Перст указующий. Средний палец из аравийской пустыни нарушил представления об истории человечества

08:24 10.04.2018 Ученые обнаружили в пустыне в Саудовской Аравии кость пальца современного человека возрастом 88 тыс. лет, что переписывает историю распространения человечества из Африки – уходить с этого континента люди начали на 20 тыс. лет раньше, чем предполагалось, сообщили СМИ.



В пустыне нашли кость размером в 3 сантиметра. Этот средний палец – самое старое ископаемое Homo sapiens, найденное за пределами Африки. Ученые провели исследования, которые подтвердили, что фаланга пальца принадлежит современному человеку, сообщает Daily Mail.



Палец был найден в Аль-Вусте, старинном пресноводном озере, которое сейчас находится на территории пустыни Нефуд. Здесь же были найдены многочисленные окаменелости животных – бегемотов, пресноводных улиток, а также каменные орудия, изготовленные людьми.



Среди этих находок и обнаружилась крошечная человеческая кость, оказавшаяся древнейшими человеческими останками, найденными на территории Аравийского полуострова. Это указывает на то, что люди стали выходить из Африки значительно раньше, чем предполагалось учеными до этого.



Ранее кости Homo sapiens, найденные в пещере в Израиле, датировались возрастом в 177 тыс. лет, и были главным доказательством начала распространения человечества за пределы Африки.



Теперь исследователи предполагают, что люди перешли в Аравию через современное Красное море, которое в то время было "немного шире реки". В то время климат на Аравийском полуострове был влажным, с сотнями рек и озер.



Ученые ожидают найти новую информацию в этом регионе, который ранее не был широко исследован археологами.



В апреле российские ученые со ссылкой на исследования российских памятников археологии среднего и позднего палеолита также скорректировали историю исчезновения неандертальцев.

9 апреля 2018, Сергей Гурьянов Источник - vz.ru

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