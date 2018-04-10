Из кыргызского "Мегакома" тайно вывели 60 млн сомов. Опять?.., - super.kg

07:25 10.04.2018 Депутат: "Получили тайную информацию о выводе 60 млн сомов из "Мегакома"



"Мы получили секретную информацию о выводе 60 млн сомов из "Мегакома", - заявил 9 апреля порталу SUPER.KG депутат фракции "Ата Мекен" Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов.



Как заявил народный избранник, эти сведения предоставили сотрудники "Мегакома", в связи с чем, начиная с 10 апреля, они обратятся по поводу расследования в ГКНБ и другие соответствующие органы.



"Нам, как депутатам, сотрудники "Мегакома" предоставили секретную информацию по сворованным 60 млн сомам. С 10 апреля на заседаниях комитета и пленарных заседаниях Жогорку Кенеша мы обратимся по расследованию этого вопроса в Госкомитет по нацбезопасности и другие компетентные ведомства", - сказал Шыкмаматов.



Автор: Мунарбек Жоргомов



10 апреля 2018 Источник - super.kg

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