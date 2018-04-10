Италия: евроскептики наступают, - Элизео Бертолази

22:12 10.04.2018 Аналитика известного европейского эксперта



Можно предположить, что идентичность и суверенитет взаимодополняемы, и не могут быть разделены. Идентичность без суверенитета – не что иное, как пустая оболочка, поэтому не нужно их разделять. Более того: для того, чтобы выразить себя, им нужна свобода. Быть суверенным означает быть свободным, то есть самостоятельно проводить собственную политику.



Сохранение собственной идентичности для народа подразумевает, что он может свободно определять условия своей общественной жизни. Отстаивание идентичности, реакции протеста возникают, прежде всего, тогда, когда эта социальность оказывается под угрозой распада или исчезновения.



Это касается и сегодняшней Италии, где возможна утрата суверенитета, так как страна наводнена мигрантами, способными изменить этническую структуру населения.



Таким образом, речь идет о стремлении бороться, чтобы сохранить привычный образ жизни и традиционные ценности. В демократическом обществе эта борьба может быть осуществлена только путем выборов.



4-го марта в Италии состоялись выборы правительства. Результаты голосования привели к ситуации неуправляемости. Это связано с тем, что ни коалиции, ни одна партия не достигли 40%-ного порога, чтобы управлять страной. Не удалось этого достичь ни правоцентристской коалиции во главе с партией "Лига Севера", ни Движению "5 звезд".



Но за кулисами событий идет, в сущности, другая игра, где настоящих соперников всего два.



Первый: так называемые проевропейские силы, солидарные с политикой Брюсселя, Берлина и Парижа, эти силы в Италии могут рассчитывать на место в истеблишменте, а также левоцентристские силы, которые управляли страной в последние несколько лет не без помощи оплачиваемых ими СМИ.



Второй: национальные и консервативные силы, то есть евроскептики, которые намерены вернуть интересы страны в центр политики, чтобы предотвратить окончательное уничтожение экономического потенциала и суверенитета Италии.



Другими словами, мы говорим о конфронтации между реальной Европой (народов, исторической идентичности и суверенитета) и нереальной, утопической Европой так называемых технократических и финансовых элит и евробюрократов, засевших в Брюсселе.



Это конфронтация между Европой соборов, христианских ценностей и Европой нигилизма и потребительского общества; между теми, кто хочет прекратить нелегальную иммиграцию, и теми, кто хочет ее поощрять.



Между теми, кто защищает европейскую идентичность, и теми, кто вместо этого способствует процессу исламизации во имя абстрактного мультикультурализма – источника культурных и социальных конфликтов и рассадника терроризма.



Другими словами, это борьба между нашей цивилизацией и теми, кто эту цивилизацию хочет уничтожить.



На самом деле, "проевропейские" силы – это фанатичная идеология, которая включает в себя уничтожение европейских ценностей. Эти силы являются частью глобалистского фронта, стремящегося принести в жертву самобытную культуру народов во имя "нового мира", который соответствует мультикультурному, американоцентричному типу "нового открытого общества" (open society).



Этот "новый мир" – известный проект Келерги, который сегодня продвигается такими людьми как Сорос, Меркель, Бергольо. Это проект, поддерживаемый ООН, МВФ, Goldman Sachs и другими наднациональными структурами.



Эти "политкорректные" идеи смертельно опасны для европейских народов. И поэтому они поддерживаются и распространяются не только всем хором официальных СМИ, но и культурными центрами, университетами, академиями, киноиндустрией и другими пропагандистскими структурами Европейского союза.



Когда будущие поколения начнут сожалеть об утрате культурного наследия, оставленного их предками, они непременно узнают, кому обязаны быть за это "благодарными".



Все это произойдет, если не будет протестной реакции в сознании людей, которые не хотят жертвовать своей историей ради глобализма.



Что касается Италии, то реальное изменение ситуации могут обеспечить только евроскептики и консерваторы.



Результаты голосования в Италии показывают, что итальянцы устали от режима строгой экономии во имя того, что "Европа у нас это спрашивает"; они устали от деградации и преступности в итальянских городах из-за неконтролируемой иммиграции.



Если следующее итальянское правительство воспримет эти настроения, то оно должно смело дистанцироваться от прежней политики, отводившей Италии роль исполнительницы приказов, поступающих из Брюсселя или Вашингтона. Это анти-итальянская политика, чреватая полной потерей национального суверенитета.



Один из самых ярких примеров этого – так называемое дело Скрипаля, позорная кампания обвинений и враждебности, которую Великобритания, США и другие страны Атлантического альянса инициировали против России на основе очевидной провокации, не приведя никаких доказательств виновности. Итальянское правительство, в очередной раз подчиняясь требованиям Лондона и Вашингтона, выслало из страны двух российских дипломатов. Это решение – позор. Оно было принято премьер-министром Джентилони, Демократическая партия которого (левоцентристская) проиграла на выборах 4 марта в Италии. Только Маттео Сальвини, лидер партии "Лига Севера", и Джорджия Мелони, лидер партии "Братья Италии" (правоцентристская коалиция), выразили свое полное недовольство этим решением.



Это враждебный акт, не отвечающий итальянским интересам, в отношении страны, которая никогда не причиняла боли Италии. Напротив, Россия –дружественная страна, имеющая с Италией прочные культурно-исторические связи.



Из-за санкций, введенных против России, Италия, начиная с 2014 года, теряет 3 млрд евро в год. Это подлинный эффект бумеранга с дальнейшим ущербом для всего итальянского экспорта в Россию.



Мы надеемся, что новое правительство сможет, наконец, изменить курс, восстановить суверенитет и освободиться от проявления раболепия в отношении атлантических держав.



Восстановление суверенитета означает держать свое будущее в своих руках.



Мы говорим об идеале, о том, чтобы чувствовать себя детьми своих отцов не только на биологическом уровне. Мы хотим жить в настоящем на прочном фундаменте, построенном в прошлом, и уверенно смотреть в будущее нашей страны и нашей истории.



Элизео Бертолази



10.04.2018

Доклад на Московском экономическом форуме 3-4 апреля 2018 г. Сессия: "Суверенитет, идентичность, протекционизм – новая повестка мировой политики" Источник - stoletie.ru

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