За авиаударом Израиля по Сирии стоит еврейское лобби, - Владимир Погосян

23:06 10.04.2018 Если Москва ставит интересы еврейского лобби и российского бизнеса выше своих оборонных интересов, то надо объявить об этом открыто, считает политолог



Интервью c экспертом в области международной безопасности Владимиром Погосяном.



"Реалист": Как оценивать удар Израиля по авиабазе в Хомсе?



Владимир Погосян: На сегодняшний день кто сделал и как сделал не имеет никакого значения. США нанесли удар или Израиль, что от этого изменится? Притом, что ранее мы декларировали: в случае удара по Сирии Россия ответит по пусковым установкам. Однако как не отвечали, так и не отвечаем? Важно понять, что Израиль не может провести подобную операцию без согласования с США. В любом случае оборонные ведомства США, их союзников по НАТО и Израиля действуют согласованно. Поэтому действия Израиля следует считать коалиционными. Не стоит искать одиночный элемент. Действует согласованная группа, которая объединена против сирийского правительства. Эти действия нужно рассматривать как шаги, направленные против России.



Что делать? Куда двигаться? Я бы обратил внимание на решение этих вопросов.



"Реалист": Погибли иранские военные советники. Россия теряет лицо перед нашими союзниками в регионе. Что делать?



Владимир Погосян: Безусловно, я с Вами согласен. Это чрезвычайно редкий случай, когда в результате ударов Израиля погибли иранцы. Для американцев и израильтян не секрет, насколько хорошо "Хезболла" себя чувствует в Ливане. При этом там свободно работают все мировые банки, действует система "Свифт". Иран удерживает свои позиции в Ливане через "Хезболлу". Нам нужно понять суть игры. С одной стороны, США и Израиль говорят об иранском факторе с негативом, а с другой – Ливан, целое государство, которое находится под иранским управлением, заключает соглашения на поставку вооружений из США. Не все так просто в отношениях США, Израиля и Ирана. Там есть достаточно тонкие моменты.



Если Россия называет себя союзниками Сирии и Ирана, то как и любая страна, которая считает себя великой державой, Россия должна ответить. Обратите внимание, Израиль не называет себя великой державой, но зато ведет себя действительно как великая держава. До тер пор, пока мы не ударим, не собьем самолет, не уничтожим этот корабль, они в себя не придут.



У меня создается впечатление, что наш высокопоставленный бизнес достаточно серьезно зависит от еврейского финансового лобби в США и в других странах. Скорее всего, есть опасения относительно возможных действий еврейского лобби в Конгрессе. Мне кажется, что этот фактор не позволяет действовать в отношении Израиля жестко. Других причин, по которым мы не действуем, я не вижу.



Если мы ставим интересы еврейского лобби и нашего бизнеса выше оборонных интересов, то тогда совершенно другой разговор. Тогда нужно об этом прямо сказать. Ведь в результате такой политики падает рейтинг России среди ее иностранных союзников и среди подавляющего большинства населения внутри страны. Нужно понимать, что российское общество слабеет только тогда, когда Россия становится слаба на внешнем контуре. Как только Россия укрепляется на внешнем контуре, народ становится гораздо более позитивным и начинает себя чувствовать лучше и увереннее. Россия в этом плане уникальная страна. Для нее внешний фактор крайне важен. Я уверен в том, что негативное отношение населения к атаке Израиля уже есть. Поэтому необходимо отвечать в военном плане.



На наши действия смотрят и в ОДКБ. Не случайно отдельные страны ОДКБ постепенно сворачивают вектор своей политики. Думаю, что это играет роль, когда им говорят: "Посмотрите на происходящее вокруг Вас". Мы не раз обсуждали с Вашим изданием, что Россия всегда действует ситуативно, либо становимся в позу оправдывающейся стороны.



Сейчас некоторые политологи несут чушь на федеральных каналах, когда говорят о локальной войне. На самом деле война интернационализируется. С территории Ливана наносятся удары, со Средиземного и Каспийского морей запускаются ракеты. Эта война уже не локальная. Если бы ракеты и самолеты были бы на территории Сирии, то войну можно было бы считать локальной. А когда ракеты улетают уже с чужой территории, с третьего флага, - это уже интернациональная война. Я поражаюсь, когда события оцениваются так непрофессионально. Мы не должны постоянно оправдываться, а должны создавать в информационной войне ситуацию, при которой Израиль, Британия, Франция и США оказались сами в оправдывающейся позиции. Я не знаю, кто у нас в стране отвечает за вопросы информационной войны и пропаганды, но хочу сказать, что эти люди явно не на своем месте.



Владимир Погосян – бывший помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности, специально для ИА "Реалист"

Москва, 10.04.2018, Источник - realtribune.ru

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