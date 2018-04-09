|Новым главой аппарата правительства Киргизии станет вечный аппаратчик Мурат Мукамбетов
10:01 10.04.2018
На пост руководителя аппарата правительства предложили Мурата Мукамбетова
На пост руководителя аппарата правительства предложена кандидатура Мурата Мукамбетова. Его сегодня представил премьер-министр Сапар Исаков на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.
Мурат Мукамбетов родился 3 апреля 1971 года в городе Таш-Кумыре Джалал-Абадской области.
Образование высшее. В 1993 году окончил Кыргызский архитектурно-строительный институт по специальности "инженер-строитель".
С 2012 года по настоящее время - первый заместитель руководителя аппарата правительства КР.
10 апреля 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Жазгуль МАСАЛИЕВА