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|Продолжаются кадровые подвижки в МВД Узбекистана
08:09 10.04.2018
В структуре МВД Узбекистана произведен ряд назначений
В структуре Министерства внутренних дел Узбекистана произведен ряд назначений.
По данным пресс-службы МВД, Файзулла Касимов стал Начальником Управления информационных технологий, связи и защиты информации МВД.
Также назначены заместители УВД четырех областей. Полковник Илхомбой Худайбергенов назачен заместителем начальника УВД Ташкентской области.
Полковник Бахриддин Сафаров стал заместителем главы УВД Джизакской области, полковник Акил Хасанов – УВД Навоийской области (одновременно начальник Следственного управления) и Фахриддин Холов – УВД Бухарской области (начальник Следственного управления).
Начальником Юкоричирчикского РОВД Ташкентской области стал подполковник Ахмеджанов Музаффар Халматович, Шахриханского РОВД Андижанской области - подполковник Абдужалилов Тохиржон Туйчибоевич, Ходжаабадского РОВД этой же области - подполковник Юлдашев Акмалжон Фозилжонович и Ангорского РОВД Сурхандарьинской области - майор Болтаев Мурод Мамаражабович.