|Синенькая юбочка, ленточка в косе... В Киргизии увольняют очередную генпрокуроршу
08:30 10.04.2018
Президент С.Жээнбеков внесет представление в профильный комитет ЖК об освобождении генпрокурора Индиры Джолдубаевой
В Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту поступило представление от президента Сооронбая Жээнбекова об освобождении от должности генерального прокурора Индиры Джолдубаевой. Об этом 10 апреля сообщили в комитете.
Ожидается, что представление представит руководитель Аппарата президента КР Мухамедкалый Абылгазиев.
Статья 64 Конституции Кыргызской Республики:
4. Президент:
1) назначает с согласия Жогорку Кенеша Генерального прокурора; в случаях, предусмотренных законом, освобождает от должности Генерального прокурора с согласия не менее половины от общего числа депутатов Жогорку Кенеша либо по инициативе одной трети от общего числа депутатов Жогорку Кенеша, одобренной двумя третями депутатов Жогорку Кенеша;