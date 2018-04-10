 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 10.04.2018
10:01  Новым главой аппарата правительства Киргизии станет вечный аппаратчик Мурат Мукамбетов
09:58  Что будет, если в стране останутся одни казахи? - Дж.Сулеев
09:34  Калиевщина. Очередную партию руководителей КырЭнерго уволили за "безмерную халатность"
09:28  Амеры уверяют, что на туркменской границе прибили ракетой главного ЦА-джихадиста Кари Хикматуллу
09:24  Крысы за борт. Сингапурец Гуанмин оперативно удрал из тонущего РусАла
09:21  "Перл-Харбор-2". США-Китай. Ждать ли нападения? - И.Бойко
09:13  Догоняющая модернизация России. Чего не так? - М.Хазин
08:30  Синенькая юбочка, ленточка в косе... В Киргизии увольняют очередную генпрокуроршу
08:25  В огне не горит... Аман Тулеев избран председателем парламента Кемеровской области
08:24  Перст указующий. Средний палец из аравийской пустыни нарушил представления об истории человечества
08:09  Продолжаются кадровые подвижки в МВД Узбекистана
07:47  У Дональда Трампа ракеты чешутся. В ожидании удара, - "Къ"
07:28  В Южной Корее президентов преследуют до последнего, - М.Коростиков
07:25  Из кыргызского "Мегакома" тайно вывели 60 млн сомов. Опять?.., - super.kg
07:12  Атамбаев подписал в Анкаре: 3 соглашения, 1 договор, 1 протокол и 1 меморандум. Не густо...
07:09  Пекин отказался вести с Трампом переговоры. Китай готовит Штатам болезненную девальвацию юаня, - А.Комраков
06:52  Барабан в Думе, а свадьба в Вашингтоне.., - Манзур Эйд
06:45  Тяжелая судьба сирийской Рожавы. Главным врагом курдов по-прежнему остается Турция, - Л.Медведко
06:41  У Гонконга появился серьезный конкурент – Шанхай, - В.Катасонов
05:18  Иран предложил РЖД контракт на 3 млрд долларов
02:38  Коммунистический тупик. Как реформировать хлопковый сектор Узбекистана, - А.Ильхамов
02:21  3 из 8-ми. Новый удар Израиля по Сирии имеет важное отличие от предыдущих
01:46  В Перу на плато Пальпа найдены загадочные геоглифы. Еще загадочнее, чем Наска
01:43  "Читать запрещено". Список нежелательной литературы Таджикистана
01:37  Последний звонок. Почему учителя уходят из узбекистанских школ
00:54  "Б***ь, когда ты уже..." Одиночество полукровки. Геополитика и Россия, - Владислав Сурков
00:22  Мне их не жалко. Я бы у них все отобрал. О потерях русских олигархов, - Э.Лимонов
00:19  Как Кремль умудрился в 2014-м проиграть Украину имея на руках все козыри, - М.Перевозкина
00:17  Экономическое будущее Казахстана под угрозой: трудовые перспективы молодежи, - М.Шибутов
00:15  На помощь Асаду (братьям алавитам) спешат российские танки и ЧВК, - В.Мухин
00:12  "Мигранты насиловали меня по кругу, а муж истошно орал". Немцы сотнями тысяч бегут из Германии, - "СП"
00:11  Казахстан объявил узбекских мукомолов соперниками в борьбе за афганский рынок
00:01  Откроются врата к пост-каримовским репрессиям..? (полемика) - Б.Мусаев
Понедельник, 09.04.2018
23:20  На выборах в Венгрии победил Орбан. Очередное "нет" Западу и либеральным ценностям
22:15  Армения сегодня перешла на парламентскую форму правления
19:45  В Казахстане дерусификация дошла до музея поэта Васильева
19:40  Почему Кремль готов терпеть любые унижения, - Пол Робертс
19:34  Трамп и Макрон обвиняют Путина в химической атаке Думы, - Washington Post
19:26  Как Трамп может противостоять "зверю Асаду", - CNN
19:21  Экс-шефу УзбСНБ Иноятову поручено разводить карасей
18:51  Узбекистан возобновил прерванную в 2012 году поставку газа в Таджикистан
17:49  50 богатейших рос-буржуев потеряли за день почти $12 млрд
16:46  Астана планирует направить миротворцев... в Ливан (почему не в Бутан?)
15:44  КырПрезидент Жээнбеков улетел в Турцию. Просить новых кредитов
12:14  Роль США в производстве афганских наркотиков, - Mashregh
12:11  Многополярный мир во главе с Китаем, США и Россией, - Ли Шуйюй
12:09  В Узбекистане должников за комуслуги не будут пускать за границу
12:03  Страх и недоверие. В Киргизии рушатся надежды Алмазбека Атамбаева, - Г.Михайлов
12:00  Джура Иномзода - министр здравоохранения Таджикистана. Терапевт от Бога, - "АП"
06:47  Бишкек задолжал Пекину. Китай ожидает от Киргизии погашения кредитов, - И.Панкратенко
06:44  Призраки "опиумных войн" все явственнее витают над Китаем, - Ю.Тавровский
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
Калиевщина. Очередную партию руководителей КырЭнерго уволили за "безмерную халатность"
09:34 10.04.2018

