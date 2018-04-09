 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Барабан в Думе, а свадьба в Вашингтоне.., - Манзур Эйд
06:52 10.04.2018

Thawra, Сирия
Российские летчики перед полетом у самолета Су-24 на авиабазе "Хмеймим" в Сирии© РИА Новости, Дмитрий Виноградов | Перейти в фотобанк

Взрыв туннеля в Думе - политика Вашингтона и Эр-Рияда

Сложная ситуация и серьезный инцидент. Произошедшее в Думе подтверждает желания правительства и сирийской армии очистить землю от мерзости терроризма и унижений, перенесенных из-за США.

Сынов Сауда больше, чем американских и саудовских сторонников. Президент США Дональд Трамп находился в состоянии истерики, которая подтолкнула его к многочисленным безумным действиям. Он одержим своим бессилием в связи с тем, что все его террористические руки не могут добиться поставленных целей в Сирии.

Что касается "чокнутого парня", то это тот случай, когда Трамп не мог вынести вида своих ребят. Они уходят от сирийской арабской армии смиренные и униженные, просят прощение и отправляются в Джараблус в соответствии с условиями сирийского правительства. Трамп сел верхом на "химическую лошадь" и предупредил находящихся рядом с ним, что она бумажная. Это просто нейлоновая кукла, которая служит для запугивания, а не для ведения ожесточенной войны с могучей сирийской арабской армией и ее союзниками в лице России и Ирана.

В наши дни поговорка гласит: "Барабан в Думе, а свадьба в Вашингтоне". В барабаны поражения бьют сыновья Сауда, прикрываясь исламом и подняв лживое знамя "армии". На самом деле на поле находятся сатанинские террористические группировки. Барабаны Думы заставили "прокаженного" из Белого дома танцевать от ужаса. Победа сирийской армии и ее российских и иранских союзников в Думе будет иметь последствия более чем на 12 квадратных километрах. Последствия распространятся по всей площади Сирии равной 185 180 квадратных километрах. Они выйдут за пределы армии Шайтана и распространятся на все террористические группировки и иностранных и арабских колонизаторов.

Масштаб трагедии в Думе заставил глупых сынов Сауда попытаться спасти то, что можно из рук сирийской арабской армии, чтобы сохранить терроризм и большие деньги. Трамп спешно воспользовался "химическим" инцидентом, чтобы нанести удар по Сирии, России и Ирану прежде чем раскрыть полную правду о том, кто использовал химическое вещество. Он привлек немецких активистов в социальных сетях и назвал немецкую компанию, которая обнаружила свои химические вещества в руках террористов в восточной части Гуты.

"Чокнутый парень". Однако все чокнутые парни собрались вместе и их удары сильны. Победа сирийской арабской армии велика. Проект "Эмират" провалился. "Коридор" Восточный Каламун - Гута - Эт-Танф к воротам Иордании закрылся. Ножи террористов в Дамаске были сломаны. Террористический политический туннель между Думой, Вашингтоном и Эр-Риядом был взорван. Никого не удивила истерическая реакция американцев и крокодиловые слезы сыновей Сауда. Ужасная трагедия. Для террористов нет никаких утешений.

Манзур Эйд (Mazur Eid)
Thawra, Сирия
Оригинал публикации: تفجيرنفق دوما - واشنطن الرياض السياسي
Опубликовано 09/04/2018

Источник - inosmi.ru
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