 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Атамбаев подписал в Анкаре: 3 соглашения, 1 договор, 1 протокол и 1 меморандум. Не густо...
07:12 10.04.2018

По итогам официального визита президента Сооронбая Жээнбекова в Турцию состоялась церемония подписания совместных документов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По итогам официального визита президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Турецкую Республику 9 апреля 2018 года состоялась церемония подписания совместных документов.

В частности, подписаны следующие двусторонние документы:

1. Меморандум о сотрудничестве между Агентством по поддержке содействию инвестициям при правительстве Турецкой Республики (ispat) и Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики;

2. Соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между правительством КР и правительством ТР;

3. Соглашение о сотрудничестве между правительством КР и правительством ТР в области сельского хозяйства;

4. Соглашение между правительством КР и правительством ТР о взаимном поощрении и защите инвестиций;

5. Договор о социальном обеспечении между правительством КР и правительством ТР;

6. Протокол о сотрудничестве между правительством КР и правительством ТР в области печати и информации.

Источник - kyrtag.kg
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