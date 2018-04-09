Продолжаются кадровые подвижки в МВД Узбекистана

08:09 10.04.2018 В структуре МВД Узбекистана произведен ряд назначений



В структуре Министерства внутренних дел Узбекистана произведен ряд назначений.

По данным пресс-службы МВД, Файзулла Касимов стал Начальником Управления информационных технологий, связи и защиты информации МВД.



Также назначены заместители УВД четырех областей. Полковник Илхомбой Худайбергенов назачен заместителем начальника УВД Ташкентской области.



Полковник Бахриддин Сафаров стал заместителем главы УВД Джизакской области, полковник Акил Хасанов – УВД Навоийской области (одновременно начальник Следственного управления) и Фахриддин Холов – УВД Бухарской области (начальник Следственного управления).



Начальником Юкоричирчикского РОВД Ташкентской области стал подполковник Ахмеджанов Музаффар Халматович, Шахриханского РОВД Андижанской области - подполковник Абдужалилов Тохиржон Туйчибоевич, Ходжаабадского РОВД этой же области - подполковник Юлдашев Акмалжон Фозилжонович и Ангорского РОВД Сурхандарьинской области - майор Болтаев Мурод Мамаражабович. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - UzDaily.uz

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