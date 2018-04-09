 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В огне не горит... Аман Тулеев избран председателем парламента Кемеровской области
08:25 10.04.2018

Совет народных депутатов Кемеровской области на внеочередной сессии во вторник почти единогласно выбрал бывшего губернатора региона Амана Тулеева на должность председателя парламента Кузбасса, передает РИА Новости.

Алексей Синицын, возглавлявший облсовет с октября 2016 года, подал заявление о досрочном сложении полномочий, чтобы депутаты смогли проголосовать за Тулеева, которому после отставки 1 апреля был передан вакантный мандат в кузбасском парламенте. Депутаты поддержали заявление Синицына и выдвинули на эту должность Тулеева.

За кандидатуру Амана Тулеева было отдано 38 из 39 голосов, один человек проголосовал против.

Сам Тулеев заявил, что считает после произошедшей трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" свою совесть чистой перед Богом, так как он сделал все, что мог.

"Человек проверяется, когда беда. Но вы-то меня не бросили. Я чувствовал поддержку. Спасибо вам! Знаю, сейчас, после выборов (спикера), будет литься грязь, причем от людей, которые даже не знают, где расположен Кузбасс. Здесь не может быть, никакой вины нет. Собственник в Австралии, но про него никто не выступает. Три года были налоговые каникулы, и никто не имел права заикаться (о проверках)", - сказал Тулеев, выступая в парламенте.

"На сегодняшний день, благодаря нашим депутатам, труду команды, мы можем гордиться Кузбассом созидательным, процветающим. Область я передаю новому губернатору в прекрасном, рабочем, мобильном состоянии. По итогам 2017 года наблюдается рост налогов и налоговых доходов - 29,9 миллиарда рублей. Это 26,4 процента к 2016 году. Это говорит о профессионализме, уме, таланте команды. Такого в истории Кузбасса просто не было", - сказал Тулеев, выступая в парламенте.

Он отметил, что передает область новому руководителю в финансово устойчивом положении, "с денежками".

"Мы вышли среди 80 регионов России на четвертое место по налоговым доходам. Не только уголь. Тут все - металлургия, машиностроение, химия, малый бизнес, обрабатывающая промышленность", - подчеркнул он.

Тулеев добавил, что вспомнил 1990 год, когда точно так же 250 депутатов избрали его, тогда начальника Кемеровской железной дороги, председателем областного совета народных депутатов.

"Сегодня 2018 год, и все возвращается на круги своя. Интересно в жизни происходит, круговорот такой. Говорить мне со многими из вас легко и просто, потому что мы вместе прошли большой путь и совесть у нас перед Господом чиста", - сказал он.

Руководивший Кемеровской областью более 20 лет Тулеев подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, большинство из которых дети.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523337900
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