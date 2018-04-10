У Дональда Трампа ракеты чешутся. В ожидании удара, - "Къ"

07:47 10.04.2018 США пообещали наказать Сирию, а Израиль уже отбомбился

10.04.2018



Ближайшие сутки станут решающими для сторон, вовлеченных в сирийский конфликт: в понедельник днем президент США Дональд Трамп пообещал в течение 24–48 часов решить, применять или нет военную силу против Дамаска. В Вашингтоне убеждены, что в городе Дума неподалеку от Дамаска было применено химическое оружие, а причастны к атаке сирийские власти, Россия, Иран "или все вместе". Расплату сирийцам Дональд Трамп обещал еще на прошлой неделе, но первыми удар по Сирии в ночь на понедельник нанесли (по данным Минобороны РФ) израильтяне. Целью стала одна из крупнейших сирийских авиабаз Ат-Тифор (Т-4). Как утверждают местные СМИ, на этой базе находятся представители движения "Хезболла", а также военные советники из Ирана и России.



"Это варварское, ужасное нападение. Этого не должно было случиться,- заявил Дональд Трамп, комментируя сообщения об использовании в минувшую субботу химоружия в городе Дума.- Если это Россия, если это Сирия, если это Иран, если это они все вместе, мы выясним". Решение о том, бомбить ли Сирию, президент США пообещал принять в течение 24–48 часов.



В понедельник же по этой теме состоялась и экстренная встреча Совбеза ООН. К этому заседанию США обновили проект резолюции по учреждению нового механизма расследования инцидентов с применением в Сирии химоружия. Споры об этом механизме РФ и США ведут уже около полугода. Сейчас западные страны требуют того, на чем Россия настаивала с самых первых сообщений о химатаках Сирии,- делать выводы на основании не публикаций в соцсетях, а расследования на месте событий.



"Когда требуют расследования честного, немедленного - мы только за. Но когда это расследование упаковывается в необходимость прийти в заданную точку, а заданная точка - "это сделал Асад (президент Сирии Башар Асад.- "Ъ") при поддержке (президента РФ.- "Ъ") Владимира Путина", здесь серьезного разговора не получается",- сказал в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. Говоря о химатаках в Думе, он отметил: на месте инцидента побывали и российские военные специалисты, и представители сирийского Красного Полумесяца. "Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или другого химического вещества против мирных граждан",- добавил министр. Собеседники "Ъ" в Думе придерживаются разных позиций - одни утверждают, что атаки были, другие избегают ответа на вопрос об инциденте.



Напомним, еще в воскресенье Дональд Трамп пообещал: "животное" Башар Асад заплатит "большую цену" за химатаку.



Президент США выразил сожаление, что его предшественник Барак Обама не принял жестких мер в отношении Дамаска: "Если бы президент Обама перешел свою объявленную красную линию на песке, то сирийская катастрофа закончилась бы давно!"



На этом фоне неудивительно, что после того как в понедельник утром стало известно об ударе по одной из крупнейших сирийских авиабаз Ат-Тифор (Т-4), государственное информагентство Сирии "Сана" предположило: удар был нанесен военными США. Но Пентагон быстро отверг свою причастность к ударам по Сирии. Так же сделал и французский Генштаб (Париж ранее неоднократно предостерегал Дамаск от перехода "красной черты" в контексте химатак). Спустя несколько часов после первых сообщений об ударе по сирийской базе Минобороны РФ возложило ответственность за происшедшее на Израиль.



Аэродром Тияс (историческое название авиабазы) находится между городами Хомс и Пальмира, то есть в стратегически важном месте. С самого старта российской кампании в республике этот аэродром был одной из ключевых точек временного базирования для РФ и использовался как аэродром подскока для российских ВКС. В 2015 году в Пентагоне заявляли, что, по их данным, на эту базу было переброшено пять вертолетов Ми-24 ВКС РФ. Именно они пострадали в 2016 году, как сообщал телеканал Би-би-си со ссылкой на американскую компанию Stratfor, в результате атаки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Без инцидентов с советниками ранее также не обходилось. В марте 2017 года в результате подрыва радиоуправляемого фугаса, заложенного боевиками на дороге от авиабазы в город Хомс, погибли четверо из шести российских военных советников, а двое серьезно пострадали.



Как сообщили "Ъ" в Минобороны РФ, 9 апреля в период с 3:25 по 3:53 по московскому времени два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли по авиабазе Т-4 удар восемью управляемыми ракетами. "Подразделениями ПВО вооруженных сил Сирии в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет, три ракеты достигли западной части аэродрома",- уточнили в ведомстве, добавив, что среди российских советников в Сирии пострадавших нет. Ранее саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга прав человека проинформировал: на базе находятся российские и иранские советники, а также представители "Хезболлы". Иранское агентство Fars подтвердило гибель на базе Т-4 четверых граждан страны, не указав, в каком качестве они там находились. Тегеран признает присутствие в Сирии только своих военных советников и опровергает любую информацию о наличии в этой стране иранских военных баз и регулярных вооруженных формирований.



Как сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в американском правительстве, США заранее были предупреждены, что удар состоится и что его проведут израильские ВВС. В свою очередь, Израиль оставил сообщения о своей причастности к ударам без комментариев - как делал это и в большинстве случаев ранее.



По словам источника "Ъ" в органах военного управления РФ, израильские ВВС специально не стали заходить в воздушное пространство Сирии из соображений собственной безопасности.



Нападение на Т-4 собеседник "Ъ" связывает с несколькими факторами, главный из которых связан с нахождением на этой авиабазе иранских военных (ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что не потерпит появления в Сирии иранских военных баз).



Директор Центра исследования Ближнего Востока и Африки имени Моше Даяна (Тель-Авив) Узи Раби сказал в беседе с "Ъ": атака, если за ней действительно стоит Израиль, может быть связана с израильской стратегией противодействия росту иранского влияния. "Эта стратегия неизменна. Нет ни фиксированного времени, ни даты для акций Израиля",- сказал эксперт, отвечая на вопрос, зачем Израиль нанес удар в тот момент, когда все ожидают решения Вашингтона. Узи Раби не исключил того, что поспешность с нанесением удара связана с заявлениями Дональда Трампа, сделанными на прошлой неделе,- о том, что Вашингтон планирует уйти из Сирии как можно скорее. Израиль, как и Саудовская Аравия, хочет быть уверенным, что уход США не станет очередной возможностью для Ирана расширить свое влияние в регионе. Эксперт также добавил, что в России понимают озабоченность Израиля политикой Ирана.



По данным израильских СМИ, в феврале в ходе телефонного разговора Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин договорились продолжать координацию действий между военными обеих стран во избежание конфликтных ситуаций в Сирии. "Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе",- говорилось в сообщении пресс-службы Кремля. Тот февральский разговор состоялся после того, как между Израилем и Сирией чуть не вспыхнула война - из-за вторгшегося на израильскую территорию иранского беспилотника. Как утверждают израильские СМИ, он был запущен именно с сирийской базы Т-4.



В этот раз, отвечая на вопрос, запланировано ли у главы государства общение с руководством Израиля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Безусловно, это является поводом для нашей обеспокоенности. По соответствующим каналам общение с израильской стороной ведется". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, с тем, что произошло на авиабазе, надо разбираться. "Сообщений много о том, кто летал, а кто не летал",- сказал он несколько часов спустя после заявлений Минобороны.



Марианна Беленькая, Александра Джорджевич, Галина Дудина, Иван Сафронов



Газета "Коммерсантъ" №61 от 10.04.2018, Источник - kommersant.ru

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