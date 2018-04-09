За фейки спросят с юзеров. Госдума России готовит фейк-закон

11:22 10.04.2018 За фейки спросят с юзеров

Законодатели задумались о привлечении рядовых пользователей к ответственности за распространение недостоверных сведений



Татьяна Берсенева



Ответственность за распространение фейковых новостей могут возложить на рядовых пользователей. В Госдуме готовы проработать такую возможность, сообщил один из соавторов законопроекта о регулировании соцсетей, депутат Сергей Боярский ("Единая Россия"). Сам документ, который обязывает социальные сети блокировать недостоверную общественно значимую информацию, представители отрасли сочли невыполнимым. По мнению большинства экспертов, инициатива парламентариев нуждается в доработке.



На расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи в понедельник обсуждался законопроект, позволяющий органам госвласти без решения суда требовать блокировки в соцсетях общественно значимой, но недостоверной информации. Документ в июле 2017 года внесли в Госдуму единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских. Однако после критики инициативы авторы взяли тайм-аут на ее доработку.



Обновленный вариант законопроекта был представлен в Госдуме вскоре после трагедии в Кемерово, где жертвами пожара в ТЦ "Зимняя вишня" стали 64 человека. При этом в первые дни в соцсетях распространялась информация о 300 и более погибших. Однако новый документ готовился "не по следам кемеровской трагедии" - сроки, по словам Сергея Боярского, совпали случайно.



После дополнительной проработки законопроект стал "более жизнеспособным" и соответствующим российскому правовому полю, полагает депутат. Согласно документу, Роскомнадзор должен создать реестр "публичных сетей" с числом пользователей более 100 тыс. человек в сутки. Внесенные в него соцсети и мессенджеры обяжут иметь представительство в России, а также проводить идентификацию пользователей по телефонному номеру. Кроме того, им придется в течение суток удалять по заявлению пользователей информацию, "которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды", а также другие данные, за распространение которых предусмотрена уголовная или административная ответственность. Кроме того, владельцы социальных сетей будут обязаны не допускать использования их для "сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений и распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений" - подобный контент, по замыслу авторов законопроекта, также подлежит блокировке.



Механизм, закрепленный в законопроекте, предполагает, что госорганы должны обратиться в Роскомнадзор, если сочтут информацию в постах общественно значимой, но недостоверной. Например, когда речь идет о числе жертв или других последствиях трагедии, с таким обращением может выступить МЧС, ФСБ или Минздрав. Постановление суда в этом случае не требуется - достаточно решения самих чиновников, следует из документа. На исполнение требований Роскомнадзора будут отведены сутки. В противном случае ведомство заблокирует информацию самостоятельно, а соцсеть или мессенджер выплатит штраф в размере 30–50 млн рублей.



Большинство участников расширенного заседания отметили, что дополнительное регулирование соцсетей, возможно, требуется, но подходить к вопросу следует взвешенно и аккуратно. Роскомнадзор концептуально поддерживает проект, однако он нуждается в доработке, подчеркнула врио начальника правового управления Роскомнадзора Мария Смелянская. По ее словам, необходимо прояснить правовой статус владельца "публичной сети", а также более четко прописать меры по реагированию на фейковые новости.



- От представителей отрасли мы также получили предложение персонифицировать ответственность конкретного пользователя в части распространения ложных сведений и недостоверной информации. Мы обязательно проработаем это предложение на площадке комитета, - заявил "Известиям" депутат Сергей Боярский.



В действующем законодательстве нет и определения общественно значимых сведений, а также достоверной или недостоверной информации, отметила глава направления по совершенствованию отраслевого законодательства ПАО "МТС" Наталья Великородная. Степень достоверности данных в постах пользователей соцсетей должен определять госорган, следовало из ее выступления. Глава юридического отдела Mail.ru Group ("ВКонтакте" и "Одноклассники") Антон Мальгинов указал, что физически невозможно проконтролировать всю информацию в соцсетях. Только за I квартал пользователи "ВКонтакте" разместили 20 млрд постов, заметил он.



- Достаточно расхожий тезис, что соцсети не знают, каким образом отделить правду ото лжи. Это не так. У вас есть юротделы и возможности это делать, у вас будет предписание Роскомнадзора, вы можете обратиться в суд, если вы не можете отделить правду ото лжи, - ответил на замечания представителей отрасли депутат Петр Толстой (ЕР).



Публикации с недостоверной информацией могут появиться по разным причинам, и необходимо отличать злонамеренность от искреннего заблуждения, подчеркнул в заключении глава комитета по информполитике Леонид Левин ("Справедливая Россия"). По его мнению, регулирование проблемы не должно смещаться к наказанию рядовых пользователей.



Если применение нового закона ограничится противоправным контентом, то его принятие можно только приветствовать, заявил "Известиям" управляющий партнер юркомпании "Кочерин и партнеры" Владислав Кочерин, комментируя инициативу. Но как будет работать нововведение, можно увидеть только на практике, отметил эксперт. Источник - Известия

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