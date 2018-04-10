Калиевщина. Очередную партию руководителей КырЭнерго уволили за "безмерную халатность"

09:34 10.04.2018 За аварию на Бишкекской ТЭЦ премьер Киргизии уволил главу Национального энергохолдинга





Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков поручил освободить от должностей главу Национального энергохолдинга Айбека Калиева и генерального директора "Электрических станций" Узака Кыдырбаева за аварию на Бишкекской ТЭЦ, произошедшую в январе 2018 года во время наступления аномальных холодов. Об этом глава киргизского правительства объявил во вторник, 10 апреля, на совещании об итогах работы межведомственной комиссии по выяснению причин этой аварии.



Изучив заключение комиссии, премьер назвал причиной аварии "безмерную халатность", в результате которой "целый город остался без тепла в зимнее время". "Соответственно, такое прощать нельзя", - добавил он. Причину увольнения председателя правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиева премьер объяснил так: "Я решил уволить Айбека Калиева, который, будучи главой Нацэнергохолдинга, несет ответственность за подготовку компаний к осенне-зимнему периоду. Я ждал результатов расследования Межведкомиссии. В процессе стало очевидным, что Нацэнергохолдинг даже не смог внятно объяснить депутатам и широкой общественности основные темы по модернизации ТЭЦ".



Кроме того, Исаков поручил освободить от должностей технического директора, начальника гидротехнической службы и начальника службы эксплуатации и ремонта теплотехнического оборудования "Электрических станций". Первому заместителю председателя правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Нурлану Садыкову, ряду сотрудников "Электрических станций" и государственных органов, курирующим энергетический сектор, объявлены строгие выговоры. Пока бывший директор городской ТЭЦ Нурлан Омуркул уулу, уволенный после аварий, пытается восстановиться в этой должности через суд, глава правительства предписал освободить от занимаемой должности еще ряд сотрудников из руководящего состава ТЭЦ Бишкека.



Комиссия пришла к выводу, что оперативный персонал ТЭЦ Бишкека действовал с нарушением инструкций по ликвидации аварии. Исаков поручил наложить на них дисциплинарные взыскания и отменить взыскания, наложенные на рядовых сотрудников ТЭЦ, которые следовали указаниям руководства. Исаков считает, что их "вина незначительна", и "рядовые сотрудники не должны нести наказание за тех, кто руководил процессом". При принятии решений учтены итоги работы временной комиссии Жогорку Кенеша (парламента республики) по изучению причин аварии и расследованию использования 386 миллионов долларов, выделенных на модернизацию ТЭЦ.



По обращению главы правительства Генпрокуратура возбудила уголовное дело и проводит следствие, задача которого дать юридическую оценку действий всех чиновников, руководства и сотрудников компаний. Госорганам поручено повысить устойчивость работы теплоснабжающей системы республики и не допускать подобных ситуаций в будущем и совершенствовать законодательную базу в области энергетики.



В январе на Бишкекской ТЭЦ произошли две аварии, которые совпали с наступившими аномальными холодами, в результате температура в квартирах киргизской столицы упала до восьми градусов. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, расследуя причины аварии, выявил факты хищений и незаконного вывода денег руководством "Электрических станций" через подставные фирмы. В марте был арестован бывший первый замгендиректора Бердибек Боркоев, который подозревается в хищении средств, выделенных на подготовку ТЭЦ к зиме, позже в том же месяце задержан технический директор Алмаз Жусупбеков. В начале апреля задержали генерального директора "Электрических станций" Узака Кыдырбаева.



10.04.2018 Источник - fergananews.com

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