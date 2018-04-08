Атамбаев подписал в Анкаре: 3 соглашения, 1 договор, 1 протокол и 1 меморандум. Не густо...

07:12 10.04.2018 По итогам официального визита президента Сооронбая Жээнбекова в Турцию состоялась церемония подписания совместных документов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



По итогам официального визита президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Турецкую Республику 9 апреля 2018 года состоялась церемония подписания совместных документов.



В частности, подписаны следующие двусторонние документы:



1. Меморандум о сотрудничестве между Агентством по поддержке содействию инвестициям при правительстве Турецкой Республики (ispat) и Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики;



2. Соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между правительством КР и правительством ТР;



3. Соглашение о сотрудничестве между правительством КР и правительством ТР в области сельского хозяйства;



4. Соглашение между правительством КР и правительством ТР о взаимном поощрении и защите инвестиций;



5. Договор о социальном обеспечении между правительством КР и правительством ТР;



6. Протокол о сотрудничестве между правительством КР и правительством ТР в области печати и информации. Источник - kyrtag.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523333520

Новости Казахстана

