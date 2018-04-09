"Перл-Харбор-2". США-Китай. Ждать ли нападения? - И.Бойко

09:21 10.04.2018 США-Китай. Ждать ли нападения?



Торговая война между США и Японией привела к "Перл-Харбору", а затем к трагедиям в Хиросиме и Нагасаки





Торговая война между США и Китаем все быстрее переходит в горячую фазу. Еще совсем недавно США нанесли удар по китайским экспортерам стали и алюминия (впрочем, здесь Китай был не одинок и "попал под раздачу" вместе с другими странами). И пока китайские конкуренты пытались осознать начало боевых действий на торговом фронте с США последовал следующий удар - 25% повышение ввозных пошлин на другие товары китайского происхождения на общую сумму в 50 млрд долл. Тут у китайцев терпение лопнуло. В ответ были приняты симметричные решения о повышении ввозных пошлин на американские товары на такую же сумму в 50 млрд долл. (а затем и на 100 млрд долл.), среди которых импорт соевых бобов из США. Трамп запустил бумеранг. Большинство его решений, объясняемые желанием сократить торговую задолженность перед другими странами и сделать США вновь великой страной, приводят к противоположному результату - с каждым трамповским решением американцы все глубже увязают в экономическом болоте.



Так будет и в ситуации с "зеркальным" ограничением на ввоз американских соевых бобов. Для США китайский рынок важен, из общего экспорта соевых бобов в 21 млрд долл. почти 14 млрд. приходится на США, то есть больше половины. И, несмотря на то, что данные меры объявлены, но еще не вступили в действие, биржевые индексы уже обвалились, а фермеры (кстати, в тех регионах, которые своим большинством голосовали за Трампа в ходе президентской кампании) высказывают серьезное беспокойство и готовы к самым решительным протестам. К ним могут присоединиться и потребители стали (например, автомобильные концерны), которым наверняка не улыбается перспектива покупать дорогую и менее качественную американскую сталь. Но и для Китая торговая война с США не несет ничего хорошего. На США приходится около 25% китайского экспорта и США дают Китаю почти 89% профицита во внешней торговле (376 млрд долл. из общей суммы китайского внешнеторгового профицита в 422,5 млрд долл.).



Очень похожая ситуация складывалась между США и Японией в конце 20-х годов прошлого столетия. Важно отметить то обстоятельство, что начавшаяся в те годы Великая депрессия имела глобальный характер, то есть охватила практически все страны мира. Особенно от нее стали страдать страны, зависящие от экспорта своей продукции, поскольку протекционизм на экспортных рынках (зачастую используемый для снижения импортных расходов и защиты национальных производителей для снижения безработицы и увеличения рабочих мест) ставил под угрозу их внутреннее экономическое и политическое равновесие. Так случилось и с Японией, когда США резко повысили ввозные пошлины на 20 тыс. наименований импортируемой продукции, среди которых товары японского происхождения, в том числе ее основные экспортные позиции - шелк-сырец и рис. В результате, в течение 1929−1933 годах японский экспорт шелка-сырца в США сократился более чем в два раза. О масштабности нанесенного Японии удара говорит тот факт, что экспорт шелка-сырца составлял в то время около 30% всего японского экспорта, и в этой отрасли было занято около 50% японских фермерских хозяйств. Внутренние экономические проблемы в стране обострились, что вызвало существенные политические изменения в Японии. Главный выход из создавшейся ситуации Япония нашла в территориальной экспансии, развернув экономику страны в направлении внутренней мобилизации и милитаризации.



Милитаризация оживила японскую экономику. Увы, это исторический факт. Милитаризация экономики содействовала резкому росту тяжелой промышленности, доля которой за 1929 - 1938 гг. увеличилась с 32,2 до 60,8% в общем объеме производства, в то время как доля текстильной промышленности снизилась с 31,4 до 20,2%. За 1931 - 1938 гг. объем промышленной продукции вырос в 1,6 раза, продукция металлургии - в 10 раз, машиностроения - в 6,7, химической - в 3,2, газовой и электротехнической - в 2,1 раза. Окончательно сформировались как самостоятельные отрасли производство грузовых автомобилей и самолетов. К 1939 г. производство вооружения и военных материалов возросло в 5 раз по сравнению с 1925 г.



В рамках территориальной экспансии в августе 1931 года Япония начала вторжение в Маньчжурию (Северо-восточный Китай). Эти действия Японии получили осуждение не только США в январе 1932 г., но и Лиги наций, что заставило Японию впоследствии принять решение о выходе из этой международной организации. Япония продолжила свою экспансию в азиатско-тихоокеанском регионе под лозунгом создания "Великого пояса азиатского процветания" и освобождения северо-восточной Азии от европейцев и американцев.



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Чтобы остановить продвижение Японии в азиатском регионе США использовали еще более серьезный рычаг давления - введение Президентом США Ф. Рузвельтом в июле 1941 года эмбарго на поставки сырой нефти в Японию. Это был экономический нокаут. К началу 1940-х годов около 80% потребляемой нефти Япония получала из США и Мексики (из США почти 70%). В результате введения американских санкций и прекращения поставок нефти из США в Японии образовался существенный дефицит топлива, которого могло хватить только на 1 год милитаризационного существования. Эксперты заявляют, что другого выхода, кроме как бомбить США у Японии не оставалось. И 7 декабря 1941 года японцы нанесли сокрушительный удар по американской базе военно-морских сил США в Перл-Харборе. Этим ударом ситуацию удалось выправить. И пока США пытались оправиться от нанесенного удара, уже к маю 1942 года Япония добились полной топливной независимости. Из Ост-Индских нефтеперерабатывающих заводов и нефтяных скважин в Японию стало поступать около 18 миллионов баррелей нефти и моторного топлива в год. Но инцидентом в Перл-Харборе история японо-американского торгового и военно-политического противостояния, как известно, не закончилась.



Сегодня важно помнить трагический урок истории. Глобальный экономический кризис во все времена заставляет искать решения. Но вместо сложного процесса перестройки внутренней экономики политики прибегают к более простым и эффектным решениям поиска внешних врагов, экспортируя свой кризис в другие страны и создавая угрозу международной стабильности в целом. Торговые войны, милитаризация экономики и территориальная экспансия, как показывает опыт противостояния США и Японии, не дают длительного эффекта и, более того, ведут к гуманитарным катастрофам. Следует понимать, что при достигнутом уровне развития вооружений современный "Перл-Харбор", в какой бы части мира он не случился, может стать началом конца цивилизации. Спасительный выход только в развороте внешней конфронтационности в русло внутренней перестройки и на этой основе формирования новой модели интеграционного взаимодействия между странами.



Ирина Бойко

9 апр. 18 Источник - svpressa.ru

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