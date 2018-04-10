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Тяжелая судьба сирийской Рожавы. Главным врагом курдов по-прежнему остается Турция, - Л.Медведко
06:45 10.04.2018

После проведенного сравнительно недавно, в сентябре 2017 года, референдума в Северном Ираке, называемом также в Турции Южным Курдистаном, в центре внимания мировых СМИ оказались события в Западном Курдистане на севере Сирии. Вполне возможно, что эти события будут иметь стратегические последствия для всего региона.

Автору этих строк в 60-е годы не раз приходилось бывать в этих краях, где работали тогда советские нефтяники, добывавшие первую сирийскую нефть на берегу Евфрата. В окружающих город Камыши районах на границе с Турцией жили и мирно уживались курды с арабами, туркоманами и армянами. Как тюрколог по образованию я с ними со всеми разговаривал по-турецки, и они все меня понимали.

Все смешалось в тех краях после арабской весны и охватившей всю Сирию гражданской войны, которая продолжается больше семи лет. И сколько за это время погибло бойцов ополчения Западного Курдистана, борющихся за федеративную автономию в Сирии, мы, наверное, никогда не узнаем.

Мало кто знает, что в Москве уже работает миссия Западного Курдистана (по-курдски Западный Курдистан называется Рожава). Она представляет сирийских курдов не только в России, но и в других странах Европы. Если быть точнее, такая миссия представляет организацию Сирийские демократические силы (СДС), чьи вооруженные формирования борются за федеральное устройство Сирии. Военным ядром этой организации выступают отряды народной обороны анклава Роджава. Принципиальное его отличие от курдской автономии северного Ирака состоит в том, что он представляет не столько курдов, сколько федерацию Северной Сирии. Она имеет мало общего с политической атмосферой в северо-восточных районах Турции. Надо полагать, это обстоятельство заставило Реджепа Эрдогана в августе 2016 года начать операцию "Щит Евфрата", в ходе которой были оккупированы районы Джераблус, Аазаз и Эль-Баб. За этим вторжением турецких войск последовали операция "Оливковая ветвь" и оккупация Африна. Турция этим одновременно угрожает и целостности Сирии, и с трудом рождающейся здесь федерации Рожава.

Стоит напомнить, что незадолго до начала операции "Оливковая ветвь", в феврале 2017 года, Африн посетил известный американский сенатор – неоконсерватор Джон Маккейн. После этого визита и стали укрепляться связи американцев с отрядами умеренной оппозиции, включая и курдские формирования, которые освобождали Ракку.

Турция с началом операции "Оливковая ветвь" оказалась перед трудным для Эрдогана выбором – оставаться в НАТО или продолжать операцию против курдов на севере Сирии. Новорожденная федерация Рожава тоже оказалась перед трудным выбором, не зная, в какую сторону больше склоняться – сотрудничать с США или отстаивать свою самостоятельность в составе будущей федеративной Сирии. В любом случае главным врагом курдов остается Турция Эрдогана, а не Россия Путина.

По мере все большего втягивания США в сирийский конфликт в Белом доме начинают задумываться – потянет ли страна несколько войн. По сообщениям западных СМИ, президент Трамп уже стал настаивать на сокращении расходов на поддержку курдских формирований в составе СДС. В столь же затруднительном положении оказался и формируемый тройственный альянс России, Ирана и Турции. Нельзя в связи с этим считать случайностью, что первый свой зарубежный визит Владимир Путин до своей инаугурации совершил именно в Анкару. Там уже в трехстороннем формате на встрече с президентами Турции и Ирана обсуждались создавшееся положение в Сирии и ее послевоенное устройство. Ведь после их саммита в Сочи так и не удалось создать антитеррористическую коалицию, возглавляемую Россией, и завершить войну с халифатчиками и джихадистами в Сирии.

Стали задумываться о пересмотре своей прежней позиции в решении сирийского кризиса и в Париже. Президент Макрон уже выразил готовность отправить туда контингент французских войск, чтобы защитить курдские формирования в Манбидже (федерация Рожавы) от посягательств Турции…

Сирию недаром называют страной на перекрестке между христианским и мусульманским мирами. Уже в силу этого пришло время кончать там с гибридным противостоянием и сталкиванием цивилизаций.

Невольно приходит на память, как в 90-х годах после распада Советского Союза мне довелось быть гостем на проводившейся выездной сессии курдского парламента. Для участия в нем съехались из Сирии, Ирана и Ирака представители основных партий Курдистана, в том числе РПК из Турции, возглавляемой Абдуллой Оджаланом. Сам он в то время находился на нелегальном положении в Сирии. Заседание парламента проходило весной в преддверии Пасхи. Один из моих курдских друзей, закончивший советский вуз, спросил у меня: "Будут ли теперь коммунисты в России отмечать Пасху? Кто вообще вам ближе – сирийцы или курды?"

Уклоняясь от такого каверзного вопроса, я ответил словами, услышанными от епископа Русской православной церкви Никандра: "Россия и Сирия побратимы во Христе". Мой курдский друг оказался довольно находчивым: "Если русские с сирийцами побратались во Христе, то русские и курды породнены общей судьбой. Недаром в вашей армии сохранилась эмблема в виде пятиконечной красной звезды. Она значится и на флаге нашей рабочей партии Курдистана. На других знаменах Курдистана можно видеть тоже многоконечную звезду в солнечных лучах".

Солнце изображено и на флаге федерации Рожава – Северной Сирии, но у современной Сирии есть свой государственный флаг с двумя красными звездами. Не исключаю, что если страна станет федерацией, то на ее флаге может появиться и третья звезда.

10.04.2018

Об авторе: Леонид Иванович Медведко – доктор исторических наук, член Союза писателей РФ.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523331900
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