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Победа Виктора Орбана – штормовое предупреждение Брюсселю, - Д.Седов
21:35 10.04.2018

Евросоюз – это не Брюссель, это ансамбль национальных столиц

Надежды чиновников из Брюсселя на то, что возглавляемая Виктором Орбаном коалиция ФИДЕС – Венгерский гражданский союз победит на парламентских выборах не с таким разгромным преимуществом (в ее победе мало кто сомневался), не оправдались. При небывало высокой явке в 70% венгры отдали коалиции 48,5% голосов, что позволяет ей получить 134 места из 199 в парламенте и сформировать квалифицированное большинство, то есть получить право на конституционную реформу.

Теперь боевой дух Орбана укрепился. Венгерский премьер получил мандат на продолжение своей политики. "Мы победили, и это дает нам возможность защищать Венгрию, – заявил Орбан в день оглашения победы. – Европейский союз – это не Брюссель. Европейский союз – это Берлин, Будапешт, Варшава, Прага, Бухарест. Это ансамбль национальных столиц".

Виктор Орбан заступает на пост премьер-министра в четвертый раз, и в Брюсселе убеждены, что новых конфликтов с его правительством не миновать. Еще со времен своего первого прихода к власти в 2010 году Виктор Орбан встал на путь конфронтации с евробюрократией. Суть конфликта – ограничения Будапешта на прием беженцев, ограничение свободы деятельности СМИ, юстиции и правозащитных НКО, гонения на организации Сороса в Венгрии, а также подозрения в злоупотреблении финансовой помощью ЕС.

Победа ФИДЕС вызвала радость у "Альтернативы для Германии" (АдГ), у французского "Национального фронта", у Партии свободы в Нидерландах, лидер которой Герт Вилдерс поздравил Орбана с "отличным результатом" и "заслуженной победой". Да и в федеральном правительстве Германии есть симпатизирующие ФИДЕС силы. Глава МВД и лидер консервативного Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) заявил, что "рад победе" ФИДЕС. Его партия продолжит поддерживать партнерские отношения с Орбаном, сказал Зеехофер.

Однако есть и другая Европа. По словам главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна, Евросоюз создавался не для того, чтобы "предоставить дорогу национальным идеологам в правительствах". Представители ОБСЕ готовят доклад по выборам в Венгрии, который, как ожидается, подвергнет критике информационную политику венгерского государства во время избирательной кампании. Между тем проигравшая оппозиция обвиняет Орбана в нарушении демократических норм.

Однако Виктор Орбан получил критически важную для него поддержку населения. Он заявил, что весь иммиграционный кризис 2015 года был продуктом заговора Джорджа Сороса. Это и раздражает британскую The Guardian, которая пишет: "Виктор Орбан рассуждает в терминологии, свойственной только крайне правым маргиналам. Заявляя, что "десятки миллионов мигрантов из Африки и Ближнего Востока ждут возможности взломать венгерскую дверь и ворваться внутрь, сея террор, преступность и насилие, и тогда не будет пути назад", он предстает лидером антииммиграционного движения, главным вызовом единству Евросоюза, а венгерская война с демократией с этой точки зрения является войной с демократией во всем мире... Венгрия… отравляет политическую атмосферу".

Немецкий канал n-tv.de рассуждает в более умеренных выражениях, но тоже отмечает, что Орбан постарается лишить голоса последние независимые СМИ, сделать незаконными неудобные ему НКО и окончательно подчинить суды своему контролю. А на европейском уровне он продолжит выступать против солидарной политики ЕС в отношении иммигрантов и беженцев. Немецкий канал цитирует "Нью-Йорк таймс": "Эти выборы станут, вероятно, последними, после которых тяжело изувеченная демократия превратится в избирательную автократию. А для Евросоюза как собрания демократических государств возникает вопрос: можно ли проводить с Орбаном совместную политику?"

Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Оттингер (Günther Oettinger) грозит применением против Венгрии финансовых рычагов, но критериев проведения такой политики против одной страны-члена ЕС у Брюсселя нет, поэтому угроза остается пустым звуком. Более реальным представляется принятие в соответствии со ст. 7 устава ЕС санкций из-за нарушения принципов правового государства, как это было сделано в отношении Польши. В частности, стране может быть отказано в праве голоса в Совете министров ЕС.

12 апреля Европарламент должен обсудить доклад о состоянии демократии в Венгрии, подготовленный комиссией под руководством Юдит Саргентини (Judith Sargentini) из нидерландской партии зеленых, но глава фракции зеленых в Европарламенте Филипп Ламбертс не уверен, что сформируется большинство, достаточное для применения к Венгрии 7-й статьи. При этом сам Ламбертс категоричен в отношении политики Орбана: "В Венгрии, – говорит он, – доминирует националистический популизм. Я не знаю никакого другого обозначения для происходящего – с травлей иммигрантов, с крестовым походом против Джорджа Сороса, с едва прикрытым антисемитизмом".

Так или иначе, Европейскому союзу предстоят серьезные решения. Долгосрочное финансовое планирование и предстоящее в июне окончательное согласование реформы законодательства по беженцам требуют от ЕС единодушия, а ФИДЕС – Венгерский гражданский союз собирается в мае законодательно ограничить работу НКО, помогающих беженцам. Как заявил представитель фракции ФИДЕС в парламенте Янош Халас, "это вопрос суверенитета, речь идет о безопасности страны". С Орбаном европейского консенсуса в данном вопросе Брюсселю не достичь. Как говорит лидер фракции Христианско-демократической народной партии в Европарламенте Манфред Вебер, "Виктор Орбан должен выбрать, останется ли Венгрия в Евросоюзе или вылетит из него".

Дмитрий СЕДОВ | 10.04.2018

Источник - Фонд Стратегической Культуры
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523385300
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