Пекин отказался вести с Трампом переговоры. Китай готовит Штатам болезненную девальвацию юаня, - А.Комраков

07:09 10.04.2018 Тактика выкручивания рук и последующих переговоров оказалась бессмысленной в отношении Китая. Представители администрации Дональда Трампа накануне анонсировали переговоры с Пекином для обсуждения китайских торговых уступок. Но вчера Китай фактически захлопнул дверь перед носом Трампа. Никаких переговоров в рамках торговых споров со Штатами не было, и более того – в Поднебесной считают такие переговоры невозможными в нынешних обстоятельствах, заявил в понедельник МИД КНР.



Точно в соответствии со своими предвыборными обещаниями президент США Дональд Трамп продолжает охоту на дефицит в торговле с КНР, который ежегодно составляет около 0,5 трлн долл. Введение пошлин на сталь и алюминий, а затем и на 1,3 тыс. китайских товаров, что в сумме могло дать США 50 млрд долл., команда изучить возможность повышения пошлин на товары стоимостью еще на 100 млрд не остались незамеченными.



В ответ на это Госсовет Китая пообещал ввести повышенные пошлины (в 25%) на 106 американских товаров, и кроме прочего на такие чувствительные позиции, как соевые бобы, автомобили, самолеты, химическую продукцию. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 млрд долл.



Казалось бы, трудно отрицать очевидное – вот оно, преддверие торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Однако в своей необычной манере Трамп заявил, что, по его мнению, никакой войны нет, так как она "была проиграна много лет назад глупыми или некомпетентными представителями США".



Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телеканалу CBS, которое вышло в эфир в воскресенье, уверял, что торговая война с Китаем не является целью Вашингтона, а Соединенные Штаты продолжат вести переговоры с Китаем по торговле.



В тот же день глава Национального совета по торговле при Белом доме, помощник президента США Дональда Трампа Питер Наварро в интервью телеканалу NBC говорил, что заявления Вашингтона следует воспринимать серьезно, это, мол, не просто тактика ведения переговоров.



Однако в Пекине, похоже, решили не играть по правилам противника. И объявили переговоры невозможными. "В нынешних условиях обе стороны больше не могут вести переговоры по этим вопросам", – заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. "Соединенные Штаты, с одной стороны, угрожают новыми мерами и в то же время говорят, что готовы начать переговоры. Я не могу с уверенностью сказать, для чего Соединенные Штаты все это делают", – добавил он.



Власти КНР заявляют не только о намерении ввести пошлины на товары американского экспорта, но и о своей готовности "идти до конца и любой ценой" защищать свои торговые интересы.



Ответ КНР может оказаться весьма чувствительным. В 2016 году 62% экспортированных из США соевых бобов, 17% автомобилей и 25% самолетов Boeing были проданы Китаю. Кроме того, Китай является страной, с которой США имеет самое большое сальдо в торговле услугами. По данным Министерства коммерции КНР, за прошлые 10 лет объем американского экспорта в области услуг в Китай вырос в 6 раз. Американские предприятия получают в КНР высокую прибыль в таких сферах, как туризм, образование, кино и книжные изделия, сообщает "Жэньминь жибао".



Вчера же агентство Bloomberg сообщило, что Китай изучает возможность ослабления юаня в качестве инструмента в торговых переговорах с США. Искусственно заниженный курс юаня, который способствует увеличению экспорта из Поднебесной, также был одной из претензий Трампа, озвученной еще в предвыборной гонке. Однако, отмечает Bloomberg, с тех пор как Трамп вступил в должность, курс китайской валюты укрепился на 9%, а власти страны даже разрабатывали механизм более рыночного регулирования его курса. Впрочем, это тоже обоюдоострое оружие, опыт 2015 года, когда Китай неожиданно девальвировал юань примерно на 2%, показал, что в случае девальвации юаня Китай будет подвержен риску волатильности на местном финансовом рынке. Впрочем, президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Монкевич считает такой вариант давления на Штаты маловероятным. "Китай очень активно выводит юань в качестве резервной валюты на мировой рынок. Активное государственное регулирование курса юаня значительно ослабит статус китайской валюты в качестве резервного

аналога доллару или евро. Поэтому искусственного ослабления юаня скорее всего не будет", – сказал он "НГ".



"Непрерывное увеличение списка товаров, в отношении которых будут повышены пошлины, больше напоминает игру в "Чапаева" – кто больше фигур выбьет с поля соперника, – закончится оно практически мировым соглашением. Договорятся на взаимоприемлемых условиях, потрепав друг другу нервы, и пойдут на существенные уступки", – считает аналитик компании Финам Алексей Коренев.



По мнению эксперта, подобные протекционистские меры могут оказаться весьма болезненными для самих США. "Компания Global Trading сообщила в своем докладе, что политика пошлин Трампа позволит создать 26,3 тыс. рабочих мест в сталелитейной отрасли США, но одновременно сократит 495 тыс. мест в автомобильной, строительной, транспортной, обрабатывающей и других отраслях промышленности, где требуется сталь для производства", – сказал "НГ" Коренев.



Эксперт также обращает внимание, что возможные выгоды для России от схватки гигантов совершенно неочевидны. "Повышенные пошлины на сталь и алюминий распространяются и на нашу страну. К тому же мы сами находимся под прессом все расширяющихся санкций, так что непросто будет заместить нишу, которую в случае эскалации торговых войн потеряет Китай. КНР нам тут точно не помощник – страна является мировым лидером, например, по производству алюминия, так что рассматривать ее как потенциального покупателя продукции наших металлургов никак не приходится, – говорит Коренев. – Продавать китайцам самолеты в тех объемах, в каких это делал Boeing, мы не сможем".



10.04.2018



Анатолий Комраков Источник - ng.ru

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