди той квалификации, в которой нуждается наша страна. Это необходимо и для страны в целом, и для бизнеса в частности.



Прием по оргнабору



Разговор, помимо прочего, зашел о создании профессионального стандарта "специалист по трудовой миграции". На примере оргнабора из Узбекистана об этом рассказал член Комиссии по миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Николай Курдюмов.



Как известно, соглашение об организованном наборе иностранных граждан из Узбекистана вступило в силу в декабре 2017 года. По словам Курдюмова, Россия готовилась к этому соглашению 10 лет. Теперь она готовится подписать аналогичные документы и с другими странами.



Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности в РФ было подписано 5 апреля 2017 года в Москве. Документ направлен на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России и предусматривает их домиграционную подготовку для последующей работы. Соглашение вступило в силу в декабре 2017 года.

Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана намерено открыть в 2018 году свои представительства в семи регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове и других городах.

В целях домиграционной подготовки мигрантов в 2017 году в Самарканде был открыт Центр по обучению и адаптации граждан, желающих осуществлять трудовую деятельность на территории России, в этом году подобный центр появится и в Фергане.

Курдюмов рассказал, что недавно он посетил Узбекистан, чтобы понять, что делается местными властями для реализации Соглашения. По его словам, оргнабор должен помочь устранить проблемы, которые сейчас имеются с обеих сторон.



Случается, например, что мигрант начинает работать, а через месяц покидает работодателя или вовсе уходит в тень. Конечно, такая ситуация невыгодна работодателю. Получается, что он тратит время и деньги на обучение работника, который потом уходит в другое место.



– Если мигрант в течение месяца не оплачивает патент, страна теряет легального работника, – напомнил Николай Курдюмов. – Поскольку работодатели не всегда обеспечивают мигрантам должный прием, мы должны думать также о защите мигранта. Наша задача – свести две стороны уже на стадии предвыездной подготовки. Суть оргнабора состоит в создании некой общей инфраструктуры в государстве выезда и государстве приема. Цель такой инфраструктуры заключается в том, чтобы, с одной стороны, выполнить требования работодателя, а с другой – учесть способности мигранта и обеспечить ему должный прием.



Далее Курдюмов перешел непосредственно к новому профстандарту.



– Профстандарт "специалист по трудовой миграции" уже утвержден. И мы надеемся, что уже в этом году начнется выдача соответствующих сертификатов. Задача такого рода специалистов в том, чтобы помочь найти работодателю кандидата, соответствующего заявке. В Узбекистане есть профессиональные сообщества, готовые тестировать мигрантов прямо там – на базе сохранившихся предприятий и профтехучилищ. Кроме того, там уже функционирует Центр по набору мигрантов в Корею. На нашей встрече с вице-премьером Узбекистана было подтверждено, что аналогичные центры, только готовящие людей для работы в России, будут создаваться во всех областях республики Узбекистан, – пообещал собравшимся Николай Курдюмов.



Кроме этого, он рассказал, что есть банки, готовые выдавать мигрантам кредиты до $1.000 на расходы по предвыездной подготовке и сдаче экзаменов. Создаются также кассы по продаже льготных билетов. Эти меры позволят избежать ситуации, когда приезжающие в миграцию люди попадают в долговую зависимость от соотечественников. Помимо прочего, была разработана банковская карта VISA-мигрант. В России на нее можно будет класть рубли, а в Узбекистане снимать деньги уже в виде сумов.



Внесут один раз



Генеральный директор ММЦ "Сахарово" Николай Федосеев напомнил, что Центр – это экономический проект, направленный на пополнение бюджета Москвы. Заработал ММЦ в январе 2015 года. За три с небольшим года работы его клиенты, мигранты из безвизовых стран, перечислили в бюджет города в виде налогов более 42 миллиардов рублей. Сам же центр окупился менее чем за год.



Федосеев подчеркнул, что "Сахарово" не работает с посредниками. Об этом говорится и в специальных буклетах на национальных языках. Эти буклеты раздают в автобусах, поездах и самолетах, следующих в Россию.



Далее Федосеев подробно остановился на услугах, которые можно получить в ММЦ.



– Если человек хочет получить у нас патент, ему нужен лишь паспорт и миграционная карта, где в графе "цель приезда" указано "работа". Желательно также иметь регистрацию. Приехав к нам, мигрант вносит свои данные в базу только один раз. Когда позже он идет на медобследование (которое проводится только в "Сахарово"), фотографирование, дактилоскопию, ему ничего не надо заполнять повторно. Тест на знание русского языка можно пройти у нас или получить сертификат аккредитованного федерального вуза. Кстати, этот тест не нужно сдавать, если у человека есть подлинник документа об образовании, полученном им на территории СССР до 1992 года. Также не нужно сдавать языковой тест, если мигрант окончил учебное заведение на территории России после 1992 года. Стоимость языкового тестирования в "Сахарово" – 700 рублей, в вузах – от 4500. Бывает, что люди пытаются принести поддельные сертификаты, напечатанные на принтере, но это не проходит, так как документы проверяются в федеральной базе данных. При обнаружении подделки сотрудники Управления по вопросам миграции отказывают в патенте по причине представления недостоверных данных, – рассказал Федосеев.