За аварию на Бишкекской ТЭЦ премьер Киргизии уволил главу Национального энергохолдинга


Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков поручил освободить от должностей главу Национального энергохолдинга Айбека Калиева и генерального директора "Электрических станций" Узака Кыдырбаева за аварию на Бишкекской ТЭЦ, произошедшую в январе 2018 года во время наступления аномальных холодов. Об этом глава киргизского правительства объявил во вторник, 10 апреля, на совещании об итогах работы межведомственной комиссии по выяснению причин этой аварии.

Изучив заключение комиссии, премьер назвал причиной аварии "безмерную халатность", в результате которой "целый город остался без тепла в зимнее время". "Соответственно, такое прощать нельзя", - добавил он. Причину увольнения председателя правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиева премьер объяснил так: "Я решил уволить Айбека Калиева, который, будучи главой Нацэнергохолдинга, несет ответственность за подготовку компаний к осенне-зимнему периоду. Я ждал результатов расследования Межведкомиссии. В процессе стало очевидным, что Нацэнергохолдинг даже не смог внятно объяснить депутатам и широкой общественности основные темы по модернизации ТЭЦ".

Кроме того, Исаков поручил освободить от должностей технического директора, начальника гидротехнической службы и начальника службы эксплуатации и ремонта теплотехнического оборудования "Электрических станций". Первому заместителю председателя правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Нурлану Садыкову, ряду сотрудников "Электрических станций" и государственных органов, курирующим энергетический сектор, объявлены строгие выговоры. Пока бывший директор городской ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу, уволенный после аварий, пытается восстановиться в этой должности через суд, глава правительства предписал освободить от занимаемой должности еще ряд сотрудников из руководящего состава ТЭЦ Бишкека.

Комиссия пришла к выводу, что оперативный персонал ТЭЦ Бишкека действовал с нарушением инструкций по ликвидации аварии. Исаков поручил наложить на них дисциплинарные взыскания и отменить взыскания, наложенные на рядовых сотрудников ТЭЦ, которые следовали указаниям руководства. Исаков считает, что их "вина незначительна", и "рядовые сотрудники не должны нести наказание за тех, кто руководил процессом". При принятии решений учтены итоги работы временной комиссии Жогорку Кенеша (парламента республики) по изучению причин аварии и расследованию использования 386 миллионов долларов, выделенных на модернизацию ТЭЦ.

По обращению главы правительства Генпрокуратура возбудила уголовное дело и проводит следствие, задача которого дать юридическую оценку действий всех чиновников, руководства и сотрудников компаний. Госорганам поручено повысить устойчивость работы теплоснабжающей системы республики и не допускать подобных ситуаций в будущем и совершенствовать законодательную базу в области энергетики.

В январе на Бишкекской ТЭЦ произошли две аварии, которые совпали с наступившими аномальными холодами, в результате температура в квартирах киргизской столицы упала до восьми градусов. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, расследуя причины аварии, выявил факты хищений и незаконного вывода денег руководством "Электрических станций" через подставные фирмы. В марте был арестован бывший первый замгендиректора Бердибек Боркоев, который подозревается в хищении средств, выделенных на подготовку ТЭЦ к зиме, позже в том же месяце задержан технический директор Алмаз Жусупбеков. В начале апреля задержали генерального директора "Электрических станций" Узака Кыдырбаева.

10.04.2018

Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523342040
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  