По данным Николая Федосеева, в 2017 году ММЦ принял на 50 тысяч человек больше, чем в 2016 году. За 1 квартал 2018 года прирост составляет 300 человек в день: если в 2017 году ММЦ в среднем принимал по 1300 человек в день, то сейчас – 1600 человек. Однако это далеко не предел: пропускная способность ММЦ "Сахарово" – 7500 человек в день.

Что касается национального состава, то по данным за 1 квартал 2018 года 49% посетителей "Сахарово" – граждане Узбекистана (увеличение по сравнению с 2016 годом на 4%), 35% – Таджикистана (увеличение на 1%), 9% – Украина (уменьшение на 3%), 5% – Молдова (уменьшение на 1%), 2% – Азербайджан (уменьшение на 1%). На 4 апреля 2018 года всего было принято 135 тысяч заявлений от мигрантов, а за весь 2017 год – 481,5 тысяч заявлений.

По словам Федосеева, чтобы мигрант не отправил на языковой экзамен брата или знакомого, ему на руку надевается браслет с QR-кодом, который нельзя снять. Благодаря этому никто не сможет сдать анализы или тест за другого человека. Браслет, действующий один рабочий день, на выходе из "Сахарово" срезается сотрудницами ММЦ.



В ММЦ также запущена биржа труда, где мигранты могут найти работу. Действует она на платной основе – за возможность устроиться на работу тут берут по 300 рублей за каждое вакантное место. Столько же стоит размещение одной анкеты соискателя в базе данных.



Главной новостью от руководителя "Сахарово" стало известие, что в ближайшее время здесь запускается новый интернет-портал. На портале будут размещаться личные кабинеты мигрантов, а также раздел для работодателей. Благодаря этому разделу всегда можно будет проверить действительность патента работника, сроки его оплаты и другую важную информацию.



– С оплатой бывают сложности, потому что иногда мигрант не указывает ИНН в платежном документе, и налоговая не может его идентифицировать, – говорит Николай Федосеев. – Мы нашли способ решить эту проблему. Получая патент в ММЦ мигрант сразу оплачивает его за первый месяц. На оставшиеся же 11 месяцев мы выдаем заполненную и распечатанную квитанцию с реквизитами – ФИО мигранта, а также QR-кодом, который распознается Сбербанком. Кроме того, на оборотную сторону паспорта мигранта мы планируем клеить стикер со штрих– или QR-кодом. Он будет заменять эту квитанцию. Поднеся такой стикер к сканеру, можно будет оплатить патент в Сбербанке.



Лучше быть здоровым и легальным



Заместитель начальника Управления УВМ ГУ МВД России по Москве Игорь Дудник отметил, что за 3 месяца 2018 года за патентами обратилось на 24 тысячи человека больше, чем в 2017 году. На его взгляд, это говорит о том, что работодатели стали более ответственно относиться к людям, которых берут на работу.



– Раньше часто брали неоформленных работников, – говорит Дудник. – Оформление обычно делали только потому, что боялись проверки. Сейчас пришло понимание того, что мигранту выгоднее работать легально. Легальная работа дает право на медицинское обслуживание, продления сроков пребывания в России и другие важные вещи.



По словам чиновника, большая работа сейчас ведется по информированию мигрантов. Вот почему необходимо, чтобы в качестве контактного телефона они указывали реально действующий номер. Случается, что мигранты по привычке прячутся от властей, дают для связи выдуманные номера. Однако это плохая практика, потому что таким образом до мигранта не доходят вовремя важные вещи, которые касаются лично его. Именно поэтому так важен реальный телефонный номер, по которому с мигрантом можно связаться. Если же он меняет номер своего телефона, об этом нужно сообщить через личный кабинет в ММЦ.



– Через смс-рассылку приходит много важной информации, – объяснил Дудник. – Например, мигранту могут написать, что его патент по той или иной причине аннулирован. Когда мы отправляем бумажное почтовое уведомление, оно может не дойти, если мигрант не живет по месту регистрации. Если же мигрант получит уведомление вовремя, то в большинстве случаев любую коллизию можно благополучно разрешить, – отметил Дудник.



Где оформился, там и работай



На круглом столе, естественно, присутствовали работодатели. Вопросов у них накопилось много. Любопытно, что в большинстве случаев их интересовало то же самое, что и мигрантов.



Самым животрепещущим стал вопрос относительно слухов о невозможности оплатить патенты и сделать регистрацию во время чемпионата мира по футболу. Игорь Дудник слухи опроверг и заверил, что "Сахарово" будет работать в обычном режиме, оплатить патент можно будет на месяц, два или на год, и, более того, никто не заставляет оплачивать патент заранее на несколько месяцев (подробнее об этом – в материале "Ферганы" "Могут и отфутболить. Как мундиаль в России превращают в страшилку для мигрантов").



Что касается регистрации, то в период ЧМ-2018 на миграционный учет нужно будет становиться в течение суток.



Вторым по популярности стал вопрос формирования стоимости патента и сроков его действия.



Присутствующим объяснили, что патент должен быть оформлен в течение 30 дней с момента приезда мигранта в Россию. В противном случае нарушителю грозит штраф в размере 15 тысяч рублей. Срок действия патента начинает исчисляться с момента его фактического получения на руки. Работать по патенту можно год с возможностью его продления еще на 12 месяцев. Патент действует по территориальному принципу: если, например, патент получен в Москве, его обладатель может работать только в столице, если в области – соответственно, он действителен только для работы в Подмосковье, и так далее.



Отдельно было отмечено, что вначале оплачивается оформление патента, а потом уже – ежемесячно – НДФЛ. Ежемесячный налог на доходы физических лиц в 2018 году составляет 4500 рублей. По словам Федосеева, услуга ММЦ "Сахарово" по формированию и передаче документов на патент составляет 3700 рублей. Тест по русскому языку обойдется в 700 рублей, медицинское обследование – 2300, нотариус (если он нужен) – 400, полис ДМС – в среднем 4000 (плюс-минус 200 рублей), комиссия банка, который принимает платежи, составит 100 рублей за каждый платеж.



– В среднем выходит сумма в 11–12 тысяч рублей. Если у человека есть свидетельство о сдаче языкового теста, то федеральный сертификат действует пять лет. Если экзамен сдавался в Московском центре качества образования, то полученный сертификат бессрочный, – отметил Федосеев.



Работодатели попросили уточнить, почему сделанный нотариусом перевод документов не выдается мигрантам на руки. Игорь Дудник ответил на это, что переводы хранятся в электронном виде.



– Мы решили использовать электронный вариант перевода, чтобы сэкономить квадратные метры. Три листа на 480 тысяч мигрантов ежегодно – это огромная площадь. Если по каким-то причинам человеку понадобится перевод, он может попросить, и документы распечатают специально для него, – пояснил Дудник.



Многих волновало, будет ли запрещена постановка на миграционный учет в нежилых помещениях? Соответствующий законопроект уже прошел в российском парламенте первое чтение.



Председатель Подкомитета по вопросам миграции Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Болдырев ответил, что этот вопрос обсуждался на заседании Госдумы 2 апреля.



– Продвижение этого закона пока приостановлено, – сказал Болдырев. – В связи с присоединением ФМС к МВД, МВД разработало новый вариант государственной миграционной концепции. Его пока не приняли, он находится на обсуждении, так что все связанные с этой концепцией законы притормозились.



За мигранта ответит гендиректор



Следующий вопрос касался нового Административного регламента МВД. Согласно ему оформленные на трудовых мигрантов документы должны быть подписаны главой организации, в которой трудится мигрант. Работодатели уточняли, может ли их подписывать кто-то другой, поскольку во многих фирмах "гендиректор – занятой человек".



– Мы все занятые люди, – парировал Дудник, – однако четко исполняем то, что написано. Это норма существует для того, чтобы гендиректор не перекладывал ответственность на других людей. Он должен понимать, что в случае нарушения закона мы придем за ним, а не за бухгалтером или кем-то еще.



Напоследок присутствующие интересовались нюансами выдачи разрешений на временное проживание и вида на жительство. Люди жаловались, что для их оформления нужно приходить чуть ли не десятки раз.



– Действительно, люди приходят к нам не раз и не два, – согласился Игорь Дудник. – На это есть ряд причин, в том числе и вина наших сотрудников. Я лично сидел на приеме документов, и было стыдно, когда ошибки возникали из-за наших работников. Однако у этой проблемы есть и другие причины. Раньше вопросами оформления документов занимались некие сторонние организации, примерно так же, как посредники занимались выдачей разрешений на работу. После передачи нам этих полномочий многие, кто грел на этом руки, оказались не у дел. Однако возникла другая проблема. Есть люди, которые не имеют оснований претендовать на РВП и ВНЖ, и они были об этом предупреждены. Но они все равно ходят к нам как на работу, берут талоны и создают ажиотаж. Надо сказать, что этим занимаются не один и не два человека. Они рассказывают тем, кто пришел оформить документы, страшные истории и предлагают "помощь". Помощь такого рода состоит обычно в том, что они оформляют поддельные документы. Либо поступают еще проще: берут по 10–15 тысяч, а взамен составляют "договор юридической помощи", в котором все так здорово прописано, как будто РВП тебе будет выдавать сам Путин. Это бизнес, который специально пугает людей и создает хаос.



Отведенное на мероприятие время заканчивалось. Вопросов было много, и не на все удалось ответить – особенно, когда дело касалось каких-то нарушений. Однако в целом атмосфера была благожелательная, работодатели и спикеры обменивались контактами. Чиновники просили не стесняться отправлять письменные запросы, называли свои приемные дни и обещали рано или поздно решить все проблемы.



Подводя итоги, можно сказать, что встреча получилась полезной и информативной. Особенные надежды в публику вселил переход бумагооборота в электронную форму. И это понятно – ведение дел онлайн намного быстрее и проще, чем многодневное хождение по кабинетам. Остается надеяться, что жизнь облегчится не только у чиновников, но и у мигрантов с работодателями.



Екатерина Иващенко

10 апр. 18 Источник - fergananews.com

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